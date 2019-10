A szénanátha megelőzését most kell elkezdeni

Aki a következő tavasszal nem akar szenvedni a pollenallergia kellemetlen tüneteitől, a tüsszögőrohamoktól és a könnyezéstől, most kell elkezdenie a hosszú távú megelőzést.

Az ősz, amikor a pollenallergia szezonja kezd lecsengeni, és a legkevesebb tünet tapasztalható, a legideálisabb évszak a hiposzenzibilizáció megkezdésére.

A hiposzenzibilizáció

A hiposzenzibilizáció lényege, hogy a páciens szervezetébe körülbelül három éven keresztül egyre növekvő mennyiségben adják be injekció formájában az allergiát kiváltó anyagot, az allergént. Ez a specifikus immunterápia „megtanítja” az immunrendszernek, hogyan tolerálja az allergént, jelen esetben a pollent.

Néha elegendő egy háromciklusú rövid terápia is. Pollenallergiásoknál injekció helyett tabletták és cseppek is alkalmazhatók. Mivel minden ember más és más, mindenkinél más módszer válik be. A tünetek és a betegség súlyosságának, valamint a páciens igényeinek ismeretében könnyen eldönthető, melyik módszer kecsegtet a legjobb eredménnyel.

A hiposzenzibilizáció nem csak a pollenallergiával szemben hatásos, alkalmazható állatiszőr-, penészgomba- vagy rovarcsípés-allergia kezelésére is.

A pollenre az allergiások immunrendszere túl érzékenyen reagál. Kora tavasszal többnyire a fák pollenje vált ki allergiás tüneteket, mivel többségük ekkor virágzik. A pollenallergia gyakori kiváltója például az éger, a mogyoró és a nyír virágpora. Allergiás tüneteket gyakran okoznak a fűfélék és más lágyszárú növények pollenjei is, a legismertebb a parlagfű, az üröm- és a csalánfélék stb.. A füvek szezonja áprilistól júliusig tart. A parlagfű és más gyomnövények augusztustól akár októberig is virágozhatnak.

