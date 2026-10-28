Járókeret használata otthon: a felállástól a leülésig

Szabó Zoltán József
szerző: Szabó Zoltán József, egészségügyi szakdolgozó, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó
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Felállni a fotelből, eljutni a mosdóig, megfordulni az ajtóban, majd visszaülni: járókerettel ezek a hétköznapi mozdulatok is gyakorlást kívánhatnak. A megfelelő eszköz kiválasztásakor ezért az egész utat érdemes végiggondolni. Hol van szükség támaszra, melyik mozdulat bizonytalan, és mi fér el a lakásban?

Az alábbi tanácsok a négy gumivégen támaszkodó járókeretek használatához adnak segítséget. A kerekes járókeretekre és a rollátorokra eltérő kezelési szabályok vonatkoznak.

Már a felállásnál kiderülhet, milyen segítségre van szükség

A járókeret kiválasztását érdemes annak tisztázásával kezdeni, melyik mozdulat okoz nehézséget. Van, aki állva már viszonylag biztosan mozog, de a székből nehezen emelkedik fel. Másnak elsősorban a lépésekhez vagy az egyensúly megtartásához kell segítség. A gyógytornásznak sokat elárul, ha látja, hogyan állunk fel, indulunk el és fordulunk meg.

A használó testsúlyát is figyelembe kell venni. A gyártó által megadott legnagyobb megengedett felhasználói testsúlyt nem szabad túllépni akkor sem, ha valaki csak enyhén támaszkodik a keretre. Ezt az adatot a konkrét típus használati útmutatójában vagy termékjelölésén ellenőrizzük: a hasonló külsejű járókeretek terhelhetősége eltérhet.

A hagyományos járókeret felső markolataiba kapaszkodva ne húzzuk fel magunkat a székből, mert a keret megbillenhet. A felálláshoz a stabil szék karfája adhat támaszt, a mozdulatot és a kezek áthelyezésének sorrendjét pedig érdemes gyógytornásszal begyakorolni.

Létezik kifejezetten felállást segítő, lépcsőzetes kialakítású járókeret is. Ezen két magasságban találhatók markolatok: az alsók a felálláshoz, a felsők a járáshoz nyújthatnak segítséget. Ennél a típusnál külön meg kell tanulni a fogások váltását és a mozdulatsort. A megfelelő választást az dönti el, hogy az érintett a saját erejével, mozgásával és egyensúlyával hogyan tudja használni az eszközt.

A beállítást a megszokott cipőben végezzük

A magasságot abban a stabil cipőben állítsuk be, amelyben a keretet használni fogjuk. A járáshoz használt markolat nagyjából csípőmagasságba kerüljön; jó kiindulópont, ha egyenes állásban, a test mellett lazán leengedett kar csuklóhajlatával van egy szintben. A markolatot megfogva a váll maradjon laza, a könyök enyhén, általában 15–30 fokban hajlított. Ne kelljen felhúzott vállal kapaszkodni vagy előregörnyedni a támasz eléréséhez. A végleges beállítást gyógytornász segítségével, néhány lépést megtéve is ellenőrizzük.

A magasságállító gombok teljesen ugorjanak a helyükre. Ha a kereten külön rögzítőgyűrű is van, azt a használati útmutató szerint kell megszorítani. Az összecsukható keret szétnyitása után a reteszelést is ellenőrizzük: az eszköz használat közben nem csukódhat össze, a rögzítéseknél nem lötyöghet.

Nézzük meg a gumivégeket is. A kopott, repedt vagy meglazult gumivég cserére szorul; emiatt rendszerint nem kell az egész járókeretet lecserélni. A megfelelő méretű és típusú pótlásban a gyógyászati segédeszköz szaküzlet tud segíteni. A keretet, a markolatokat és a gumivégeket puha kendővel, a gyártó által engedélyezett tisztítószerrel tisztítsuk, majd töröljük szárazra; a markolatokra és a gumivégekre ne kerüljön olajos, csúszós bevonatot hagyó szer.

Elinduláskor a keret és a lépések összehangolása a feladat

Felállás után hagyjunk időt arra, hogy biztosnak érezzük a helyzetünket. Ha megszédülünk, elgyengülünk vagy elsötétül előttünk a világ, ne induljunk el: üljünk vissza biztonságosan, szükség esetén kérjünk segítséget. Ájulásérzés esetén lehetőség szerint feküdjünk le. Visszatérő panaszokról beszéljünk a kezelőorvosunkkal. Amikor panaszmentesen, stabilan állunk, mindkét kezünkkel fogjuk a markolatot, és a begyakorolt módon induljunk el.

A fix járókeretet kissé megemeljük, rövid távolságra magunk elé helyezzük, majd utána lépünk. Csak akkor terheljük, amikor mind a négy gumivég a talajon támaszkodik. Ha az egyik láb sérült vagy gyengébb, rendszerint azzal kezdjük a lépést, majd a másik láb következik. A pontos lépéssorrendet és a megengedett terhelést azonban az állapotunkhoz kell igazítani: műtét után mindig a kezelőorvos előírása és a gyógytornász által megtanított járásmód az irányadó.

A lépegető járókeret másképp működik: a két oldalát felváltva lehet előrehelyezni. Fontos különbség, hogy az összecsukhatóság a tárolást és a szállítást könnyíti meg, önmagában nem jelent lépegető működést. Vásárláskor érdemes kipróbálni és megmutattatni, pontosan hogyan mozgatható az adott keret.

Ha túl messzire tesszük előre a keretet, nyújtózkodnunk kell utána, és előredőlhetünk. Ha túlságosan belépünk az elejébe, elfogy a lábunk előtt a hely. Olyan rövid előrehelyezéseket és lépéseket gyakoroljunk, amelyek mellett a támasz kényelmesen elérhető marad. Forduláskor is apró lépésekben, a keretet és a lábakat fokozatosan továbbhelyezve változtassunk irányt.

A lakásban az útvonalat is ki kell próbálni

A szaküzletben vagy a gyógytornász mellett megtett néhány egyenes lépés után otthon egészen más helyzetekkel találkozhatunk. Érdemes végigpróbálni azt az utat, amelyen naponta közlekedünk: az ágytól a mosdóig, a kedvenc széktől az étkezőasztalig.

Már választás előtt mérjük meg a szűk ajtónyílásokat. A ténylegesen szabadon maradó helyet hasonlítsuk össze a keret legnagyobb külső szélességével, és a megfordulás helyigényére is gondoljunk. Ha csak megdöntve vagy oldalra billentve férne át, érdemes újragondolni az útvonalat vagy az eszközválasztást.

A felgyűrődő szőnyeg, a földön futó vezeték és az útban maradt papucs könnyen megakaszthatja a haladást. Ezeket még az első önálló használat előtt távolítsuk el. Az éjszakai mosdóhoz vezető úton legyen könnyen elérhető világítás, a padló pedig maradjon száraz. A telefont zsebben vagy deréktáskában vihetjük magunkkal, hogy mindkét kezünk szabad maradjon a kapaszkodáshoz.

A keretre csak olyan táskát, kosarat vagy más tartozékot tegyünk, amelyet az adott típus gyártója engedélyez. Egyes használati útmutatók kifejezetten tiltják tárgyak ráakasztását. A küszöbökön való áthaladást is a saját eszközzel kell begyakorolni; a lépcsőhasználat pedig több típusnál nem megengedett.

A hozzátartozó azzal is sokat segíthet, ha előre kinyitja az ajtót, odaviszi a szükséges tárgyakat, és elegendő időt hagy a mozdulatokra. Így a járókeretet használónak közben kevesebb feladatot kell egyszerre megoldania.

Visszaérve a leülésre is hagyjunk időt

A székhez érve apró lépésekkel forduljunk háttal az ülőfelületnek, majd óvatosan hátráljunk addig, amíg a lábunk hátsó részével megérezzük annak szélét. Hagyományos járókeretnél az egyik, majd a másik kezünket helyezzük a szék karfájára, és lassan engedjük le magunkat. A keret markolatába kapaszkodva ne huppanjunk az ülésre. Felállást segítő keretnél a saját típushoz begyakorolt fogásváltást és leülési módot kövessük.

Az otthoni próba során hamar kiderülhet, hogy a mély, puha fotelből nehezebb felkelni, mint egy stabil, megfelelő ülésmagasságú, karfás székből. Ezért a járókeret beállítása mellett azt is érdemes átbeszélni, honnan fogunk naponta többször felállni.

A használat megtanulásakor kérjünk lehetőséget arra, hogy mi magunk is végigmutassuk a felállást, az elindulást, a fordulást és a leülést. Így még segítség mellett kiderülhet, ha valamelyik fogás bizonytalan, a keret magassága kényelmetlen, vagy egy mozdulathoz más megoldásra van szükség.

Lásd még Járást segítő gyógyászati segédeszközök

Szabó Zoltán JózsefSzerző: Szabó Zoltán József, egészségügyi szakdolgozó, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó, betegedukációs szakember - Értéksziget

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