Minden negyedik cumival baj van

A Tudatos Vásárlók Egyesületének nemzetközi tesztje szerint a vizsgált 19 népszerű márka közül minden negyedik cumiban hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA) mutattak ki. Sőt, olyan termékeket is találtak, amelyek BPA mentesnek hirdették magukat a csomagoláson, mégis találtak bennük.

Az eredmények rávilágítottak egy szabályozási kiskapura: a jelenlegi, laza előírások lehetővé teszik, hogy ezek a termékek legálisan a boltok polcain maradjanak. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete zéró toleranciát követel a biszfenolokkal szemben, és több európai fogyasztóvédő szervezettel összefogva a káros anyagok teljes betiltását sürgeti az EU-s döntéshozóknál. A cél eléréséhez a hazai fogyasztók támogatása is kulcsfontosságú.

A tesztben a legnépszerűbb cumi márkák mellett (NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent) kevésbé ismert termékek is helyet kaptak. Az eredmények megdöbbentőek:

A 19 cumiból 4-ben hormonkárosító biszfenol A (BPA) jelenlétét mutattuk ki.

Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA.

Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

Miért veszélyesek a biszfenolok?

A biszfenolok olyan vegyi anyagok, amelyeket széles körben használnak többek között polikarbonát műanyagok (PC, jelölése 7–egyéb műanyag) és gyanták előállításához. A legismertebb és legelterjedtebb biszfenol a mai napig a biszfenol A, avagy a BPA, de a betiltásával párhuzamosan megjelentek további típusai is (pl. biszfenol-S).

A biszfenolokról már évtizedek óta tudományos bizonyítékok vannak, hogy akár kis mennyiségben is beavatkoznak az emberi hormonrendszer működésébe többek között: magzati fejlődési rendellenességet, alacsony születési súlyt, idegrendszeri és viselkedési problémákat, felnőtteknél szív- és anyagcsere-betegségeket, rákot okozhatnak.

Jogszabályi kiskapu: a cumik nincsenek szigorúan szabályozva

Bár a biszfenolok bizonyítottan károsítják a hormonrendszert, a cumikra nem vonatkoznak a gyerekjátékokra és élelmiszerrel érintkező anyagokra érvényes szigorúbb szabályok. Így bennük a biszfenol jelenléte jelenleg jogszerű, noha a csecsemők naponta több órán keresztül közvetlenül a szájukban tartják ezeket a termékeket, így könnyedén kioldódhat belőlük a BPA. A szabályozások szigorítása roppant lassan történik, hiszen már 1992 óta ismeretesek a BPA káros hatásai.

A cumikban miért nem?

A cumik pillanatnyilag megfelelnek ugyan a jelenlegi európai és magyar előírásoknak, de a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint elfogadhatatlan, hogy bizonyítottan hormonkárosító anyag kimutatható a legkisebbeknek szánt termékekben. Ezért a teszt eredményeit minden lehetséges döntéshozói szinten minden törvényhozó asztalára eljuttatják, és mindent megtesznek a teljes betiltásért: nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel és a magyar fogyasztók támogatásának segítségével lépnek fel az ügyben.

Az Európai Unióban 2025 őszén várható a vegyi anyagokat szabályzó uniós REACH rendelet szigorítása, ezért ebbe a folyamatba eljuttatják a teszt eredményeit, és követelik a szabályzás szigorítását. Emellett Magyarországon a Parlament Fogyasztóvédelmi Albizottságához és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, valamint a vegyi anyagok szabályzásában kompetens hatósághoz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz fordulnak az eredménnyel.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)