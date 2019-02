Prediabetes - innen már csak egy lépés a cukorbetegség

Nemcsak a diabetest, hanem az azt megelőző állapotokat is komolyan kell venni, ugyanis kezelés nélkül rövid időn belül 2-es típusú cukorbetegséggé nőhetik ki magukat. Dr. Borús Hajnal, a Cukorbetegközpont diabetológusa elmondja, hogy lehet elkerülni a nagyobb bajt.

Emelkedett vércukorértékek

A prediabetes egy olyan kóros állapot, melynek során a vércukor értékek bár még nem érik el a diabetes diagnózisához szükséges határt, ám a normálisnál már magasabb tartományban mozognak. Ennek oka legtöbbször a helytelen életmódban keresendő, ugyanis a betegek nagy része nem mozog eleget, nem megfelelő a táplálkozása, valamint túlsúllyal is küzd. A prediabetes “csupán” egy jelzés, miszerint az illető a cukorbetegség kapujában van, éppen ezért kell nagyon óvatosnak lenni, mivel a helytelen életvitel folytatásával 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki. Szerencsére, ha az illető betart néhány fontos szabályt, úgy nem csak a közérzetét javíthatja, hanem visszafordíthatja az elindult folyamatot is.

Első az életmód

Bár a legegyszerűbbnek a gyógyszerszedés tűnhet, ám még a már kialakult diabetes esetén is az elsődleges terápia az életmódorvoslás. Így a prediabetes (IR, IGT vagy IFG), kezelése a személyre szabott diétával és a rendszeres testmozgás beiktatásával kezdődik. Vizsgálatok szerint ekkor akár 50-60%-kal csökkenthető a cukorbetegség kialakulásának esélye. Sokan nem gondolnák, de a helyes stresszkezelés, valamint a cirkadián ritmus betartása (éjszaka alszunk és nappal vagyunk tevékenyek) is bizonyítottan javítja szénhidrát-anyagcserénket.

Nézze meg, mit eszik!

Az életmód terápia egyik pillére a személyre szabott diéta. A cukor és a finomított pékáruk kiiktatásán kívül az étkezés alapja a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő napszaki elosztása, valamint a napi étkezés szénhidrát/kalória maximalizálása. Nagyon fontos a rejtett cukrok elkerülése is, valamint olyan apró konyhai, főzési “trükkök” elsajátítása, melyek lassítják a felszívódást (pl. habarás teljes kiőrlésű liszttel, pürésítés elkerülése). Figyeljünk arra is, hogy amennyire lehet, természetes alapanyagokat használjunk, valamint hogy kerüljük a túlzottan feldolgozott, illetve finomított élelmiszereket. A kevesebb összetevő sokszor jobb.

Amennyiben a diétás tanácsokat betartja, úgy a vércukor értékek nem emelkednek meg túlzott mértékben, ráadásul elkerülhetők így a nagyobb éhségrohamok is, mivel a lassú felszívódású ételek hosszabb időre megakadályozzák a vércukorszint esését, így tartósabb teltségérzetet biztosítanak. Ennek hatására a beteg testsúlya is csökkenhet, mely igen fontos kóros értékek csökkentéséhez- mondja dr. Borús Hajnal, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Mozogja le vércukorszintjét!

A diéta mellett jelentős vércukor csökkentő hatása van a mozgásnak is. Edzés során ugyanis több glükózt használ fel a szervezet (hogy biztosítsa az üzemanyagot a testnek), és ilyenkor csökken az inzulinigény is, ami szükséges a glükóz sejtekbe juttatásához. Így csökken az inzulinrezisztencia is.

Van, hogy gyógyszerre van szükség

Amennyiben az életmód-terápia, valamint a célzott táplálékkiegészítők kevésnek bizonyulnak, úgy gyógyszeres kezelést (metformin) javasolhat az orvos. Az ADA javallata alapján (American Diabetes Association), amennyiben az értékek javulnak, úgy a gyógyszer előbb-utóbb elhagyható- természetesen a diétát/mozgást ugyanúgy tartani szükséges.

(Cukorbetegközpont - Dr. Borús Hajnal, diabetológus)