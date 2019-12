Jóllakottság gombnyomásra?

Egy, a gyomorba implantált szabályozó gombnyomásra véget vethet a csillapíthatatlan étvágynak és a vég nélküli evésnek is. A forradalmian új módszer kevésbé drasztikus, mint az eddigi, az étvágycsökkentés érdekében alkalmazott fizikai beavatkozások.

A jelentős túlsúllyal rendelkezők esetében a gyomorgyűrű és a gyomorbypass az utolsó lehetőségnek számít, amikor már az egyéb, az étrend- és életmód-váltáson alapuló módszerek csődöt mondanak. A gyűrű és a bypass ugyanakkor nem járnak minden kockázat nélkül, hiszen az operációk túl drasztikus beavatkozást jelentenek a szervezet számára, valamint számos, nem várt mellékhatást is produkálhatnak.

A túlsúly elleni küzdelem kutatása terén (is) nagy elismertségnek örvendő, az amerikai Minnesota államban található Mayo Klinika kutatói most egy nemzetközi orvoscsapattal folytatott együttműködés eredményeképpen egy jelentősen kevesebb kockázatot jelentő módszert fejlesztettek ki a kórosan elszaporodott zsírszövetek legnagyobb bánatára - számolt be a focus.de.

A bolygóideget blokkolnák

"Az általunk alkalmazott módszer abból az elképzelésből indult ki, hogy a bolygóideg, a vagus nervus által az agyba küldött jelet elektromos úton kiiktassuk" - számol be a metódus lényegéről Michael Camilleri, a kutatás vezetője. A vagus nervus ebben az esetben ugyanis közvetlen "kábeles" kapcsolatot jelent a gyomor és az agy között, amelyen az étvágyról és az éhségről szóló "üzenetek" áramolnak a fejünkben lévő irányítóközpont felé.

A minnesotai kutatás következményeként az új fejlesztésű készülék használói már egy normál étkezés után is ugyanazt a telítettséget érzik, mint régebben egy XXXL-méretű, több fogásos ebéd vagy vacsora után.

A forradalmi készülék a szívritmus-szabályzóhoz hasonló elven működik, az állandó ritmusszabályozás helyett viszont a gyomor és az agy közötti, étvágyról szóló kommunikációt zavarja magas frekvenciás jelekkel. A berendezést, amelyet a beteg egyetlen gombnyomással be- vagy kikapcsolhat, egy egyszerű sebészeti beavatkozással ültetnek a bőr alá, majd összekapcsolják a vagus nervus-szal.

30 százalékos testsúly-csökkenés

A találmány igen látványos eredményekkel kecsegteti a túlsúlyukkal szemben eddig "alul maradt" betegeket: a kísérletben részt vevő, Norvégiából, Ausztráliából és Mexikóból származó összesen 31 túlsúlyos eddig átlagosan testsúlyuk 15 százalékától szabadult meg átlagosan, egynegyedük már korábbi súlyának több mint 25 százalékát adta le, és három (hamarosan ex-)túlsúlyos már 30 százalékon is túl jár. A készülék használói a be- és kikapcsoló gomb kezelésén túl semmiféle speciális táplálkozási tanácsot nem alkalmaznak, ebből is látható, hogy a módszer a szakemberek által általában javasolt életmód-váltás nélkül is működik.

"A teszt során kifejezetten arra kívántunk bizonyítékot szerezni, hogy a metódus drasztikus életvitel-váltás nélkül is életképes" - hangsúlyozza Camilleri. A gyomor esetében alkalmazott bypass-műtéttel ellentétben - amely során a gyomor egy részét eltávolítják - a minnesotai készülék minden probléma és komplikáció nélkül kivehető a szervezetből, de a gyomorgyűrűvel szemben is fel tud mutatni előnyöket: míg a gyomor a gyűrű által lecsökkentett befogadóképessége az emésztési folyamatokat is alapvetően megváltoztatja (s számos esetben émelygéssel és hányingerrel is jár), az új módszer az eddigi tesztelések során nem mutatott semmiféle nem kívánt mellékhatást.

