Teljes életet lehet élni asztmával is!

Légzési nehézségek, zihálás, szorító érzés a mellkasban, gyakori köhögés – ezek az asztma tipikus tünetei, amelyeket sok asztmás tapasztalhat, és amelyek komoly mértékben hathatnak az asztmások életminőségére, fizikális és mentális állapotára is.

Bár az asztma jelenleg nem gyógyítható, de a tünetei kezelhetők, és az asztmások nagy többségénél elérhető az, hogy betegségük a legkevésbé se korlátozza őket az életvitelükben.

Az asztma okai és rizikófaktorai

AAz asztma a leggyakoribb gyerekkori krónikus betegség, ami gyakran áll az iskolai hiányzások hátterében. Kialakulásában vélhetőleg genetikai és környezeti tényezők kombinációja játszik szerepet. Nagyobb valószínűséggel alakulhat ki asztma, ha a családban már van valakinek illetve, ha Ön érzékenyebb a környezeti allergének, vagy irritáló anyagokkal szemben. Az asztma okai és rizikófaktorai.

A világon mintegy 300 millió asztmás ember él, számuk 2025-re meghaladhatja a 450 milliót. Magyarországon közel 300 ezer felnőtt asztmás beteget tartanak nyilván, de figyelembe véve a gyermekkorú asztmásokat és a gyenge tüneteket produkáló, ezért a tüdőgondozói hálózatba be nem került, vagy akár nem is diagnosztizált betegeket, ez a szám magasabb lehet, akár az európai átlagot (5 százalékos elterjedtség) is elérheti.

Mi is az asztma?

Az asztma a légutak gyulladásával és a hörgők szűkületével járó krónikus betegség. Kialakulásának genetikai és környezeti okai vannak, a környezeti okok közül kiemelendő a szennyezett városi levegő. Az asztma egyik fő rizikófaktora az allergia: az allergiás asztma mintegy kétszer olyan gyakori, mint a nem allergiás asztma.

Az asztmás betegek légútjai érzékenyek, és fokozottan reagálnak különböző ingerekre, így pl. a belélegzett anyagokra, fizikai megterhelésre, légúti fertőzésekre, vagy akár a stresszre. Az ingerek hatására a légutak begyulladnak, a nyálkahártya megduzzad, a légutak beszűkülnek és túlzott mennyiségű váladék keletkezik. Ekkor jelentkeznek a betegség jellegzetes tünetei, a légzési nehézség, a mellkasi feszítés, a köhögés, amelyek negatívan befolyásolják az asztmás beteg életvitelét.

Hirdetés

Az asztma hatása az életminőségre

Az asztma visszatérő tünetei gyakran okoznak alvási zavarokat, napközbeni fáradtságot, ami kihat a tanulásra és a munkára. A fizikai tünetek mellett mindezek lelkileg is hatnak az asztmás betegre, a betegségtudat mellett a gyengébb teljesítőképesség is stresszt okozhat. Éppen ezért igen fontos tudatni az asztmás betegekkel, hogy az esetek nagy többségében a tünetek kontrollálhatóak, és az asztmás beteg egy korlátozásoktól mentes, teljes életet élhet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy számos olimpiai sportoló is asztmás, de a megfelelő és folyamatos kezelés visszaszorítja a kellemetlen tüneteket.

Az asztma kezelési lehetőségei

A legtöbb asztmás beteg esetén a gyógyszerek kombinációban biztosítják a hosszú távú tünetmentességet és a rohamoldást. Orvosa segít Önnek eldönteni, hogy az Ön esetében a kor és a betegség súlyossága függvényében melyik kezelési lehetőség a legmegfelelőbb. Az asztma kezelési lehetőségei.

A tünetek visszaszorításában, azaz az asztma kezelésének beállításában igen fontos szerepe van az asztmás beteg és orvosa rendszeres kapcsolatának. Csak ez biztosítja azt, hogy egy rendszeres fenntartó terápiával kontrollálható legyen a betegség, és csökkenjen a jövőbeni állapotromlás kockázata.

Az asztma igen változékony intenzitású: a beteg akár teljes tünetmentességet is tapasztalhat, és ilyenkor sajnos sokan abbahagyják a kezelést, mondván, hogy ez már felesleges. Pedig sosem szabad megfeledkezni arról, hogy az asztma nem gyógyítható, tehát szükséges a rendszeres terápia – a kihagyás állapotromlást idézhet elő.

Megfelelő terápia és rendszeres orvos-beteg kapcsolat

Az asztmás terápia célja, hogy a betegnek ne legyenek tünetei, ne okozzon a betegség korlátozást, és megfelelő gyulladáscsökkentő kezelés mellett ne legyen szüksége gyors hatású, tüneti hörgőtágítóra („rohamoldó”). A megfelelő kezelés mellett a legtöbb esetben normális a légzésfunkciói is. A betegek többségénél ez a korlátozásoktól mentes, aktív, sportos életmódot is lehetővé teszi.

Asztma és sport

Az asztmás betegek, a rohamoktól való félelmükben gyakran inkább kerülik a testedzést. A rendszeres és szakértő vezetés mellett végzett mozgással azonban nem csak az erőnlét fejleszthető, de a tünetek erőssége és gyakorisága is csökkenthető, az életminőség javítható. Asztma és sport - kevesebb tünet, jobb életminőség.

Az alapterápia a légutak gyulladásának csökkentésére irányul, ami a jól kontrollált asztmás betegeknél azt is eredményezheti, hogy egyáltalán nem jelentkeznek asztmás állapotromlások, rohamtünetek. A nem megfelelő kezelés (kontroll) mellett tapasztalja az asztmás a tüneteket. Amennyiben sok tünet jelentkezik és hetente többször is szükséges a rohamoldó használata, az azt jelenti, hogy a betegség kezelése még nincs optimalizálva, és ismételt orvosi konzultáció javasolt.

Amennyiben csak gyulladáscsökkentő kezeléssel nem érhető el a kontrollált állapot, a gyulladáscsökkentővel együttesen alkalmazott hosszú hatású hörgőtágítókra is szükség lehet. Az elmúlt évtizedben komoly előrelépés történt a terápiában: a hatóanyagot különböző hordozható inhalátorral viheti be a szervezetébe az asztmás beteg, olyan kis részecskék formájában, amelyek nagyrészt közvetlenül a gyulladás helyére, a hörgőkbe kerülnek.

A tünetek jelentkezésének esélye miatt lényeges, hogy az asztmás betegnél mindig legyen rohamoldó. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben hetente többször is kell rohamoldót használni, az nem megfelelő asztma kontrollt jelent és esetenként a fenntartó kezelés felülvizsgálatát teszi szükségessé. Megfelelő fenntartó, gyulladáscsökkentő inhalációs terápia használatával elkerülhető a kórházi kezelés, így a családi életből, a tanulásból vagy a munkából történő kiesés. Éppen ezért a betegek életminősége szempontjából nem lényegtelen a hörgőbe juttatott gyógyszerek hatóideje sem.

Az asztma igen változékony intenzitású, egyénenként is változik a tünetek gyakorisága és intenzitása. Az asztma állapotáról, a szükséges terápiáról mindig a beteggel kapcsolatban lévő orvos tud hiteles tájékoztatást adni. Az Asztma Világnapja a rendszeres orvosi kapcsolat fontosságára is felhívja a figyelmet: a személyes orvosi kontroll az alapja a megfelelő terápia beállításának, a betegség kontrollálásának – és így annak is, hogy az asztmás beteg korlátozásoktól mentes, aktív életet élhessen.

(www.hellercom.hu)