Természetesen a rosacea ellen

Az első tavaszi napsugarak megjelenése óta egyre több gondot okoznak a rosacea tünetei. Piros foltok, makacs bőrpír, gennyes pattanások sújtják azokat, akik ebben a bőrbetegségben szenvednek. Peterman Krisztina, a Dermatica gyógykozmetikusa olyan komplex megoldást kínál, amelynek segítségével a rosacea tartósan kezelhető.

Mi okozza a tüneteket?

- A rosacea tüneteit az erek túlzott tágulata okozza, így elterjedt kezelési mód a lézeres terápia, melynek hatására a kitágult erek összehúzódnak, így a bőrpír is elmúlik. Bizonyos esetekben azonban ez a beavatkozás csak átmeneti megoldást jelent. Ha a panaszok kiújulnak, gondolni kell a bőrfertőzés lehetőségére is, amit egy parányi élősködő, a szőrtüszőkben élő bőratka okoz. Jelenléte mikroszkópos vizsgálattal kimutatható, célzott kezeléssel eltávolítható.

A rosacea hátterében emellett több kiváltó ok is állhat: a bőrtüneteket okozhatja gyomor- és bélrendszeri, hormonális eltérés, de a genetika is szerepet játszik a megjelenésében, örökölhető bőrpoblémáról van szó.

Milyen kozmetikai kezelés lehet hatásos a rosacea ellen?

- A kozmetikai kezelés történhet önállóan, vagy a kiváltó okok függvényében, súlyosabb eseteknél az orvosi kezelés kiegészítéseként. Az arcbőr ápolására minden esetben szükség van: fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, érösszehúzó hatóanyagokkal minden esetben sokat javíthatunk a bőr állapotán.

A rosaceás bőr kozmetikai kezelése célzottan történik, egy kezelés során valósul meg: a bőr alapos fertőtlenítése, az értorna, a felhám megújulása, oxigenizációja, a bőr revitalizálása és nyugtatása. A masszázson itt kevesebb a hangsúly, rövid ideig alkalmazom, speciális olajkomplexet használva. Tapasztalataim szerint azok a betegek, akik a külső kezeléssel párhuzamosan vállalni tudják az immunrendszer erősítését, támogatását is, gyorsabban gyógyulnak.

Milyen eredményeket érhetünk el a kezeléssel?

- A kezelés hatására az arcbőr egészséges textúrájú, tiszta lesz. A páciens a korának és genetikailag meghatározott bőrtípusát, pórusméretét nyeri vissza. Elmúlik a betegek életét megkeserítő bőrpír, gyulladás. A bőr normális komfortérzetének kialakítása segít visszanyerni önbizalmukat.

Mennyi időt vesz igénybe a terápia?

- Az első időszakban heti egy kezelést végzünk, hat alkalommal. A tünetek változása egyéntől függ. Van olyan betegem, akinél már a második kezelésre elmúlt a tünetek 80 százaléka, de van, akinél csak a hetedik, nyolcadik alkalommal következett be látható javulás.

Fontos megjegyezni, hogy az eredményes kezeléshez nagyon fontos a beteg együttműködése is. A kezelések után részletesen elmagyarázom az otthoni bőrápolás lépéseit, ehhez természetesen biztosítom a megfelelő készítményeket is. Ha a beteg ezeket napi rendszerességgel követi és alkalmazza, azzal segíti a tünetek megszűnését.

(Dermatica - Peterman Krisztina, gyógykozmetikus)