Hogyan maradhat éber napközben doppingszerek nélkül?

Előfordult már Önnel is, hogy olyan fáradtnak érezte magát napközben, hogy el tudott volna aludni? Nem tudott koncentrálni, összefolytak a betűk, vagy akár el is bóbiskolt? Mutatjuk, hogyan tud éber maradni olyankor, amikor nincs lehetőség egy napközbeni sziesztára.

1. Aludjon eleget

Talán magától értetődőnek tűnik, de a nappali fáradtság oka a kialvatlanságban keresendő. Sokat segíthet a megfelelő alvási rutin kialakítása: lehetőleg mindennap ugyanakkorra essen az ébredés és elalvás ideje, ezenfelül az elalvás előtti relaxáció (vagy legalábbis a televízió és a mobiltelefon kékfényének kerülése) szintén jótékonyan hat a pihenésünkre. Egyénenként változó, de általában 6–8 óra alvás szükséges ahhoz, hogy kipihenjük magunkat. Fontos megjegyezni, hogy a mennyiség mellett az alvás minősége is kulcsfontosságú. A kényelmes (nem túl puha, nem túl kemény) matrac, a kellően sötét, hűvös (18-20 °C), elektromos eszközök nélküli hálószoba a legideálisabb az alváshoz.

Hirdetés

2. Kortyoljon élénkítő teát

Kávé és energiaitalok helyett válasszon teát. A mate, a ginzeng, a rozmaring, a kakukkfű, a csalán, a kerti izsóp, a málnalevél, az édeskömény, az oregánó és a gyömbér teája is remek választás egy megfáradt napon.

3. Táplálkozzon rendszeresen, egészségesen

A 3-4-óránkénti, megfelelő mennyiségű és minőségű étkezések kellő energiaszintet biztosítanak a nap folyamán, míg egy kiadós, szénhidrátban és zsírban gazdag ebéd után garantált az elbóbiskolás. Kisétkezésre válasszunk például teljes kiőrlésű kekszet mogyoróvajjal, joghurtot egy marék gyümölccsel és olajosmaggal, vagy bébirépát sajtos mártogatóssal.

Bővebben Napszakok és ételek: mikor és mit érdemes fogyasztani?

4. Igyon eleget

A helyes étkezés mellett ugyancsak fontos a megfelelő folyadékbevitel is. Testünk normál működéséhez egy felnőttnek napi minimum 2 liter folyadék bevitele javasolt (lehetőleg víz, illetve ízesítetlen tea formájában). Vese-, szív-, érrendszeri és anyagcsere-betegségben szenvedők a napi fogyasztható folyadékmennyiség tekintetében kövessék kezelőorvosuk előírásait!

5. Álljon fel és mozogjon

Az ülőmunkát végzők számára egyébként is kifejezetten javasolt időnként felállni és átmozgatni az ízületeiket. Egy kaliforniai egyetemen végzett kutatás szerint egy könnyed séta a munkahelyünk környékén vagy az étterembe az ebédünkért, akár kétórányi energiával is elláthat. Mindez azzal magyarázható, hogy a mozgás során több oxigén jut az ereinkbe, izmainkba és az agyunkba.

6. Pihentesse, tornáztassa szemét

Elsősorban ismét a számítógép előtt dolgozóknak szól a következő jó tanácsunk: néhány percre nézzünk másfelé, végezzünk szemtornát, ugyanis a folyamatos egy pontra való nézés során kifáradhat a szemünk, ami tovább ronthat a fáradtságunkon.

Ez is érdekelheti Mit kell tudni a monitorszemüvegről?

7. Lélegezzen mélyeket

A jógában is alkalmazott légzési technikák frissítő, élénkítő hatással bírnak. A mélylégző gyakorlatok megemelik a vér oxigénszintjét, a lassuló szívveréssel csökken a vérnyomás és javul a keringés, amely végső soron javítja a szellemi teljesítményt.

8. Engedjen be fényt

Ne feledkezzünk meg a megfelelően világos környezetről és a szellőztetésről sem. A félhomályos szoba, az oxigénhiány, az elhasznált levegő fokozza a fáradtságot. Húzzuk hát szét a függönyöket, tárjuk ki az ablakokat, amennyiben pedig ez nem lehetséges, állítsuk erősebbre a világítást.

9. Társalogjon

Amikor az agyunk kezd elfáradni, mi mással is élénkíthetnénk fel, mint egy kellemes beszélgetéssel. Ha ráadásul mindez ötleteléssel, érveléssel társul, garantáltan visszanyerjük szellemi frissességünket.

+1. Ha van rá lehetősége: pihenjen

Van az a pont, amikor be kell iktatnunk egy kis szunyókálást. A tudósok szerint ennek 5 és 25 perc közötti időtartamúnak kell lennie, és semmiképpen se essen közel az éjszakai lefekvésünkhöz. Egyes országokban bevett gyakorlat a rövid, munkahelyi szieszta, amely a felfrissülésen kívül a szakmai teljesítményt is pozitívan befolyásolja. Alvásszakértők szerint a pár percig, csukott szemmel végzett relaxálás is hasonlóan eredményes.

Mit tudunk még tenni a felsoroltakon kívül?

Egyes tanulmányok szerzői például kifejezetten a koffein elhagyását javasolják. A kávé, tea, kóla fokozatos leépítésével kiküszöbölhető az ilyenkor jelentkező fejfájás. Ezen tanulmányok résztvevői életminőségük egyértelmű javulásáról számoltak be egy hónap koffeinmentesség után.

Szintén jótékony hatású az alkoholfogyasztás visszaszorítása. Több energiával, kipihentebben ébredhetünk, amennyiben lefekvés előtt nem fogyasztunk alkoholt.

Ugyanez mondható el a csokoládéról is, amely a reggelink részeként pozitív hatású, azonban az alvásunkat negatívan befolyásolhatja, ha este fogyasztjuk.

Nem csak a mentális egészségünket javítja a megfelelő testsúly elérése: ha kevesebb súlyt kell cipelnünk, kevesebb megterhelés jut a szívünkre, ízületeinkre, energikusabbnak fogjuk érezni magunkat.

A levegő tisztításában és oxigenizálásában segítségünkre lehetnek különböző szobanövények. Régi, bevált trükk a különféle illóolajok (például a vadnarancs) párologtatása, sőt akár bőrünkbe való bemasszírozása is. Közvetlenül testen alkalmazva azonban fontos az illóolajok megfelelő hígítása, hogy kiküszöbölhessük az esetleges allergiás reakciókat.

Számtalan tippet adtunk a napközbeni fáradtság csökkentésére, azonban ha a probléma mindezek kipróbálása után is fennáll, keresse fel orvosát az esetleges betegségek kizárása érdekében!

Ez is érdekelheti Állandó fáradtságot érez étkezés után? Lehet, hogy IR-rel küzd

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: How to Stay Awake Naturally (WebMD), How to Stay Awake Naturally (Salem Health), Kávé nélkül is kipattan a szemed: a 10 legerősebb élénkítő hatású gyógynövény (Femina)