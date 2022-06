Intertrigo - Egy gyakori bőrbetegség

Az intertrigo egy igen gyakori bőrbetegség, melynek hátterében az összefekvő bőrterületek krónikus irritációja mellett a bőrön lévő kórokozók (baktériumok, gombák) elszaporodása áll.

A betegség mindkét nemben előfordul. Csecsemőkori és időskori előfordulás a leggyakoribb, de emellett az élet bármely szakaszában kialakul, ha a betegségre hajlamosító tényezők (elhízás, cukorbetegség, fokozott izzadás) fennállnak. Krónikus fennállása esetén úgynevezett intertriginosus ekcéma alakulhat ki.

Hirdetés

Az intertrigo tünetei

A betegség a hajlatokat (combhajlat, hónalj) és az összefekvő területeket (mellek alatt, nagyobb bőrredők) érinti, ahol a krónikus irritáció következtében éles határú, élénkvörös, nedvező, majd hámló bőrterület keletkezik. A gyulladt bőrön hosszanti berepedezések (úgynevezett rhagasok) és hámhiányos területek is kialakulhatnak. A tünetek megnehezítik a betegek életét, rontják az életminőséget, mert égő érzést okoznak, viszketnek, fájnak, nedveznek és a felülfertőződés, bepállás miatt szagossá válhatnak. A fájdalom miatt a kar mozgatása és a járás is nehezített lehet. Hosszas fennállás esetén mikrobiális felülfertőzés, illetve allergiás kontakt szenzibilizáció alakulhat ki. A felülfertőződést baktériumok és Candida gombák okozhatják. Az erodált, nedvező bőrterületeken a kontakt szenzibilizáció, allergia is gyakrabban kialakul, ilyenkor a viszketés fokozódik és a bőrtünetek szóródhatnak.

Az intertrigo dignózisa

A jellegzetes bőrtünetek, klinikai kép esetén a betegség diagnózisa nem szokott nehézséget okozni. Ha csak egy régiót érint a betegség, akkor a diagnózis nehezebb lehet, mert ilyenkor el kell különíteni az inverz pikkelysömörtől, a Candida-infekciótól, az erythrasmától, a pemphigus vegetanstól vagy a Hailey-Hailey-kórtól. Ezekben az esetben szövettani vizsgálat segít a pontos diagnózis felállításában.

Az intertrigo kezelése

A bőrtünetek helyileg antiszeptikus és gyulladáscsökkentő (szteroid) ecsetelőkkel, krémekkel kezelhetők. Bakteriális és gombás felülfertőződés esetén azok célzott szisztémás és lokális kezelése szükséges. A gyakori kontakt szenzibilizáció miatt allergológiai vizsgálatok is indokoltak lehetnek. A betegség kezelése mellett nagyon fontos a mechanikai irritációnak és a fokozott izzadásnak a megszüntetése, és az összefekvő területek izolálása.

Az intertrigo prognózisa

A betegség elhízott, cukorbeteg, melegben dolgozó, izzadásra hajlamos egyének életében visszatérő vagy elhúzódó problémát jelenthet, de helyi kezeléssel és a provokáló faktorok megszüntetésével a betegség gyógyítható.

Az intertrigo megelőzési lehetőségei

A betegséget az izzadás, dörzsölődés, kontakt és mikrobiális szenzibilizáció provokálja leginkább, ezért

a pamut, fehér, lenge ruházat viselése javasolt.

Irritáló anyagok, dezodorok használata kerülendő.

Mivel a fokozott izzadás súlyosbíthatja a bőrtüneteket, ezért a betegségben szenvedőknek fontos olyan munkahelyet választani, ahol nincsenek kitéve fokozott hőnek, párának.

Az izzasztó sportok mellőzése szintén ajánlott.

A bakteriális és gombás felülfertőződés megelőzésében a fokozott higiéniára kell figyelmet fordítani.

Amennyiben elhízott vagy cukorbeteg egyéneken alakul ki a betegség, akkor fogyással, illetve a cukorbetegség kezelésével is megakadályozhatjuk a tünetek kiújulását.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász