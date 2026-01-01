1-es típusú cukorbetegség - Infografika

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Az 1-es típusú cukorbetegség előfordulása, okai, tünetei, szövődményei

Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit, ezért a szervezet nem képes elegendő inzulint előállítani. A betegség gyakran gyermek- vagy fiatal felnőttkorban jelentkezik, ezért nevezik gyermekkori cukorbetegségnek is, de tudni kell, hogy későbbi életkorban is előfordulhat, és gyermekkorban sem csak 1-es típusú diabétesz alakulhat ki.

Az infografika bemutatja a kialakulás folyamatát, a kockázati tényezőket, a jellemző tüneteket – köztük a magas vércukorszintet, a fokozott szomjúságot és éhségérzetet, valamint a testsúlycsökkenést – és a lehetséges szövődményeket.

A kezelés alapja az inzulin pótlása, amely a megfelelő vércukorszint fenntartásához és a hosszú távú szövődmények megelőzéséhez is elengedhetetlen.

Részletesen: 1-es típusú cukorbetegség cikksorozat