Egy zuhanyszék úgy is beférhet a kabinba, hogy mellette már nincs hely megfordulni vagy rendesen megmosakodni. A kádra tett fürdetőpadra pedig lehet, hogy könnyű leülni, de a lábakat még át kell emelni a peremen. Vásárlás előtt gondoljuk végig a fürdés teljes menetét. Hogyan jut el a használó az ülőhelyig? Melyik mozdulatnál kell kapaszkodnia? Ha valaki segít neki, oda tud-e állni mellé?

A zuhanyzóban először a belső méretet nézzük meg

A zuhanytálca vagy a kabin belső, használható szélessége és mélysége dönti el, milyen szék fér el benne. Az ülőlap mérete ehhez kevés. Sok zuhanyszék lábai kifelé állnak, így a szék a padlón szélesebb helyet foglal, mint amekkorának felülről látszik: minél magasabb egy szék, annál nagyobb a helyigénye. Ott mérjünk, ahol a lábak állnának. A lekerekített sarok vagy a tálca ívelt széle miatt kisebb lehet a használható terület. Azt is ellenőrizzük, hogy a szék mellett ki tudjuk-e nyitni az ajtót.

A következő szempont a használó testsúlya. Az elférő modellek közül olyat válasszunk, amelynek a gyártó által megadott terhelhetősége elegendő. Két hasonló méretű szék teherbírása eltérhet, ezért mindig a konkrét modell adatlapját nézzük meg. Ugyanez vonatkozik a kádpadra, a kádülésre és a kádliftre is.

A szék befér. Marad hely a mosakodáshoz?

Előfordulhat, hogy a szék minden lába elfér a tálcán, az ajtó is becsukható, a használó mégsem tud rendesen tisztálkodni. A karfa miatt nem tudja megmosni az oldalát, nem fér hozzá a lábához, vagy a zuhanyfejért fel kell állnia. Ilyenkor a szék méretre ugyan befér, a gyakorlatban mégis akadály. Vásárlás előtt azt is gondoljuk végig, mennyi hely kell a leüléshez, a kéz és a láb mozgatásához, valamint a felálláshoz.

Ha valaki biztosan belép a zuhanyzóba, de hajmosás közben elfárad az állásban, egy egyszerű zuhanyülőke is elég lehet. Ha ülve is szüksége van megtámasztásra, háttámlás széket érdemes keresni. A karfa leülésnél és felállásnál segíthet, oldalról történő átülésnél viszont útban lehet. Karfás széknél azt is nézzük meg, hogy a használó kényelmesen elfér-e a két karfa között.

Ha már a zuhanytálca küszöbén nehéz átlépni, a bent álló szék önmagában kevés. Egy megfelelően rögzített fali kapaszkodó segíthet a belépésnél, a fordulásnál vagy a felállásnál. Oda kerüljön, ahol a használó a nehéz mozdulat előtt már biztosan eléri. A törölközőtartó és a zuhanyajtó fogantyúja nem erre való.

Állítható lábú széknél úgy válasszuk meg az ülésmagasságot, hogy ülve mindkét talp biztosan a padlón legyen, és a felállás is kivitelezhető legyen. A beállítás után ellenőrizzük a lábak rögzítését és a gumitalpak felfekvését. Ha az egyik láb a tálca ívére kerül, és a szék billeg, keressünk neki más helyet. Ha úgy sem áll biztosan, másik székre van szükség.

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Kádnál az a kérdés, melyik mozdulathoz kell segítség

A fürdőkádpad keresztben fekszik a kád két peremén. A használó a kád mellől ül rá, majd ülve fordul be, és átemeli a lábait. Így a kád aljára való leereszkedés nélkül zuhanyozhat. A pad akkor jöhet szóba, ha ülve biztosan meg tudja tartani magát, és a fordulás önállóan vagy segítséggel megoldható.

A forgókorongos fürdőkádpad akkor jöhet jól, ha a lábak átemeléséhez már segítség kell, és közben nehéz elfordulni az ülőlapon. A meztelen bőr megtapadhat a padon. A korong a használóval együtt fordul, így elforduláskor nem kell a bőrének végigcsúsznia az ülőlapon. A segítő a lábak átemelésében segít, a pad közben a helyén marad. Ha a korong reteszelhető, fordítás után az útmutató szerint rögzítsük.

A kifordítható fürdőkádülésre kifelé fordított helyzetben, a kád mellől lehet leülni. Ha segítségre van szükség, a segítő átemeli a használó lábait a peremen, miközben az ülést a kád fölé fordítja. A háttámla közben megtámasztja a törzset. Leülés előtt, befordítás után és kiszállás előtt is ellenőrizzük, hogy az ülés az adott mozdulathoz előírt helyzetben rögzült-e.

A peremről belógatott fürdőkádülés ülőlapja a kád széle alatt van. Annak lehet megfelelő, aki át tud jutni a peremen, de a kád aljára már nem tud leülni. Kipróbáláskor a kiszállásra is gondoljunk. Lehet, hogy az ülésre még könnyű leereszkedni, felállni róla azonban már nehéz.

A kádlift a kádba helyezett emelőszék. Felső helyzetében lehet ráülni, majd az eszköz leengedi a használót a kádba, fürdés után pedig visszaemeli. A lábakat ennél is át kell juttatni a peremen. A lift a leereszkedést és a felemelkedést végzi, az átüléshez továbbra is szükség lehet segítségre. Választáskor a kád belső mérete, a lift stabil elhelyezése és a teherbírása is számít.

A fal felőli kádperemet is mérjük meg

Kádra fektetett padnál vagy a peremre támaszkodó ülésnél mérjük meg a kád belső és külső szélességét ott, ahová az eszközt tennénk. Mindkét oldalon nézzük meg, mekkora szabad, sík felület marad a peremen. A fal felől belóghat a csempe, a lekerekített szélre pedig nem tud teljes felületével felfeküdni az eszköz.

A 4–5 cm széles peremsáv támpont az előzetes méréshez. A pontos követelményt a kiválasztott eszköz útmutatója adja meg. Ha egy típus mindkét oldalon legalább 5 cm felfekvést igényel, a fal felől mért 4 cm akkor is kevés, ha a külső oldalon bőven van hely. A méreteket és lehetőleg egy fényképet vigyünk a szaküzletbe. Ha a felszerelt pad vagy ülés elmozdul, billeg, vagy csak a perem szélén támaszkodik, ne üljünk rá.

Gyakori kérdés az egyes eszközök ára közötti különbség, ezekről tájékozódhat például az Értéksziget gyógyászati segédeszköz üzlet online felületén is: tusolószékek, illetve fürdőkád biztonsági eszközök listája.

A segítőnek is el kell férnie

Más helyzet, ha a hozzátartozó csak a zuhanyfejet adja oda, és más, ha a lábak átemelésében vagy a felállásnál is segít. Egy befelé nyíló ajtó vagy egy rossz helyen lévő karfa elzárhatja azt az oldalt, ahonnan oda kellene állnia. Ha a használó ülve sem tudja biztosan megtartani magát, vagy az átüléshez meg kellene emelni, kérjünk személyes felmérést és betanítást.

Az első próbát száraz körülmények között, a szükséges segítséggel végezzük el. A kijutást is próbáljuk végig. Kiderülhet például, hogy felállás után nincs kéznél a járókeret, vagy a segítő nem tud odaállni, ahová kellene. A zuhanyfejet, a tisztálkodószereket és a törölközőt tegyük kézközelbe, a kijáratot pedig hagyjuk szabadon. Műtét után a betanított mozdulatokat és a kapott terhelési előírásokat kövessük.

Használat előtt nézzük meg, biztosan áll-e a szék, illetve a helyén van-e a kádpad vagy az ülés rögzítése. A kopott gumitalp és a meglazult retesz miatt az eszköz könnyebben elmozdulhat. Tisztításhoz az útmutatóban megengedett, kímélő szert használjunk, és öblítsük le a szappanmaradékot. Ha a padot takarításhoz levettük, visszahelyezés után még azelőtt ellenőrizzük a rögzítését, hogy bárki ráülne.