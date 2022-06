Kurkuma mint étrend-kiegészítő

Jelen cikksorozatunkkal az étrend-kiegészítők útvesztőjében igyekszünk támpontokat adni olvasóinknak, hogy mi alapján tudnak helyes készítményt választani. Sajnos a laikus gyógyulni vágyó könnyen a marketing csapdájába esve gazdaságtalan és sokszor hatástalan terméket vásárol. Bízunk benne, hogy ezt sikerül elkerülniük e cikkek olvasóinak.

A kurkuma gyökere nagyon hatásos gyulladáscsökkentő, antioxidáns hatóanyagokat tartalmaz, így nem csoda, hogy szép „karriert” futott be. Millió termék kapható világszerte, hazánkban is rengeteg, de ezek alig töredéke hatásos csak sajnos. Miért?

Elsőként fontos tisztázni, hogy a kurkuma és a kurkumin nem ugyanaz. A kurkumin a kurkuma fő hatóanyaga, melyet maga a kurkumapor csak ~3 százalékban tartalmaz. A kurkumin a kurkuma leginkább kutatott hatóanyaga, ennek hatásosságával foglalkoznak a kutatások.

Mennyi kurkumin kell a terápiás hatás eléréséhez?

Attól függ… Ha bélrendszeri probléma miatt szeretnék fogyasztani, akkor kis hatóanyag tartalmú, rosszul fölszívódó készítmény is megteszi (pl. akár sima kurkumapor). Ugyanis ilyenkor nem szükséges, hogy a hatóanyag, a kurkumin, a véráramba jusson, elég, ha a bél szöveteihez eljut. Azonban más probléma esetén (pl. ízületi gyulladás vagy idegrendszeri problémák, depresszió) vagy nagyon nagy dózisra, vagy innovatív, fölszívódást segítő megoldásra van szükség, hogy a véráramba jusson a kurkumin, és így elérjen a szervezet problémás területeire…

Humán kutatások alapján megállapítható, hogy 10-12 ezer mg tiszta (95%-os) kurkumin szájon át történő szedése szükséges, hogy hatásos mennyiség jusson a véráramba és 1800 mg alatt pedig semennyi sem jut a véráramba. Bélrendszeri problémákra azonban ennek töredéke is elégséges.

Alapvetően 3 féle készítmény létezik:

1. Sima kurkumaport tartalmazó kapszulák vagy tabletták: Ezek helyett érdemesebb sima, bármely fűszeresnél kapható kurkumaport fogyasztani, jóval gazdaságosabb. 500 mg sima kurkumaport tartalmazó tabletta kb. 15mg kurkumint tartalmaz, ami minimális mennyiség.

2. Kurkuma-kivonatok: Ezek már kurkuminra vannak standardizálva, így jóval magasabb, mint 3% hatóanyagot tartalmaznak. Leggyakoribb a 95% kurkuminra standardizált kivonat. Ebből min. 1800-12000mg szükséges, ha nem bélrendszeri problémára szedjük. Ebben a magas, ténylegesen hatásos dózisában szedve azonban szinte megfizethetetlen. A mai kurkuma-kivonatokat tartalmazó készítmények többsége ilyen kivonatot tartalmaz alig pár 100mg-os dózisban sokszor... A minden szempontból jó megoldást a kivonatok alábbi csoportja jelenti.

3. Speciális, fokozott fölszívódású, innovatív kurkuma-kivonatok: Ezeknek már pár 100 mg-ja is jelentős mennyiségben képes a véráramba jutni. Ha nem (csak) bélrendszeri probléma miatt szedünk kurkumint, akkor mindenképpen ezen készítmények közül érdemes választani.

Innovatív kurkuma-kivonatok

Egy feketeborsból kivont hatóanyag, a piperin, 100-2000 százalékkal képes növelni a kurkumin véráramba jutását a belekből. Hasonló fölszívódást segítő hatással bírnak a gyömbér egyes hatóanyagai is, a gingerolok. Még ezeknél is jobb megoldást nyújtanak azok a termékek, melyek a kurkuma gyökeréből ún. szuperkritikus extrakcióval nyert esszenciaolajjal együtt tartalmazzák a kurkumint mikronizálva. Az ilyen technológiával előállított kurkuma-kivonat egy klinikai kutatásban jobb eredményt tudott fölmutatni ízületi gyulladásos betegek kezelésében (fájdalom, ízületi mobilitás, járás távolság), mint a hagyományos gyógyszeres kezelés (diklofenák). Ma már kaphatóak olyan készítmények, melyek ilyen technológiával előállított kurkruma-kivonatot tartalmaznak, sőt olyan is, mely e mellett még a korábban említett fölszívódást segítő feketebors- és gyömbér hatóanyagokat is tartalmazza.

Összefoglalva tehát, mindig figyelmesen olvassuk el a választott kurkuma készítményünk összetevőit. Sima kurkuma porból pár gramm szedése naponta jó lehet bélrendszeri problémákra, azonban ha más céllal szedjük, akkor fokozott fölszívódású készítményt keressünk, melyek innovatív, szabadalmaztatott alapanyagokat tartalmaznak.

(WEBBeteg - Szabó Gál Bence; Források)