A kullancscsípés húsallergiát okozhat?

Az Egyesült Államokban egyre terjed a Lone Star névre keresztelt kullancsfaj, melynek csípése után jobb kerülni a vörös húsok fogyasztását. Az élősködő által okozott allergiás esetek már több európai országban is megjelentek.

Kiütések, testszerte jelentkező ödéma, viszketés, vagy akár anafilaxiás sokk is lehet a következménye, ha valaki a Lone Star kullancs csípését követő időszakban vörös húst fogyaszt – írja a CBS News. A probléma nem új, de a kullancsok agresszív terjedése miatt egyre gyakoribb. Hasonló eseteket Európából spanyol, német, svéd és angol területekről is jelentettek, de Ausztráliában, Japánban és Koreában is okozott már riadalmat az élősködő csípése.

A jelenségre az alfa-galaktóz nevű szacharid ad magyarázatot, mely a vörös húsokban is megtalálható, és a Lone Star is hordozója. Az alfa-galaktóz az emésztőrendszerbe jutva nem okoz problémát, de a kullancscsípés során a véráramba kerül, ennek hatására pedig ellenanyag termelődik a szervezetben. A folyamatnak semmilyen jele nincs, a tünetek egészen addig nem jelentkeznek, amíg a beteg újra vörös húst nem fogyaszt. A korábban panaszmentes személyeknél a sertés-, marha-, vagy vadhús hosszabb emésztése miatt a tünetek nem azonnal, hanem átlagosan 5-7 óra múlva jelennek meg.

A tünetek súlyossága egyénenként változhat. Van, akinél soha nem jelentkezik allergiás reakció a kullancscsípés után, és van, aki már az első alkalommal súlyos tüneteket produkál. A szakemberek még nem látják a betegség lefolyásának pontos ütemét, de a súlyosabb – epinefrin injekciót igénylő - esetek rendszerint megmaradnak; az enyhébb – antihisztaminos kezelésre is jól reagáló - betegek javulásra is számíthatnak, később kisebb mennyiségű vörös húst panaszmentesen fogyaszthatnak.

Kell-e félnünk hasonló esetektől?

A hazai helyzetre vonatkozó kérdésünkre reagálva dr. Hidvégi Edit, a Budai Allergiaközpont gasztroenterológusa elmondta, hogy a praxisában nem találkozott még hasonló esettel, mivel alig elképzelhető, hogy valakit ez a kullancs csípjen meg Magyarországon. „Különleges, ritka esetek ugyan valóban előfordulhatnak, a híroldalon leírt tünetek hátterében azonban több más kiváltó ok is állhat.

Amit mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy az enyhébb panaszokat sem szabad elbagatellizálni, mert idővel egyre súlyosabb formában jelentkezhetnek. Ha valaki az étkezéssel összefüggően hasonló tüneteket észlel magán, feltétlenül forduljon orvoshoz! A megfelelő vizsgálatok elvégzésével meghatározható, hogy mi az, ami a panaszait kiváltja.”

(Budai Allergiaközpont - Dr. Hidvégi Edit, gasztroenterológus)