Hogyan öregíti a szervezetet a dohányfüst?

Mindenki életében fontos lépés, mikor úgy dönt, végleg leteszi a cigarettát. Több ok vezethet az elhatározáshoz, egyesek egészségügyi, mások anyagi szempontból döntenek a füstmentes élet mellett. Egy dolog azonban mindkét esetben biztos: a dohányzásról leszokni nem könnyű.



Szokjon le a dohányzásról telefonalkalmazás segítségével



Az első, magyar nyelvű dohányzásról való leszokást segítő applikáció azoknak segíthet, akik elhatározták megszabadulnak káros szenvedélyüktől. Mivel a dohányzásról mind a testi függőség okán, mind a rögzült káros szokásminták miatt sem könnyű, a leszokáshoz ideális mankót jelenthet az alkalmazás.



Lépésenkénti motivációs ötletekkel, hasznos tanácsokkal látja el a felhasználót. A „Kell a dohány” nevezetű alkalmazás, nem csak a leszokással elérhető egészségügyi előnyökkel motiválja a leszokni vágyó dohányosokat, hanem amint neve is sugallja, kiszámíthatóvá teszi a káros szenvedély elhagyásával járó megtakarított pénzösszeget is.



Döntse el, töltse le, szokjon le!



Ha eldöntötte, hogy leszokik, töltse le alkalmazásunkat, hogy hasznos tippeket és segítséget kapjon szenvedélye elhagyásához: Megtudhatja, hogy milyen egészségügyi előnyök jelentkeznek időrendben az utolsó elszívott cigaretta után Önnél,

Kiszámolhatja, hogy mennyit spórol, ha leszokik

Ha megkísérti a rágyújtás gondolata, az alkalmazás segítséget nyújt a krízis elhárításában,

Az applikáció segítségével megtalálhatja az Önhöz legközelebb eső gyógyszertárat, ahol dohányzásról való leszokást támogató vény nélküli készítményt tud vásárolni, és gyógyszerészek segítségét kérheti elhatározásához,

Hasznos orvosi tartalmakat találhat az alkalmazásban, mely segíti, hogy Ön végre csak „volt dohányos” legyen. Az applikáció ingyen letölthető innen!