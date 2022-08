Mire ügyeljünk hőség esetén, ha gyógyszert kell szednünk?

A rendkívüli hőség a gyógyszerek tárolásával, szedésével összefüggésben is körültekintést igényel. Gyógyszereink akár otthoni tartózkodásunk, akár utazásaink során is csak akkor őrzik meg minőségüket és így hatásosságukat, ha azokat a gyógyszerek csomagolásában elhelyezett betegtájékoztatóban előírt körülmények között tároljuk.

A tárolási hőmérsékletre vonatkozó előírások általában nem egy adott hőmérsékletre, hanem hőmérsékleti tartományokra vonatkoznak. Az olyan gyógyszerek, melyek hűtést nem igényelnek, szobahőmérsékleten, azaz 15-25 oC között tárolandóak. A hűvös helyen tárolandó gyógyszerek eltartása 5-15 oC között történik, míg azon gyógyszerek számára, melyeket hűtőszekrényben kell eltartani, 2-8 oC közötti az előírt hőmérséklet.

Hirdetés

Hogyan tároljuk a gyógyszereket, ha nyaralni megyünk? A nyaralásra való készülődés során a stressz és az izgatottság miatt sokan csak hanyagul a kézitáskába vagy a kesztyűtartóba dobják a gyógyszereket. De ez nem helyes! Hogyan tároljuk a gyógyszereket, ha nyaralni megyünk?

A gyógyszerek egy részét fénytől védve is szükséges tárolni. Ne hagyjuk tehát ezeket a készítményeket napsütötte helyen. A betegtájékoztatók erre vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat.

Bizonyos gyógyszerek szedése közben napsugárzás hatására a napfénynek kitett bőrterületeken fényérzékenységi reakciók léphetnek fel. Ezeknek a gyógyszereknek a betegtájékoztatói erre vonatkozóan is tartalmaznak figyelmeztetést. Ilyen esetben célszerű elkerülni a napfényt és a napfénynek kitett bőrfelületen védőruházatot hordani.

Ha utazni készülünk, a megelőzés céljából elcsomagolt gyógyszereink mellett ne felejtsük otthon krónikusan szedett gyógyszereinket sem, és amennyiben külföldre kívánunk utazni, érdeklődjünk kezelőorvosunknál arról, milyen feltételek mellett vihetjük ki szedett gyógyszereinket külföldre.

Lásd még: A gyógyszerek szavatossági ideje - Miért tartsuk be?

(ÁNTSZ)