Magyarországon minden nyolcadik nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot

Magyarországon egy a nyolchoz az esélye, hogy egy nőt az élete során mellrákkal diagnosztizáljanak. Nagyon fontos a megelőzés, a kétévenkénti rákszűrés, hiszen az emlőrák a nőknél a leggyakoribb daganat.

Magyarországon évente 7500 új esetet diagnosztizálnak, és 2000 nő hal meg mellrákban. Az emlődaganatok kezelésében is egyre nagyobb teret kapnak a személyre szabott, célzott terápiák. Az Oncompass Medicine tudományos igazgatója, Dr. Peták István és csapata egy olyan mesterséges intelligencia (MI) alapú eszközt - Kalkulátor szoftver – fejlesztett ki, ami az orvosoknak segít kiválasztani a leghatékonyabb célzott kezelést a beteg számára.

Ma már az orvosok a daganatos betegségek kezelésekor, a hagyományos terápiák mellett, igen gyakran alkalmazzák a személyre szabott,célzott terápiákat is. A célzott gyógyszerek mind a korai stádiumú, műthető daganatok, mind az áttétes daganatok esetében is hatékonyak. A legrégebbi célzott gyógyszerek épp a mellrák kezelésében állnak rendelkezésre: az első célzott terápiát 1997-ben, az emlődaganat génmódosulására fejlesztették ki. Azóta folyamatosan nő a célzott terápiák száma, mára az orvosok számos célzott gyógyszer közül választhatnak, amelyek többféle génmódosulásra, molekuláris célpontra hatnak. A gyógyszerpiacon a közelmúltban újabb célzott gyógyszerek jelentek meg, amelyeket már Magyarországon is törzskönyveztek, így ezek itthon is könnyen elérhetőek.

Az emlődaganatok kezelésében is egyre több az elérhető célzott gyógyszer

Az Angelina Jolie esetében nagy visszhangot kapott BRCA génről közismert, hogy nagyban fokozza a hajlamot a mellrákra, azonban a BRCA gén kimutatásának ma már nem csak a megelőzésben van jelentős szerepe, hanem az emlődaganatok kezelésében is. Emlőrák esetében a sejthalált szabályozó gén ellen is elérhető ma már célzott gyógyszer, más immunterápiák és célzott gyógyszerek kombinációjával tartósan hatásos kezelést lehet biztosítani az áttétes daganatok esetében is.

Egyre több az elérhető célzott gyógyszer, így egyre erőteljesebb az igény a daganat részletes molekuláris diagnosztikai vizsgálatára, és az itt kapott eredmények átfogó elemzésére. Dr. Peták István, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója munkatársaival együtt egy olyan szoftvert - Kalkulátort – fejlesztett ki, amely a mesterséges intelligencia (MI) segítségével rendszerezi és értékeli a molekuláris diagnosztika eredményeit.

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia?

Dr. Peták István a Kalkulátorról, mint saját fejlesztésű, orvosi döntéstámogató eszközről, a közelmúltban több előadást is tartott. Itthon a Szenológiai Társaság (az emlőrákra specializálódott orvostársaság) tudományos ülésén mutatta be a Kalkulátort, majd Manchesterben, egy angol rákkutató intézetben, valamint a Digital Health Summit konferenciáján. Mindhárom tudományos konferencia középpontjában a mesterséges intelligencia orvosi felhasználása állt: a mesterséges intelligencián alapuló orvosi eszközök hogyan segíthetnek az emlőrák személyre szabott kezelésében, hogyan támogathatják az orvosokat a leghatékonyabb terápiák kiválasztásában.

Dr. Peták István kiemelte: „A digitalizáció erősíti a mesterséges intelligencia használatát, a mesterséges intelligencia pedig értelmet ad a digitalizációnak. Nekünk pont akkor sikerült kifejlesztenünk a Kalkulátort, amikor a digitalizáció is berobbant - ez nem szerencse, ez az organikus fejlődés. Gábor Dénes, a Nobel-díjas magyar fizikus zseniális megállapítása szerint, a jövőt nem lehet megjósolni, de föl lehet találni. Tehát az lesz a jövő, amivel a jelenben foglalkozunk. A mesterséges intelligencia alapú orvosi eszközök - mint amilyen a Kalkulátor is -, ma már elengedhetetlenek a daganatos betegek életéért folytatott harcban.”

A rákbetegek kezelése sokszor hosszú évekig is eltart, az újabb és újabb leletek rendszerezése, áttekintése, értékelése folyamatosan hatalmas feladat, amely hibalehetőségeket is rejt. Az Oncompass Medicine által kifejlesztett terápiás döntéstámogató eszköz, a Kalkulátor egyik funkciója az eset management software, amely egységesen digitalizálva táplál be minden leletet, majd az összes leletet figyelembe véve mutatja meg az orvosnak, hogy milyen kezelést ajánl a betegnek.

Az OCM Kalkulátorának segítségével nem fordulhat elő az a hiba, hogy bizonyos leletek nem jutnak az orvos tudomására.Dr. Peták István életmentőnek tartja a mesterséges intelligencia használatát az orvoslásban, hiszen például 2014-ben egy 40 éves újságírónő azért halt meg emlődaganatban, mert egy pozitív lelet - a digitális adatrögzítő eszköz hiányában -, nem jutott el időben a kezelőorvosához. A pozitív lelet ismeretében, elérhető lett volna a beteg számára az a célzott terápia, amely csökkentette volna a daganat kiújulásának az esélyét.