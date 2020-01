A szülővé válás aggodalmai

Hogyan legyünk elég jó szülők? Mit tanácsol a pszichológus?

Hogyan legyünk „elég jó” anyák?

Az „elég jó anya” kifejezés egy Winnicott nevű pszichológus fogalma. Arra utal, hogy ideális anya nem létezik, mint ahogy más területen sem teljesíthetünk 100%-osan. Aki a gyermeknevelésben maximalizmusra törekszik, sajnos saját magát ítéli kudarcra, hisz a szüntelen aggódás, bizonytalanság, hogy megfelelően viseli-e gondját a gyermeknek, nemcsak neki jelenthet szenvedést, de az anya-gyermek kapcsolatra is hatással van. Az „elég jó anya” el tudja fogadni önmagát és korlátait, így tisztában van saját képességeivel, lehetőségeivel. Nincs általános gyermeknevelési recept, a legtöbbet a gyermek tud segíteni az anyának, ehhez viszont az szükséges, hogy az anya ráhangolódjon gyermeke szükségleteire. Fontos, hogy az újdonsült anyuka bízzon a saját képességeiben, el tudja viselni, hogy időnként hibát követ el.

Fontos az is, hogy nem tudjuk gyermekeinket minden nehézségtől megvédeni, de nem is előnyös, ha erre törekszünk, hiszen a megküzdő képesség, mely az életben mutatott rátermettséget is biztosítja, már gyermekkortól alakul és fejlődik. A szülők párkapcsolatában is változás áll be a gyermek születésével, mely párkapcsolati krízist is eredményezhet. A nagyszülőkkel való kapcsolat sem feltétlenül ideális a gyermek születése utáni időben, hiszen az egész családi rendszer átalakul az új jövevény hatására.

Hogyan legyünk „elég jó” apák?

Amikor kisbaba érkezik a családba, az apákban talán fokozottabban jelentkezik az a felelősségtudat, mely az anyagi javak biztosítására vonatkozik. Sajnos gyakori az a téves felfogás, hogy minél biztosabb az anyagi háttér, annál jobban látja el a családfő a feladatát. Egy gyermeknek nem (és a feleségnek sem) csupán az apa, illetve férj pénzére van szüksége, hanem az együtt töltött minőségi időre.

Fontos, hogy az apa felismerje, hogy az anyagi kényelem nem biztosítja a családi boldogságot. Lehet, hogy több játékot tud venni a gyermekének, de kérdés, hogy ezekkel tudnak- e és mennyi ideig EGYÜTT játszani, és hogy a gyermeknek valóban a sok tárgy ad-e örömet vagy a szülőkkel együtt töltött idő. Ráadásul a pénz utáni hajsza (másodállások, túlórák) nemcsak a családtól veszik el az időt, hanem kimerültté, ingerlékennyé is teszik az embert, ami csak a helyzet további romlását okozhatja. Ha egy gyermektől megkérdezzük, hogy mit szeretne jobban: egy új játékot, vagy, hogy apa több időt töltsön vele, szinte minden esetben a másodikat fogja választani. Ha szeretné, hogy gyermekével jó vagy jobb legyen a kapcsolata, bátran tegye fel neki a kérdést, ...és lehet, hogy ezentúl nem fogja kudarcként megélni, ha kevés a fizetése!

Ha úgy érzi, nehézségei vannak a szülővé válásban, párkapcsolata megromlóban van, egyre több a konfliktus a nagyszülőkkel, egyre lehangoltabbnak érzi magát vagy állandóan aggodalmaskodik, pszichológus egyéni, pár- vagy családterápia vagy tanácsadás formájában tudja Önt segíteni.

(Pergel-Száraz Cintia, klinikai szakpszichológus, Vanderlich Egészségcentrum, Veszprém)