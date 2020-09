Szoptatási nehézségek - Lapos vagy befelé forduló mellbimbó, mellgyulladás

A szoptatás kezdetén többnyire tapasztalható változó fokú érzékenység, ami azonban az idő előrehaladtával fokozatosan megszűnik. Ha a baba megfelelően kapja be a mellet, akkor nem lép fel semmilyen fájdalom.

Néha az anya mellbimbója sebes lesz, vérzik. Ennek az oka minden esetben a helytelen szopási technika, a baba nem fordul eléggé az anya felé vagy nem kapja be a bimbóudvar eléggé nagy részét. Ilyenkor a megoldás a helyes technika elsajátításán kívül a mell szellőztetése (ne viseljen a kismama melltartót), érdemes hagyni, hogy néhány csepp anyatej rászáradjon a mellbimbóra.

Kaphatók olyan hámosító kenőcsök, amik segítik a gyógyulást, ezeket általában le sem kell mosni szoptatás előtt. A szoptatást mindenképpen folytatni kell, ha a fájdalom nagyon erős, akkor esetleg egy-két napig a lefejt anyatejet is kaphatja a baba.

Lapos vagy befelé forduló mellbimbó

Ilyen esetben fontos, hogy nem elsősorban a bimbóvédő használata a megoldás. Már a kezdetektől gyakran mellre kell helyezni az újszülöttet, odafigyelve a helyes szopási technikára.

Ha a baba elkezd szopni, akkor a mellbimbó kifelé fordul, vagy ha mégsem, akkor szopás előtt érdemes "rásegíteni" mellszívó használatával. Hosszasabb szoptatást követően a mellbimbó magától is kiemelkedővé válik.

Mellgyulladás

Kialakulhat a mellek nem megfelelő ürülése miatt vagy a mellbimbón keletkezett sérülés következtében, amelyeken keresztül kórokozók jutnak a tejcsatornákba. Előbbi állapot megelőzhető a gyakori mellrehelyezéssel, a szoros ruhadarabok mellőzésével. Utóbbi elkerülésében fontos a helyes mellrehelyezés.

Fontos tudni A beteg mellből is folytatni kell a szoptatást, méghozzá minden alkalommal ezzel a mellel kezdve.

Mellgyulladás esetén a mell duzzadt, esetleg csomó tapintható, a gyulladt terület felett a bőr vörös, meleg tapintatú. A gyulladást általános tünetek kísérik (magas láz, hidegrázás, elesettség). Ilyen esetben fontos orvost felkeresni, aki olyan antibiotikumot rendel, ami szoptatás során is szedhető. A szopási testhelyzet változtatása is segíthet az érintett, pangó terület kiürítésében, valamint az is, ha szoptatás előtt a mellet meleg vizes zuhanyzással kissé fellazítjuk. Ha nagyon erős a fájdalom, esetleg fejhetünk is, de ez általában nem olyan hatásfokú, mint a szoptatás.

Az itt felsorolt és más szoptatási problémák esetén is érdemes felvenni a kapcsolatot szoptatási (szak)tanácsadókkal, elérhetőségük a La Leche Liga honlapján megtalálható.

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos