Szobatisztaság: mikor és hogyan?

A bekakilás, a széklet nem megfelelő helyre ürítése kb. 4 éves kor fölött válik odafigyelést igénylő problémává. Ezen életkor után a megoldás érdekében érdemes lehet kivizsgáltatni a problémát. A háttérben számos ok szerepelhet: pszichés okok, helytelen gyógyszerszedés, betegség (pl. ételallergia) is.

A szobatisztaság után 3-4 éves kor körül szokott kialakulni az ágytisztaság, azaz jellemzően ebben az életkorban szűnik meg az éjszakai ágybavizelés is. Amennyiben ez nem következik be, a gyermekgyógyász tanácsa az, hogy a gyermek 5 éves kora után forduljon a szülő szakemberhez. A jelenség összefügghet a szorongással, életmód tényezőkkel (tv-nézés, alvási idő, vízfogyasztás), de különböző betegségekkel (cukorbetegség, idegrendszeri vagy veseproblémák) is, az okok kivizsgálása komplex feladat.