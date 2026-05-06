Vénás eredetű bőrgyulladás (stasis dermatitis)
A stasis dermatitis egy keringési eredetű, krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely leggyakrabban az alsó végtagon jelentkezik. A kulcs nem pusztán a tünetek kezelése, hanem a háttérben álló vénás elégtelenség rendezése.
A stasis dermatitis kialakulásának háttere
A stasis dermatitis nem egy „egyszerű bőrgyulladás”, hanem egy keringési probléma bőrön megjelenő következménye. A kiindulópont a krónikus vénás elégtelenség: a láb vénáiban lévő billentyűk nem zárnak megfelelően, ezért a vér nem tud hatékonyan visszaáramlani a szív felé, hanem részben visszacsorog és pang (vénás elégtelenség).
Ez a tartósan emelkedett vénás nyomás több dolgot indít el:
- a folyadék és a vér alakos elemei kilépnek a szövetekbe
- ödéma alakul ki
- a lebomló vörösvértestekből hemosziderin rakódik le, ami barnás elszíneződést okoz a bőrön
- krónikus, alacsony fokú gyulladás indul be
A bőr tehát tulajdonképpen „elszenvedi” a keringési zavart.
Hogyan néz ki a stasis dermatitis? – A tünetek evolúciója
A tünetek általában lassan, fokozatosan alakulnak ki, és leggyakrabban a boka körül kezdődnek.
Korai jelek:
- enyhe bőrpír
- száraz, hámló bőr
- viszketés (gyakran ez az első panasz)
- estére fokozódó bokaödéma
Előrehaladott állapotban:
- barnás-lilás elszíneződés
- megvastagodott, rugalmatlan bőr (lichenificatio)
- fájdalmas feszülés
- lipodermatosclerosis → jellegzetes „fordított pezsgőspalack” alakú lábszár
Súlyos esetben:
- nedvező, sérülékeny bőr
- vénás lábszárfekély (ulcus cruris), leggyakrabban a belső boka felett
Hogyan állítjuk fel a diagnózist?
A diagnózis alapvetően lehetséges a klinikai megjelenés (ödéma, bőrtünetek) alapján, a tünetek és az eloszlás sokszor már „ránézésre” árulkodó. Fontos még az anamnézis: visszérbetegség, korábbi trombózis, álló munka esetén jelentősen magasabb a hajlam a vénás eredetű bőrgyulladás kialakulására.
Kiegészítő vizsgálatként fontos a duplex ultrahang a vénás visszacsorgás igazolására, valamint a boka-kar index (ABI) meghatározása az artériás keringés ellenőrzésére, ami kompressziós kezelés előtt kötelező.
Differenciáldiagnózisban gondolni kell más, hasonló panaszokat okozó bőrbetegségekre, többek között az alábbiakra:
- kontakt dermatitisz - irritatív és allergén anyagokkal történő érintkezés okozta bőrgyulladás
- atópiás dermatitisz - veleszületett allergiás hajlamon alapuló bőrgyulladás
- cellulitisz - a bőr mélyebb rétegeit érintő, fertőzéses eredetű gyulladás
- psoriasis (pikkelysömör) - a bőr elszarusodásával járó autoimmun betegség
A kezelés kulcsa: nem (csak) a krém
A stasis dermatitis kezelése sokszor félremegy ott, hogy „kenőcsöt kap a beteg”. Pedig a lényeg nem a bőrön, hanem a keringésen van, a krém a tüneti kezelés részét képezi.
1. Kompressziós terápia
Ez a kezelés sarokköve. A megfelelően kiválasztott kompressziós harisnya segíti a vénás visszaáramlást, csökkenti az ödémát és a bőr gyulladását. Kompresszió nélkül nincs valódi javulás.
2. Életmódi elemek
A vénás keringést támogató szokások:
- láb felpolcolása
- rendszeres mozgás (vádli pumpa aktiválása)
- hosszas állás/ülés kerülése
3. Lokális kezelés
- közepes vagy erős szteroid kenőcsök, krémek: a gyulladás csökkentésére
- hidratáló krémek: a gyulladás miatt károsodott bőrbarrier (a bőr védő funkciója) helyreállítására
- borogatás: nedvező bőrgyulladás esetén hűsítő, szárító hatás
4. Szövődmények kezelése
- felülfertőződés - a gyulladt bőr hajlamos bakteriális fertőzésekre, ebben az esetben antibiotikum szükséges
- fekély - a keringés romlása és a fertőzés legsúlyosabb szövődménye a lábszárfekély, kialakulása esetén komplex sebkezelés szükséges a kompresszió mellett
5. Oki beavatkozások
Tartós megoldás a tágult, rendellenesen működő visszerek kezelésétől várható. Ez lehet visszérműtét, abláció.
A stasis dermatitis lefolyása, prognózisa
A stasis dermatitis egy krónikus, hullámzó lefolyású állapot.
Kezelés nélkül idővel fokozódó bőrkárosodás, fibrosis, fekélyképződés valószínű. Megfelelő kezeléssel jól karbantartható állapot, de kiújulásra hajlamos.
A prognózist rontja az elhízás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő kompresszió.
Megelőzés
A stasis dermatitis tipikusan az a betegség, ahol a prevenció sokkal hatékonyabb, mint a kezelés. Ennek legfontosabb elemei:
- kompressziós harisnya viselése a rizikócsoportba tartózóknál (visszértágulat, trombózis, ülőmunka, terhesség, keringési betegségek) is
- rendszeres mozgás - nem túl megerőltető mozgásformák (séta, úszás, kerékpározás, torna)
- testsúly optimalizálása - tehermentesíti a vénás keringést az alsó végtagokban
- bőr rendszeres hidratálása - megőrzi a bőr védőrétegét, mérsékli a gyulladást okozó hatásokat
- visszérbetegség korai kezelése - segít megelőzni a súlyosabb szövődményeket, mint a vénás eredetű bőrgyulladást
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens