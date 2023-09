Az allergiás kötőhártya-gyulladást leggyakrabban a parlagfű okozza

Erős szemviszketést, könnyezést és vörösödést is okozhat az allergia – mondta Dr. Németh János. A Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgatóhelyettese hozzátette, ha a szezonális allergia megjelenése előtt néhány nappal már elkezdjük a gyógyszer szedését és a szemcsepp alkalmazását, akkor a tünetek súlyosságát mérsékelni tudjuk.

Az allergiás kötőhártya-gyulladást leggyakrabban a júliustól a hideg beálltáig tartó parlagfű-szezon okozza, míg most leginkább a kőris, a nyírfa, a tölgy, a platán a pázsitfüvek és a különböző gabonafélék okoznak tünetek. Hangsúlyozta azonban, hogy egyre gyakoribb, hogy a szemet érintő allergiás tünetek egész évben megmaradnak.

Hirdetés

A szezonális allergiának, illetve a környezeti tényezők által kiváltott allergiának is vannak szemészeti tünetei

Ugyan az allergiás kötőhártya-gyulladást túlnyomórészt a július végétől őszig virágzó parlagfű okozza, ugyanakkor egész évben megmaradhatnak a szem viszketésével, duzzadtságával, váladékozásával, vörösségével járó tünetek – mondta Dr. Németh János, hozzátéve, hogy most leginkább a kőris, a nyírfa, a tölgy, a platán, a pázsitfüvek és a gabonafélék okoznak tüneteket az azokra érzékenyeknél.

Az egyetemi tanár a tünetekről szólva kitért rá, hogy főként 6 és 14 év közötti fiúknál, illetve 10 év feletti lányoknál előfordulhat a szemhéj belső kötőhártya rétegének allergiás gyulladása, amely jelentős megvastagodással is jár. Utóbbi általában nem okoz fájdalmat, többnyire úgy derül fény az elváltozásra, hogy a gyerekek alig tudják kinyitni a szemüket, olyanok, mint ha álmosak lennének.

Dr. Németh János szerint enyhébb esetben a szemhéjak hideg vizes borogatása is segíthet, illetve műkönny használatával is kimoshatjuk az allergén anyagokat a szemből. Súlyosabb tünetek esetén azonban érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, hogy a kötőhártya, a szaruhártya és a szemhéjak vizsgálatával időben kiderüljön, mi áll a tünetek hátterében. Érdemesebb azonban még a szezonális allergia megjelenése előtt elkezdeni a gyógyszer szedését vagy a szemcsepp alkalmazását, így ha meg is jelennek a tünetek, sokkal enyhébb lefolyásúak lesznek.

A teljes cikket a Semmelweis Egyetem honlapján olvashajták.

(Semmelweis Egyetem)