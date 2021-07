Itt az újabb hőségriasztás, figyeljünk oda a hidratálásra

Naponta 2-3 liter folyadék, elsősorban víz, a nap folyamán egyenletesen elosztva. Gyerekek számára a vízen túl az egészséges táplálkozás, zöldségek fogyasztása, gyümölcslé, leves, hogy a megfelelő elektrolit bevitel is biztosítva legyen – ez csak néhány a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata ajánlásaiból, melyet az újabb hőségriasztás kapcsán állítottak össze a szolgálat szakemberei.

A testi-szellemi jóllét egyik közismert alapja a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék rendszeres pótlása, kiemelten igaz ez kánikulai napokon. A nyári hőségben a folyadékvesztést az átlagos napi vízbevitelen túl is pótolni kell.

Víz, ne közvetlenül étkezés előtt, legalább 2 litert naponta

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata elnökének tanácsa szerint a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel alapja minden esetben a víz. „Átlagemberek esetében, hogy ez ásványvíz, csapvíz vagy szűrt víz, az ízlés kérdése, de ami fontosabb, az maga a mennyiség. A folyadékbevitel szükséges mértékét számos tényező is befolyásolja – az egészségi állapot, az aktivitás, a környezet, a testsúly, de még az elfogyasztott ételek is” – mondta el Bagyó Sándor.

A szakember mindenképpen azt javasolja, hogy a folyadék pótlása a nap folyamán egyenletesen, folyamatosan történjen. Átlagos felnőtt embereknél napi 2-3 liter folyadék fogyasztását javasolja a szakember. Sőt, ha gondot okoz folyamatosan figyelemmel kísérnünk az elfogyasztott vízmennyiséget, olyan mobilapplikációt is használhatunk, amibe rögzíthetjük, mennyit ittunk, ráadásul ha sokáig nem viszünk be újabb elfogyasztott adagot, még figyelmeztet is rá, hogy ideje újra innunk.

Honnan tudom, hogy eleget ittam?

A megfelelő mennyiségű folyadékpótlás egyik legegyszerűbb kontrollja a jó közérzet mellett a napi vizelet mennyisége és színe. Átlagosan napi 3-4 bő, áttetsző "szalmasárga" vizeletürítés egészséges ember esetén megbízható visszajelzés az elegendő folyadékbevitelről. Indikátor lehet ezen túl a nyelv állapota is: egészséges ember esetében a nyelv nedves és lepedék mentes.

A folyadékhiányos állapot további jellemzői lehetnek a fejfájás, a szapora légzés, a hevesebb szívdobogás, a fáradékonyság, gyengeség, valamint a csökkent koncentrációs készség.

Fontos kiemelni, hogy súlyos alapbetegség esetén, különösen vese és szívbetegségnél a bevitt folyadék mennyiségének és minőségének meghatározásánál mindenképpen kérjük ki kezelőorvosunk ajánlását – hívta fel a figyelmet Dr. Debreceni Katalin a VMSZ orvosszakmai vezetője.

Kiemelten veszélyeztetett csoportok

Vízfogyasztás szempontjából is nagyobb odafigyelést igényelnek hőség esetén a gyerekek, az idősek és a várandós nők. Ők az átlagosnál érzékenyebben reagálhatnak. Ezeknek a csoportoknak a víz mellett érdemes zöldséget, kevés gyümölcslevet higított formában, levest is fogyasztaniuk, hiszen ezek a folyadék pótlásán túl gondoskodnak a szervezet elektrolit egyensúlyáról is.

Szintén kiemelt figyelmet kell szentelni ilyenkor a szabadtéren fizikai munkát végzők folyadékpótlására, nincsen ez másképpen az egész nap a hőségben tevékenykedő, és komoly koncentrációs feladatot végző vízimentők esetében sem.

A VMSZ szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőség szerint a hőségriadók idején sport tevékenységünket a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsük, illetve hogy a sportolók vagy nehéz fizikai munkát végzők a verítékezéssel több sót veszítenek, így nekik érdemes inkább ásványvizet fogyasztaniuk, hiszen az ásványvíz fogyasztása a só pótlását is támogathatja.

(Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata)

