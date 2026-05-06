Vénás eredetű bőrgyulladás (stasis dermatitis)

A stasis dermatitis egy keringési eredetű, krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely leggyakrabban az alsó végtagon jelentkezik. A kulcs nem pusztán a tünetek kezelése, hanem a háttérben álló vénás elégtelenség rendezése.

A stasis dermatitis kialakulásának háttere

A stasis dermatitis nem egy „egyszerű bőrgyulladás”, hanem egy keringési probléma bőrön megjelenő következménye. A kiindulópont a krónikus vénás elégtelenség: a láb vénáiban lévő billentyűk nem zárnak megfelelően, ezért a vér nem tud hatékonyan visszaáramlani a szív felé, hanem részben visszacsorog és pang (vénás elégtelenség).

Ez a tartósan emelkedett vénás nyomás több dolgot indít el:

a folyadék és a vér alakos elemei kilépnek a szövetekbe

ödéma alakul ki

a lebomló vörösvértestekből hemosziderin rakódik le, ami barnás elszíneződést okoz a bőrön

krónikus, alacsony fokú gyulladás indul be

A bőr tehát tulajdonképpen „elszenvedi” a keringési zavart.

Hogyan néz ki a stasis dermatitis? – A tünetek evolúciója

A tünetek általában lassan, fokozatosan alakulnak ki, és leggyakrabban a boka körül kezdődnek.

Korai jelek:

enyhe bőrpír

száraz, hámló bőr

viszketés (gyakran ez az első panasz)

estére fokozódó bokaödéma

Előrehaladott állapotban:

barnás-lilás elszíneződés

megvastagodott, rugalmatlan bőr (lichenificatio)

fájdalmas feszülés

lipodermatosclerosis → jellegzetes „fordított pezsgőspalack” alakú lábszár

Súlyos esetben:

nedvező, sérülékeny bőr

vénás lábszárfekély (ulcus cruris), leggyakrabban a belső boka felett

Hogyan állítjuk fel a diagnózist?

A diagnózis alapvetően lehetséges a klinikai megjelenés (ödéma, bőrtünetek) alapján, a tünetek és az eloszlás sokszor már „ránézésre” árulkodó. Fontos még az anamnézis: visszérbetegség, korábbi trombózis, álló munka esetén jelentősen magasabb a hajlam a vénás eredetű bőrgyulladás kialakulására.

Kiegészítő vizsgálatként fontos a duplex ultrahang a vénás visszacsorgás igazolására, valamint a boka-kar index (ABI) meghatározása az artériás keringés ellenőrzésére, ami kompressziós kezelés előtt kötelező.

Differenciáldiagnózisban gondolni kell más, hasonló panaszokat okozó bőrbetegségekre, többek között az alábbiakra:

kontakt dermatitisz - irritatív és allergén anyagokkal történő érintkezés okozta bőrgyulladás

atópiás dermatitisz - veleszületett allergiás hajlamon alapuló bőrgyulladás

cellulitisz - a bőr mélyebb rétegeit érintő, fertőzéses eredetű gyulladás

psoriasis (pikkelysömör) - a bőr elszarusodásával járó autoimmun betegség

A kezelés kulcsa: nem (csak) a krém

A stasis dermatitis kezelése sokszor félremegy ott, hogy „kenőcsöt kap a beteg”. Pedig a lényeg nem a bőrön, hanem a keringésen van, a krém a tüneti kezelés részét képezi.

1. Kompressziós terápia

Ez a kezelés sarokköve. A megfelelően kiválasztott kompressziós harisnya segíti a vénás visszaáramlást, csökkenti az ödémát és a bőr gyulladását. Kompresszió nélkül nincs valódi javulás.

2. Életmódi elemek

A vénás keringést támogató szokások:

láb felpolcolása

rendszeres mozgás (vádli pumpa aktiválása)

hosszas állás/ülés kerülése

3. Lokális kezelés

közepes vagy erős szteroid kenőcsök, krémek: a gyulladás csökkentésére

hidratáló krémek: a gyulladás miatt károsodott bőrbarrier (a bőr védő funkciója) helyreállítására

borogatás: nedvező bőrgyulladás esetén hűsítő, szárító hatás

4. Szövődmények kezelése

felülfertőződés - a gyulladt bőr hajlamos bakteriális fertőzésekre, ebben az esetben antibiotikum szükséges

fekély - a keringés romlása és a fertőzés legsúlyosabb szövődménye a lábszárfekély, kialakulása esetén komplex sebkezelés szükséges a kompresszió mellett

5. Oki beavatkozások

Tartós megoldás a tágult, rendellenesen működő visszerek kezelésétől várható. Ez lehet visszérműtét, abláció.

A stasis dermatitis lefolyása, prognózisa

A stasis dermatitis egy krónikus, hullámzó lefolyású állapot.

Kezelés nélkül idővel fokozódó bőrkárosodás, fibrosis, fekélyképződés valószínű. Megfelelő kezeléssel jól karbantartható állapot, de kiújulásra hajlamos.

A prognózist rontja az elhízás, a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő kompresszió.

Megelőzés

A stasis dermatitis tipikusan az a betegség, ahol a prevenció sokkal hatékonyabb, mint a kezelés. Ennek legfontosabb elemei:

kompressziós harisnya viselése a rizikócsoportba tartózóknál (visszértágulat, trombózis, ülőmunka, terhesség, keringési betegségek) is

rendszeres mozgás - nem túl megerőltető mozgásformák (séta, úszás, kerékpározás, torna)

testsúly optimalizálása - tehermentesíti a vénás keringést az alsó végtagokban

bőr rendszeres hidratálása - megőrzi a bőr védőrétegét, mérsékli a gyulladást okozó hatásokat

visszérbetegség korai kezelése - segít megelőzni a súlyosabb szövődményeket, mint a vénás eredetű bőrgyulladást

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens