5 + 1 nyári egészségügyi tévhit

Felhevült testtel nem ugrálunk a vízbe, ez eddig rendben is van, és nagyon helyesen is tesszük. De hogy a medúzacsípésnek emberi vizeletre volna szüksége, hogy gyorsabban gyógyuljon, vagy hogy a légkonditól feltétlenül betegek leszünk, már kevésbé reális.

Az alábbiakban összeszedtünk pár tévhitet, ami makacsul él fejünkben, pedig semmi köze a valósághoz.

1. A vizelet enyhíti a medúzacsípés fájdalmát

Bár a kutyanyál bizonyítottan is segíti a sebgyógyulást enyhe tisztító és antibakteriális hatásának köszönhetően, a vizeletről egyelőre semmi hasonlót nem bizonyítottak be. Az ecet savassága viszont semlegesíti a medúza csalánsejtjeit, így tényleg kiváló fájdalomcsillapító lehet. Ha megcsíp egy medúza, tegyünk a sebre 30 percre egy ecetbe áztatott tiszta rongyot vagy papírtörlőt!

2. A légkondicionáló megbetegít

Ha egy kellemesen hűvös, légkondicionált helyről kilépünk a tűző napra úgy érezzük, mintha fejbe vert volna a hőség. Sokan a nyári tüsszögést, orrfolyást is éppen ennek tudják be. Neil Schachter, amerikai pulmonológus szerint ha a náthához hasonló tüneteket észlelünk, az inkább valamilyen nyári allergiának tudható be, ami akkor jelentkezik, amikor egy tiszta levegőjű környezetből kilépünk egy olyan közegbe, amely tele van az anyatermészet irritáló anyagaival. Védekezésképp rendszeresen takarítsuk a légkondi szűrőjét!

3. Villámláskor azért üljünk autóba, mert annak gumikerekei vannak és ne mobilozzunk

Villámcsapás: Megelőzés és fontos tudnivalók A villámok elektromos légköri kisülések. A talajhoz közeli meleg, és a magasabb, hideg felhőrétegek találkozásánál keletkeznek. A hideg rétegek pozitív töltésűek, az alsók negatív töltésű részecskéket tartalmaznak. A töltéskülönbség kiegyenlítődése során keletkezik a villám, melynek feszültsége 500 millió volt is lehet. A villám közelében a levegő hirtelen több ezer oC- ra melegszik fel, az egész folyamat nagyon gyorsan lezajlik, a villámlás kísérő jelensége a dörgés. Mivel a hang a fényhez képest lassabban terjed, a dörgést valamivel később halljuk, mint ahogy észleltük a fényjelenséget. Villámcsapás: Megelőzés és fontos tudnivalók>>

Ezekkel a félelmetes égi jelenségek évezredek óta izgalomban tartják az embereket, s velük kapcsolatban több tévhit is él.

Valóban biztonságban lehetünk az autóban, de nem a gumik miatt. Az autó és a repülőgép is Faraday-kalitkaként funkcionál villámláskor: mivel fémből készült, külső elektromos erőtér nem hatol be rajta. De ha viharban vezetünk, ne érintsük meg a fém kilincseket vagy a rádiót, amely a külső antennához csatlakozik!

Hasonló tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok vagy akár MP3-lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor. Ezek azonban bizonyítottan nem „vonzzák” a villámokat. Az viszont biztos, hogy vihar idején el kell hagyni a tavakat, folyót vagy tengert, ne álldogáljunk a vízparton, a nedves talajon! A legjobb, amit tehetünk, hogy ha zárt helyre megyünk ilyenkor.

4. A strandpapucs jót tesz a lábnak

Jacqueline Sutera manhattani lábspecialista szerint a strandpapucsok többsége nem támasztja alá megfelelően a talpat és nem nyeli el a rázkódást. Ha minden évben egész nyáron viseljük, lábfej idegeink becsípődhetnek, sarokfájdalmat, íngyulladást és a talpív megerőltetését tapasztalhatjuk. Ha ragaszkodunk a strandpapucshoz, válasszunk legalább 2 cm vastag, félig párnázott talpú modellt, amely talpív alátámasztással is rendelkezik!

5. Egy jó mártózás a medencében kétszer annyit ér, mint egy zuhany

Az emberek többsége nem öblíti le magát úszás előtt. A naptejekben lévő vegyszerek, az izzadtság és a sminkek viszont csökkentik a klór hatékonyságát, így a nyilvános medencékben hemzsegnek az olyan undorító dolgok, mint a Cryptosporidium, amely hasmenést, fülfertőzést és bőrkiütést okozhat. Az úszás utáni zuhany lemossa a baktériumokat a bőrünkről, és csökkenti a megbetegedés kockázatát.

+1. A természetes vizek egészségesebbek, mint a medencék vize

Az előzőhöz szinte szervesen kapcsolódik, hogy akkor ezek szerint a természetes vizek jobbak, mint a medencék? A valóságban azonban a természetes vizek akár szennyvíz, akár a vadon élő állatok (különösen a patkányok) által terjesztett betegségek következtében könnyen fertőződhetnek. Városi területeken csak akkor érdemes úszni, ha a hatóságok ellenőrzik a víz biztonságosságát, és árvízi területen sose fürödjünk!

(WEBBeteg - Kósa-Boda Veronika, újságíró)