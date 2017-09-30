A szénanátha megelőzését most kell elkezdeni

Annak, aki a következő tavasszal nem akar szenvedni a pollenallergia kellemetlen tüneteitől, a tüsszögőrohamoktól, az orrfolyástól és a könnyezéstől, most, ősszel kell elkezdenie a hosszú távú megelőzést, ami nem más, mint a hiposzenzibilizáció. Mit jelent ez a módszer és hogyan segíthet?

Az ősz, amikor a pollenallergia szezonja kezd lecsengeni, és a legkevesebb allergiás tünet tapasztalható, a legideálisabb évszak a hiposzenzibilizáció (allergénspecifikus immunterápia) megkezdésére, így a szervezetnek több hónap áll rendelkezésére, hogy az adott pollen szezonjára felkészülhessen.

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Mi a hiposzenzibilizáció és hogyan zajlik?

A hiposzenzibilizáció az egyetlen oki terápia allergiára, lényege, hogy a páciens szervezetébe szigorú orvosi felügyelet mellett körülbelül három éven keresztül lassan és fokozatosan egyre növekvő mennyiségben adják be injekció formájában a nála allergiát kiváltó anyagot, az allergént. Ez a specifikus immunterápia „megtanítja” az immunrendszernek, hogyan tolerálja az allergént, jelen esetben a pollent.

Néha elegendő egy háromciklusú rövid terápia is. Pollenallergiásoknál injekció helyett tabletták és cseppek is alkalmazhatók. Mivel minden ember más és más, mindenkinél más módszer válik be. A tünetek és a betegség súlyosságának, valamint a páciens igényeinek ismeretében könnyen eldönthető, melyik módszer kecsegtet a legjobb eredménnyel.

A hiposzenzibilizáció nemcsak a pollenallergiával szemben hatásos, alkalmazható állatiszőr-, penészgomba- vagy rovarcsípés-allergia kezelésére is.

Érdemes tudnunk, mikor virágzik az a növény, amire allergiásak vagyunk

A pollenre az allergiások immunrendszere túl érzékenyen reagál. Kora tavasszal többnyire a fák pollenje vált ki allergiás tüneteket, mivel többségük ekkor virágzik. A pollenallergia gyakori kiváltója például az éger, a mogyoró és a nyír virágpora. Allergiás tüneteket gyakran okoznak a fűfélék és más lágyszárú növények pollenjei is, a legismertebb a parlagfű, az üröm- és a csalánfélék stb. A füvek szezonja áprilistól júliusig tart. A parlagfű és más gyomnövények augusztustól akár októberig is virágozhatnak.

A pollennaptár hasznos segítség lehet a virágzási periódusok nyomon követésében, de mivel manapság a klímaváltozás miatt ezek kitolódnak, még jobb, ha az aktuális pollenjelentést is figyelemmel kísérjük.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos