A mellékvesekéreg rosszindulatú elváltozásai

Dr. Baki Márta
szerző: Dr. Baki Márta, onkológus - WEBBeteg
megjelent:

A mellékvesék a vesék felső pólusán helyezkednek el, körülbelül a XI-XII. háti csigolyák magasságában. Szerkezetük alapján kéreg- és velőállományból tevődnek össze. Az utóbbi működése inkább az idegrendszer irányítása alatt áll, míg az előbbinek több feladata van. A mellékveséket a belső elválasztású mirigyekhez csoportosítjuk.

A mellékevesekéreg részei és szerepük a szervezetben

Normál esetben a mellékvese tömegének 90%-át a kéregállomány foglalja el.

Szerkezetileg a mellékvesekéreg három alcsoportra osztható:

  • A kötőszövetes tok alatti legkülső rétegben (zona glomerulosa) termelődnek az úgynevezett mineralokortikodiok, amelyeknek fő alkotóeleme az aldoszteron. Feladata a szervezet só-vízháztartásának egyensúlyban tartása, s így hatással van a vérnyomásra is.
  • A középső réteget zona fasciculate-nak hívjuk. A mellékvesekéreg háromnegyedét alkotja. Glukokortikoidokat állít elő, melynek legfontosabb alkotóeleme a kortizol. Feladata a szervezet anyagcsere-folyamatainak egyensúlyban tartása: többek között befolyásolja a vércukorszintet, a szervezet védekezőképességét csökkenti, a kiváltott stressz hatására megváltoztatja a hormonok mennyiségét.
  • A belső réteg a zona reticularis, mely andorgéneket, azaz férfi nemi hormonokat állít elő.

A fent részletezett hormonok túlzott termelődése nem jár együtt mindig a mellékvesekéreg rosszindulatú elváltozásával.

A mellékveserák előfordulása

Az esetek 50%-ában a mellékveserák nem hormontermelő malignus folyamat. Ritkán fordul elő, 1-2 esetet fedeznek fel 1 millió lakosra vonatkoztatva. Két életkorban gyakoribb: 10 éves kor körül és 40-50 éves korban. Nők esetében gyakrabban kerül felismerésre.

Lehet elsődleges daganat, de gyakrabban áttét alakul ki a mellékvesekéregben

A mellékvesekéreg elsődleges (primer) daganatánál gyakoribb, hogy különböző szervekből kiinduló rákok adnak áttétet a mellékvesébe. Leggyakrabban előrehaladott tüdő-, emlő-, emésztőrendszeri- és vesedaganatok esetében mutatnak ki áttéteket.

A mellékevesekéreg-daganat rizikófaktorai

Olyan károsító anyag, karcinogén nem ismert, mely fokozná a mellékvesekéreg-daganat kialakulásának veszélyét. Ugyanakkor több örökletes tumorszindróma részeként nagyobb arányban fordul elő ez a rosszindulatú daganat. Legismertebb ezek közül a Li-Fraumeni- és a MEN-1 (multiplex endokrin neoplasia I-es típusa) betegség. Több esetben figyelték meg a p53 fehérjét kódoló gén hibáját mellékvesekéreg-daganatban szenvedőknél.

A mellékvesekéreg-daganat klinikai tünetei

Abban az esetben, ha a daganat hormont termel, akkor a klinikai tünetek ennek megfelelőek:

  • Fokozott aldoszteronképződés Conn-szindroma kialakulásával jár. Vizeleten keresztül fokozott kálium ürül ki, míg a nátrium felhalmozódik a szervezetben, emelve ezzel a vérnyomást. Olthatatlan szomjúság (polidipszia (polydipsia)) és nagymennyiségű vizeletürítés (poliuria (polyuria)) kíséri. Az aldoszteron/renin egyensúly megbomlik, mely szintén magas vérnyomáshoz vezet.
  • Fokozott kortizoltermelés esetén Chushing-szindróma fejlődik ki. Tipikus tünete az ennek megfelelő elhízás, melynek során a törzsön keletkezik súlyfölösleg (centrális elhízás) vékony végtagokkal. A has bőrén stirák alakulnak ki. Jellemző még az úgynevezett holdvilág arc, és a betegek bőre vékony. A Chusing-szindróma magas vérnyomással, cukorbetegséggel, csontritkulással jár együtt.
  • Fokozott androgénképződés esetén a nők hangja mélyül, menstruációs zavarok alakulnak ki, a vázizomzat növekszik. Ritkán a képződött androgének ösztrogénné alakulnak át, amely férfiakban az emlők duzzanatát, csökkent hereműködést eredményez.

A mellékvesekéreg-daganatok felismerése

A hormontermelő daganatok kivizsgálása a hormonszintek meghatározásával kezdődhet. Ezek a daganatok ugyanis azok napszaki ingadozásának megváltozásával járhatnak együtt. Ezenkívül provokációs tesztek is alátámaszthatják a diagnózist.

A hormont nem termelő mellékvesekéreg-daganatok felismerése nehezebb. Általános tünetek: fogyás, hasi vagy háti fájdalom, étvágytalanság, hányinger, hányás. A képalkotó vizsgálatok közül az ultrahang hívhatja fel a figyelmet a mellékvese rosszindulatú voltára. A computertomografia (CT) és nuklearis magrezonancia (MR) pontosíthatja a diagnózist. Felmerül a gyanú, hogy malignus az elváltozás, ha a képlet határa nem egységes, a belső szerkezete egyenetlenséget mutat.

Szövettani vizsgálat során szükséges tudni a daganat nagyságát, annak megítélését, hogy az épben történt-e az eltávolítás, az osztódó sejtek arányát, illetve, hogy a vér- vagy nyirokerekben találtak-e kóros sejteket. Ezeken kívül speciális festésekkel a daganatos sejtekben felhalmozódott hormonok is kimutathatók.

Mellékvesekéreg-daganatok kezelése

Mint általában a rosszindulatú elváltozások terápiája, a mellékvesekéreg-dagantoké is három fő pilléren alapul: sebészet, sugárterápia és gyógyszeres kezelés.

Amennyiben lehetséges, a mellékvesekéreg-daganatok elsődleges ellátása a sebészi beavatkozás. A szakmai javaslatok alapján törekedni kell az úgynevezett nyílt műtétekre, jelen esetben kevésbé alkalmazható a laparoszkópos vagy robotasszisztált operáció. Szükség esetén a környéki nyirokcsomók eltávolítására is sor kerül.

Helyi kezelésként a sugárterápia mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az úgynevezett intervenciós beavatkozások. Ezek során a daganatot ellátó erek elzárását lehet végezni, vagy fagyasztásos (CRIO)-, vagy mikrohullámú (MWA), vagy radiofrekvenciás (RFA) beavatkozások történnek.

Gyógyszeres kezelésként első választás a mitotan. Alkalmazható műtét után a daganat kiújulásának csökkentése céljából vagy egyéb kombinációban előrehaladott esetekben. Fő hatása, hogy a daganatos sejtekben a szteroidképzést gátolja. Gyakran súlyos mellékhatások alakulhatnak ki, így adása körültekintést igényel. Önmagában alkalmazva 10-30%-os terápiás válasz érhető el. A legígéretesebb kombináció a ciszplatin, etopozid, doxorubicin, mitotan kezelés. Ennek során a teljes terápiás válasz az 50%-ot is elérheti. Az ismertetetteken kívül cabozantinib és immunellenőrzőpont-gátló (ipilimumab+nivolumab vagy pembrolizumab) kezelések is szóba jöhetnek. A szisztémás terápia során figyelmet kell fordítani az esetleg fellépő mellékvesehormon-hiányokra, s azokat szükség esetén pótolni kell.

A mellékvesekéreg-daganatos betegek 5 éves túlélése sebészi és kiegészítő adjuváns kombinált kezelés során elérheti a 20-30%-ot.

Dr. Baki Márta, onkológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Baki Márta, onkológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Magyar Judit

Dr. Magyar Judit

Belgyógyász

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

