5 kérdés a gyermekkori asztmáról

Asztma bármely életkorban kialakulhat, előfordulása egyre gyakoribb, felmérések szerint hazánkban megközelítőleg minden 15. gyermek érintett a betegség tüneteitől.

Összeállításunkban dr. Farkas Márta gyermektüdőgyógyász segítségével azokat a kérdéseket gyűjtöttük össze, melyeket javasolt kezelőorvossal célirányosan egyeztetni annak érdekében, hogy a terápia igazán hatékony legyen.

1. Mi is pontosan ez a betegség?

Az asztma a légutak gyulladásával járó krónikus, de megfelelő gyógyszerekkel jól kontrollálható betegség. Leírásokból ismerjük a tüneteit, kezelési módjait, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy az asztmának több típusa létezik, életkoronként eltérő tünetekkel – figyelmeztet a főorvosnő. Valóban fontos, hogy a szülők ismerjék a betegséget, de általánosítások helyett a gyermekükre vonatkozó személyre szabott információkat hallgassák meg és kövessék a későbbiekben. A diagnózis alapján a szakember egyénre szabottan állítja össze a kezeléshez szükséges gyógyszereket, tanácsokat adhat az életmóddal, a biztonságos sportolással kapcsolatban, mindezt a gyermek állapotának megfelelően.

2. Milyen változtatásokra van szükség az otthonunkban?

Bizonyos környezeti faktorok az asztmás tünetek rosszabbodását, súlyosabb esetben rohamokat idézhetnek elő, ezért a megfelelő kezelés mellett lényeges lehet az otthoni környezet átalakítása is. Ahhoz, hogy a panaszokat okozó anyagokat megismerhessük, allergiavizsgálatra lehet szükség. A betegek döntő többségénél az asztma allergiás hátterű, így a tüneteket gyakran valamilyen allergén is provokálhatja: a szabadban pollen, a lakásban háziporatka, penészgomba, vagy állati szőr. Kezelőorvosunktól hasznos tanácsokat kaphatunk azokról a változtatásokról, amiket érdemes megtenni az allergének minimalizálása végett.

3. Mit várhatunk a kezeléstől?

Megfelelő kezeléssel az asztma jól kontrollálható, a betegek teljes életet élhetnek, a sportolásról sem kell lemondaniuk. A vizsgálatok eredményei és a tünetek alapján a kezelőorvos beállítja a gyógykezelést, elmagyarázza és amennyiben szükséges begyakoroltatja az inhalációs készülék helyes alkalmazását. A szülőket asztma-napló vezetésére is kérheti. A napszakonként, időjárás, fizikai terhelés hatására változó tünetek feljegyzése fontos információ, amely a későbbiekben segítséget nyújthat a gyógyszerek szedésének egyedi beállításához. Az asztma akció terv összeállításával pedig megnyugtató segítséget kaphatunk a hétköznapokhoz. Ebben szerepel a tünetek rosszabbodására, egy esetleges asztmás rohamra utaló kezdeti jelek leírása és az ilyen esetekre vonatkozó tennivalók, a szükséges gyógyszerek listája is.

4. Biztonságosak a szteroidok gyermekkorban?

A legtöbb aggodalom valóban az inhalációs szteroidok alkalmazásával kapcsolatban merül fel a szülők részéről. A gyulladáscsökkentő hatású szteroidok korszerű belégzési technikák segítségével közvetlenül a légutakba juttathatók, így jelentősen csökkentve a szükséges gyógyszer mennyiségét és a nem kívánt mellékhatások kockázatát – magyarázza dr. Farkas Márta. A gyulladáscsökkentésben játszott fontos szerepük ellenére tehát sok szülő valójában feleslegesen tart a szteroidok alkalmazásának esetleges következményeitől.

5. Létezik tartós megoldást jelentő gyógymód asztmára?

A hagyományos terápiák mellett, válogatott esetekben létezik egy - valójában az egyetlen - oki kezelési lehetőség is: az allergén specifikus immunterápia. Az immunterápiás kezelés segítségével hatékonyan csökkenthető a légutak gyulladása, ezáltal pedig a szteroid tartalmú készítmények alkalmazása is. ez az egyetlen olyan allergia ellenes terápia, amely képes megváltoztatni az allergiás asztma természetes lefolyását, mivel nem csak a tünetet kezeli, hanem az immunrendszer működését befolyásolja. A már kialakult asztma kezelése mellett döntő szerepe van a megelőzésben is: egyéb allergiás betegségekben szenvedőknél, szénanátha esetén képes meggátolni az egyik leggyakoribb szövődmény, az asztma kialakulását is. A kezelés igénybevétele az elvégzett vizsgálatok és a szakorvos elbírálása alapján, minden esetben személyre szabottan történik.

