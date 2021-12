8 tipp az ünnepi súlygyarapodás ellen

Az ünnepek alatt sokan úgy gondoljuk, itt a korlátlan evés-ivás szezonja, és belevetjük magunkat a felelőtlen habzsolásba. Lázár Sára dietetikus tanácsai segíthetnek elkerülni a jelentős súlygyarapodást és az emésztőrendszeri panaszokat.

Akár 2 kilót is hízhatunk

Brit felmérések szerint egy átlagember az ünnepek alatt 6000 kalóriányi ételt-italt fogyaszt el egy nap alatt, ami több, mint a háromszorosa a nőknek ajánlott kalóriamennyiségnek. Éppen ezért az ünnepek napjai alatt elfogyasztott rágcsálásoknak, süteményezéseknek, alkoholnak köszöntően akár 2 kilót is felszedhetünk 7-10 nap alatt. A legfőbb probléma ezzel az, hogy sokakon ez rajta is marad, így 5 év alatt akár 10 kilóval is többet nyomhatunk.

Lázár Sára dietetikus apró lépéseket ajánl ahhoz, hogy az év végi partik és családi összejövetelek alatt is legyen erőnk ellenállni a csábításnak.

8 tipp az egészségesebb ünnepekért

1. Ne együnk tévénézés közben, mert így sokkal többet fogyasztunk, minta terített asztalnál csakis az étkezésre koncentrálnánk.

2. Főétkezéseknél csökkentsük az adagokat, kisebb tányérra kevesebbet szedjünk! A szemlátomást kevés adagot salátával egészítsük ki!

3. Ne együnk csak azért, mert előttünk van az étel! Figyeljük a testünk jelzéseit: ha már csak a „szemünk kívánja”, jobb, ha felállunk és hidegre tesszük a finom falatokat. Az agynak legalább 15 percre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a jóllakottság érzését, tehát ha várunk egy kicsit, lehet, hogy már nem is érezzük az evési vágyat.

4. Óvakodjunk attól, hogy üres hassal menjünk vásárolni, ilyenkor nem csak többet pakolunk a kosarunkba, de számos olyan fölösleges élelmiszert is hajlamosak vagyunk hazavinni, amelyektől máskor megtartóztatnánk magunkat.

5. A koplalás is veszélyes lehet, ha ezzel szeretnénk kompenzálni a nagy habzsolásokat. Az éhezés ugyanis ugyanúgy megzavarja a normális étkezési ritmust, és könnyen a nagy diéták-hatalmas evések ördögi körében találhatjuk magunkat.

6. Különösen óvatosnak kell a karácsonyi, ünnepi partik kínálatával, hiszen a kis falatkák, aperitifek gyakran valóságos kalóriabombák. Azért, hogy ne tűnjünk ünneprontónak, válasszunk kevésbé krémes, kevesebb szénhidrátot tartalmazó nassokat, például zöldséges vagy gyümölcsös salátákat és ne szégyelljünk idővel nemet mondani a kínálásra.

7. Az alkoholfogyasztást nem csak a szörnyű másnapok miatt érdemes kordában tartani, de az alkoholos italok magas energiatartalma miatt is. Ha választanunk kell, válasszunk könnyű bort, és ha röviditalokkal kínálnak, tényleg csak egy kupicányit fogadjunk el.

8. Amikor úgy érezzük, túlettük, vagy kissé túlittuk magunkat, a további nassolás helyett húzzunk kényelmes öltözetet és tegyünk egy 15 perces, tempós sétát a ház körül. Igyekezzük kompenzálni emelkedett energiabevitelünket, választhatunk aktív pihenést is az ünnepek alatt – családi séta, korcsolyázás, ha szükséges hólapátolás.

Tartós karcsúság életmódváltással

Természetesen ahhoz, hogy a csinos vonalak és az egészség tartós legyen, nem csak az ünnepi időszakban kell figyelnünk a táplálkozásra és persze az elengedhetetlen mozgásra. Éppen ezért a diéták és kúrák helyett sokkal inkább egy életmódváltást kell megterveznünk. Ebben jelenthet iránymutatást a dietetikusi szaktanácsadás.

Az általános szabályokon kívül mindenkinél a személyre szabott étrend és edzésterv vezet a legkomolyabb eredményekhez. Hiszen különbözőek vagyunk, más szokásokkal, „működéssel”, van, akinek jóval kevesebbet kell ennie, másnak csak az étrend összetételén szükséges változtatnia. – ismerteti Lázár Sára. – A személyes tanácsadáson olyan ismereteket és útravalót kaphatnak a változtatni kívánók, amelyek nem csak a kívánt cél eléréséig segíthetnek, de akár egy életen át követendő mintát adhatnak.

(Orvostkeresek Egészségmagazin - Lázár Sára, dietetikus)