Hajhullást bőratka is okozhat

Tavasszal a fésülködés és hajmosás során elvesztett hajszálak mennyisége ijesztően megszaporodhat. Az évszakkal járó természetes hajhullás mellett aggodalomra ad okot, ha reggel a párnán vagy napközben a ruhán folyamatosan újabb hajszálak jelennek meg. Az alapos kivizsgálás nemcsak az esetleges vitaminhiányt vagy hormonproblémákat kutatja, de kiterjed a fejbőrben lévő élősködők ellenőrzésére is.

Ritkuló hajkorona

A hajhullás megítélése mindig erősen szubjektív. Általában napi 60-100 szálat tekintünk normális mennyiségnek, ennyi hajszál elvesztése még nem mutat kóros folyamatot.

Persze aligha képes bárki is pontosan összeszámolni az egy nap alatt elhullott hajszálait, ezért inkább a jól látható jelek észlelésekor javasoljuk szakember felkeresését a probléma orvoslásához – tanácsolja dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, a Dermatica orvosa.

Ha a korábban egészséges haj elveszti fényességét, töredezetté válik, a hajszálak elvékonyodnak, a hajhullást a hajkorona jól észrevehető ritkulása kíséri. A panaszok rendszerint arról árulkodnak, hogy a fejbőr és a hajtüszők tápanyagellátása nem megfelelő, ezt pedig bőratkák jelenléte is okozhatja.

Pattanások, rosacea, hajhullás

Az atkák jelenléte többféle bőrproblémával is összefüggésbe hozható. A Demodex atkák egy csoportja, a Demodex brevis az arcbőrön, a faggyúmirigyekben telepszik meg, az ott található hámsejtekből és faggyúváladékból táplálkozik. Sok esetben felelős pattanásos tünetek, vagy rosacea megjelenéséért.

Az atkák másik csoportja, a Demodex folliculorum a szőrtüszőkben él, elszaporodásuk fokozott hajhullást, a fejbőrön viszketését, hámlást okoz. A Demodex folliculorum a hajtüszőkben élősködve gyulladásos reakciót indít meg, így károsítja a normál hajképződést, a haj szerkezetének károsodását okozza: ritkuló, egészségtelen hajat, hajvesztést és gyulladt, hámló fejbőrt.

A fertőzöttség jelei

A bőratka jelenlétére a hajhullás mellett több tünet is utalhat. A legjellemzőbb a viszketés, emellett korpásodás és az érzékeny, gyulladt fejbőrön pattanások is megjelenhetnek.

Célzott kezelés

Dr. Vincze Ildikótól megtudtuk, hogy a bőratka jelenléte a fejbőrről vett hámkaparék mikroszkópos vizsgálatával kimutatható. Amennyiben az élősködő jelenléte beigazolódik, speciális kezelésre van szükség, amely – a bőratkák életciklusa miatt - több hetet vesz igénybe.

A kezelés ideje alatt, a kezelőorvos által javasolt készítmények használata mellett, a higiéniás szabályok fokozott betartására is ügyelni kell. Könnyen visszafertőzhet a közös fésű-, és sapkahasználat is, de javasolt az alváshoz használt párnahuzatot is gyakrabban cserélni. Célzott kezeléssel és a fenti szabályok betartásával a bőratkák jelenléte és így az általuk okozott kellemetlen panaszok is megszüntethetők.

(Dermatica - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus)