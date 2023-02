Mit tegyünk, ha hiánycikk a gyógyszer, amit szedünk?

Hiánycikkekkel kapcsolatban létezik úgynevezett regionális és országos hiánycikk. Míg az előbbinél pár nap alatt rendeződik a helyzet, addig az utóbbi esetben akár hónapokig is hiánycikk lehet egy készítmény.

Ebben az esetben a forgalmazónak kötelessége bejelenteni ezt a Gyógyszerészeti Intézetnek. E mellet már az OGYÉI-nek is van jogosultsága ahhoz, hogy saját hatáskörben megállapítsa a gyógyszerhiányt. Az országos hiánycikkek listáját az OGYÉI honlapján megtalálhatjuk a Gyógyszer-adatbázis oldalon, alul, az Összes termékhiány részre rákattintva. A listát folyamatosan frissítik. Ha ezt az oldalt megnézzük, rögtön látjuk, hogy az általunk megvásárolni vagy kiváltani kívánt gyógyszer hiánycikk-e.

A táblázatban megtalálható a hiány oka, és egyben javaslatot is tesz a hiánykészítmény pótlására, ez segítség a betegek és szakemberek számára. Arról, hogy az országos hiánycikkek mikor lesznek újra elérhetőek, valamennyi információval a gyógyszer-nagykereskedők rendelkeznek, és ezt az információt gyógyszertárak is láthatják, így érdemes lehet többször is érdeklődni. Gyakorlatban olyan is előfordulhat, hogy a nagykereskedő egy-egy alkalommal, korlátozott mennyiségben, ki tudja elégíteni a gyógyszertár rendelésének egy részét, de ez nem gyakori, függ a gyártói kapacitástól, még inkább az alapanyagok beszerezhetőségétől.

Utóbbi kapcsán érdemes tudni, hogy nagyon sok hatóanyagot távol-keleti gyógyszergyárakból szereznek be a gyógyszergyártók. Ha a beszerzésben fennakadás van, komoly problémát jelenthet a gyártásban. A minőségi problémáktól nem kell tartani, ezeket az alapanyaggyártó helyeket is ugyanolyan szigorú szempontok szerint felügyelik, mint bármelyiket (nemzetközi auditok).

Ha recept nélkül kapható készítményről van szó

Abban az esetben, ha recept nélküli készítményről derül ki, hogy hiánycikk, bízzunk a szakemberben: Pontosan mondjuk el, milyen panaszaink vannak, milyen alapbetegségeink vannak, és eddig miért az adott készítményt használtuk. Mivel helyettesítő készítmény is tartalmazhatja ugyanaz(oka)t a hatóanyago(ka)t, választhatjuk azt. Ha az is hiánycikk, érdemes a tüneteinkre koncentrálva, a gyógyszerész segítségére bíznunk magunkat. Ez nem jelenti azt, hogy ne tegyünk fel kérdést az adott felajánlott készítménnyel kapcsolatban (belsőleges oldatoknál pl. az ízére vonatkozóan, ami főleg kisgyermekeknél lehet fontos), hogyan, mennyi ideig alkalmazhatjuk, és milyen hatást várhatunk alkalmazásakor, hiszen lehet, hogy több választható készítmény is felmerülhet.

Fontos szempont az ára is a készítményeknek.

Lehetőleg gyógyszer helyett ne válasszunk étrend-kiegészítőt, hiszen ez utóbbiak élelmiszerek, nem várható el tőlük a gyógyító hatás!

Ha receptköteles készítményről van szó

Receptköteles készítményeknél helyettesítés esetén csak olyan készítményt adhat ki az expediáló, amely az OGYÉI helyettesíthetőségi listáján szerepel. Ezt is folyamatosan frissítik és megtalálható ide kattintva. Ugyanis ekkor biztosítható, hogy olyan gyógyszert kapunk, amely valóban megfelel hatóanyagban az általunk szedett készítménynek. Ekkor a beteg, vagy a gyógyszer kiváltója (jó, ha előbb egyeztetünk a beteggel) elfogadhatja a gyógyszerész által felajánlott helyettesítő készítményt. Kérjük meg a gyógyszer kiadóját, hogy írja rá a dobozra, melyik gyógyszer helyett kell szedni, és a szedés módját is. Alkalmazásakor pedig a beteg is legyen nagyon figyelmes.

Egyéb tudnivalók, hasznos tanácsok

Sokszor előfordul, hogy egyszerre 3 havi recept felkerül a térbe. Ha csak helyettesítő gyógyszert tudunk beszerezni, érdemes 1 havi gyógyszert kiváltani, hiszen előfordulhat, hogy addigra változik a helyzet.

Vannak olyan betegek, akik bizalmatlanok a helyettesítő gyógyszerekkel. Ezen tudunk segíteni, pl. egy vérnyomáscsökkentő szernél heti 1-2 alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásunkat. Gyakorlatilag az eredeti gyógyszerünknél is ezt kellene tennünk.

Ha úgy érezzük, hogy nem hat a helyettesítő fájdalomcsillapító készítmény, fordulhatunk az orvosunkhoz.

Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy az orvosok pozitív gyakorlati tapasztalatai, és az eredeti gyógyszerkészítmények sokszor magas ára miatt már első alkalommal – ha már lejárt az eredeti gyógyszer szabadalma – generikus, és nem az eredeti gyógyszerkészítményt kapjuk panaszunkra.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a segédanyagok mások, így pl. a cukorbetegnek a glukóz-, szénhidráttartalmat figyelembe kell vennie az étkezésekkor, főleg ha naponta többször kell alkalmaznia a készítményt. Ugyancsak fontos szempont a laktóztartalom az arra érzékenyeknél, ilyenkor, ha panaszt okoz a készítmény (viszonylag ritkán, mivel alacsony laktózmennyiséget tartalmaznak a készítmények, de előfordul), érdemes laktázenzim-tartalmú tablettát alkalmazni szedésekor.

Nemcsak a helyettesítés lehet megoldás. Ilyen esetben fontos lehet, hogy az eredeti készítménynek létezik-e alacsonyabb, vagy magasabb hatóanyaggal beszerezhető készítménye. Utóbbi esetben fontos szempont, hogy a készítmény felezhető legyen a betegtájékoztató szerint. Ha inkább ezt a megoldást helyeznénk előtérbe, beszélnünk kell a kezelőorvossal, hogy ezt a készítményt szeretnénk inkább alkalmazni, mert ilyenkor új, a másik erősségű, de ugyanolyan nevű készítmény e-receptjét kell feltennie a térbe, a másikat pedig visszavonni. Itt is alkalmazáskor fokozottan kell figyelni az adagolásra!

Ha egyáltalán nem kapható a készítmény, és helyettesítője sincs, akkor azt mindenféleképpen a kezelőorvossal kell egyeztetni.

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész