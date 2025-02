A méhnyakrák lehet az első rákos megbetegedés, amelyet a modern orvostudomány és a megelőző intézkedések révén teljesen el lehet tüntetni, hiszen a hatékony védőoltás, a szűrés és a kezelés együttes alkalmazásával megelőzhető és időben felismerve gyógyítható.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kezdeményezésére megalakult a magyarországi Méhnyakrák Eliminációs Bizottság, amelynek célja, hogy hazánk elérje az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization – WHO) által meghatározott méhnyakrák eliminációs stratégia célkitűzéseit. A bizottság tagjai között megtalálhatók hazánk orvosegyetemeinek szakemberei, civil szervezetek képviselői, valamint szülészek, nőgyógyászok és onkológiai szakemberek is.

A Bizottság tevékenysége magában foglalja a tudományos, egészségügyi és társadalmi szempontok összehangolását, amelyek révén hatékony lépéseket tehetünk a méhnyakrák megelőzésében, időben történő felismerésében és eredményes kezelésében. A tagok a Szűrési, a Védőoltási, a Klinikai és a Monitoring Albizottságokban különböző szakterületeket képviselnek, mint például onkológia, epidemiológia, patológia, infektológia, egészségügyi kommunikáció, betegképviselet, adatgyűjtés és monitorozás. Ezen együttműködés révén olyan átfogó cselekvési terv készül el, amely meghatározza az elérendő célokat és az azokhoz vezető lépéseket. Az interdiszciplináris összetétel biztosítja, hogy a cselekvési terv minden fontos szempontot figyelembe vesz, amely hatékonyan támogathatja a megelőzést és kezelést célzó programokat.

Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos, a Bizottság elnöke kiemelte: „A méhnyakrák olyan betegség, amelynek megelőzése és kezelése a modern orvostudomány eszközeivel elérhető, ám ennek feltétele a széleskörű együttműködés. A Bizottság létrejötte fontos lépés afelé, hogy csökkentsük a betegség terheit, és megteremtsük a teljes elimináció lehetőségét Magyarországon. Együtt, a társadalom minden szereplőjének bevonásával, sikerrel érhetjük el ezt a célt.”

A méhnyakrák megelőzhető és kezelhető

A méhnyakrák a világ számos országában, így Magyarországon is jelentős közegészségügyi probléma, amely évente közel 400 nő életét követeli. A WHO globális eliminációs stratégiája három kulcsfontosságú pillérre épül:

A lányok legalább 90%-a 15 éves koráig kapja meg a HPV elleni védőoltás teljes sorozatát.

A nők legalább 70%-ának legyen biztosított a rendszeres szűrésen való részvétele, mely 35 és 45 éves kor között legalább 2 alkalommal jó minőségű HPV-teszttel történjen.

A méhnyakrákban szenvedők legalább 90%-a kapjon időben megfelelő ellátást.

A Bizottság átfogó cselekvési terve e célok elérése érdekében nemcsak az egészségügyi rendszerre, hanem a civil társadalomra, az oktatásra és a kommunikációra is kiterjed. Kiemelt figyelmet fordít a HPV elleni védőoltás átoltottsági arányának növelésére, nemcsak a lányok, hanem a fiúk körében is, hiszen a HPV-fertőzés megelőzése kulcsfontosságú a méhnyakrák kialakulásának megakadályozásában és mindkét nemben védelmet nyújt a garatdaganatok és más daganatos betegségek kialakulása ellen is. Ezen túlmenően cél, hogy a szűrőprogramokat szélesebb körben és nagyobb számban vegyék igénybe Magyarországon is. A tevékenységet az elkövetkező években folyamatos tájékoztatás és kampányok egészítik ki.

