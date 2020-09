Bőratka is okozhatja a bőrpírral járó betegséget

A rosacea kezelésének ma már több módja is létezik. Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikusának véleménye szerint azonban az eredmény egyik esetben sem lehet tartós, ha a kiváltó okot nem szüntetjük meg.

A rosacea kialakulásában a Demodex atka jelenléte is szerepet játszhat, érdemes ezért első körben szűrővizsgálatot végeztetni.

A probléma gyökere

A rosacea kezelése során elsősorban érösszehúzó, gyulladáscsökkentő készítményeket alkalmazunk – mondja Peterman Krisztina. A bőrproblémák kapcsán azonban gyakran előfordul, hogy a megfelelő hatóanyagokkal történő külső kezelések mellett egyéb, a háttérben meghúzódó problémákat is szükséges orvosolni a kezelés sikerességének érdekében.

Az arcon megjelenő tünetek ugyanis összefügghetnek egyéb gyomor-bélrendszeri betegségekkel, azok gyulladásával is, de a rosacea hátterében vérnyomás ingadozás, vagy az arcbőrön élősködő atkák is állhatnak. A Journal of Medical Microbiology 2012-es számában közölt egy kutatást, mely a Demodex atkák egy csoportjának, a Dermodex brevis egyik baktériumát, a Bacillus oleronius-t hozta összefüggésbe a rosacea megjelenésével.

A kutatásban azt vizsgálták, hogy a rosacea kezelésében miért bizonyultak hatékonynak egyes antibiotikumok és miért nem a gyulladáscsökkentő hatású kortikoszteroidok. Feltételezték, hogy így valójában nem önmagában a gyulladás, hanem baktérium jelenléte játszik szerepet a tünetek megjelenésében. Vizsgálódásaik során meg is találták a kérdéses baktériumot, mégpedig a Demodex brevis atkákban, melyek jelenléte a felnőtt lakosság közel 40 százalékánál kimutatható.

A kutatásból az is kiderül, hogy a rosaceás betegek arcán 10-szer több atka található. A baktériumok az atkák pusztulását követően jutnak a bőrre meglehetősen gyakran, hiszen az egyes atkák életciklusa mindössze 14-28 nap. Az atka igen gyorsan szaporodik, egy alkalommal 12-14 petét rak le a faggyúmirigyekben, a folyamatos körforgás tehát – kezelés hiányában – maximálisan biztosított.

A Demodex baktériumainak, a rosacea megjelenésében játszott szerepét erősíti az a megfigyelés is, miszerint a betegek tünetei felerősödnek két, az atkák elszaporodásának is igen kedvező külső körülmény hatására: napsütés (meleg) és magas páratartalom.

Mikroszkóppal vizsgálható

A Demodex atkák szabad szemmel nem látható, 0,1-0,4 milliméter hosszúságú élősködő. Vizsgálata ezért mikroszkóppal történik, teljesen fájdalommentesen végezhető.

Az alapos áttekintést követően, amennyiben bebizonyosodik az atkák jelenléte az arcbőrön, a kezelés egyéntől, a tünetek milyenségétől függően folytatódhat – magyarázza a kozmetikus.

Több panaszt is okozhat a bőratka

A bőratkák kimutatása fontos lehet abban az esetben is, ha rosacea nem, ám súlyos pattanásos, szőrtüszőgyulladással járó panaszok jelentkeznek, ugyanis az arcon élő atka pattanásokat is okozhat. A bőratka egyes szemészeti panaszokkal, a fejbőrön élő pedig a hajhullással is kapcsolatba hozható.

(Dermatica- Peterman Krisztina, gyógykozmetikus)