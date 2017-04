Pajzsmirigybetegség - Mik a tünetek? Kiket érinthet?

A pajzsmirigy betegségei a szerteágazó tünetek miatt nem, vagy csak későn kerülnek felismerésre. A tünetekről és a diagnosztikus módszerekről dr. Szabó Andrea ultrahang-specialista beszélt.

Szerteágazó tünetek

A pajzsmirigy a légcső előtt pajzsszerűen elhelyezkedő belső elválasztású mirigyünk. Az általa termelt hormon felelős a szervezet anyagcsere folyamatainak megfelelő működésért. Éppen a bonyolult működés miatt a nem megfelelő működése által okozott tünetek is olyan sokfélék lehetnek, hogy a diagnosztizálás mindenképpen szakorvos feladata.

A pajzsmirigy

A pajzsmirigybetegségben szenvedők gyakran tapasztalnak például rossz közérzetet. A fel nem ismert betegség változatos tünetei az állandó fáradtságérzet, az idegesség vagy álmatlanság negatívan befolyásolja a beteg teljesítő képességét, munkavégzését, a hangulati változások társas kapcsolatait tehetik tönkre.

Az indokolatlan hízás (vagy éppen a fogyás) is gyanús lehet, különösen, ha mindez ideális táplálkozás és mozgás mellett következik be. Megfelelő kezelés hiányában a pajzsmirigy túlműködése mellett továbbra is feszültek, ingerlékenyek leszünk, azonban az idejében felismert betegség segíti a panaszok megszüntetését, és segítségével megelőzhető a beteg állapotromlása is.

Pajzsmirigy-alulműködés és tünetei Pajzsmirigy alulműködésben (hypothyreosis) a pajzsmirigy túl kevés pajzsmirigy hormont termel, vagy egyáltalán nem működik. Ez a hormon azonban fontos a szervezet számára, mert hiánya lassítja az anyagcsere-folyamatokat és csökkenti a teljesítőképességet.



Kiket érint a pajzsmirigy betegsége?

Pajzsmirigy betegségek különös gyakorisággal fordulnak elő serdülőkorban, a változókor és a terhesség idején, illetve az azt követő időszakban. A szülések 10-17 százalékában a szülést követően 2-6 hónap múlva pajzsmirigy-gyulladás alakul ki, amelynek jellegzetes, sokrétű tünetei az erős szívdobogás, az idegesség, a kimerültség, a testsúly-növekedés, és a hajhullás. A pajzsmirigy betegségei gyakori okai a terméketlenségnek, a vetéléseknek, menstruáció zavaroknak. 60 éves kor fölött a nők jelentős részének alakul ki valamilyen pajzsmirigy rendellenessége, ám a legtöbben nem is tudnak róla.

Napjaink jellemző népbetegségeinek hátterében is sok esetben a pajzsmirigy működésének zavara áll. Ilyen tünetek lehetnek például a szívritmuszavarok, a magas koleszterinszint, a pánik tünetek, a depresszió vagy az elhízás.

Vizsgálatok a pontos diagnózisért

A vizsgálat során elengedhetetlen a betegek tüneteinek részletes kikérdezése és fizikális vizsgálata, a pajzsmirigy tapintása.

A laboratóriumi vérvizsgálatok a szerv aktuális működéséről adnak felvilágosítást. Az agyalapi mirigy által termelt TSH-, illetve a pajzsmirigy hormonok FT3 és FT4 szintjének és a pajzsmirigy gyulladását jelző anti TPO szintjének meghatározása jelzi a szerv aktuális funkcionális állapotát. Az adatok értékelése minden esetben az orvos feladata!

A pontos diagnózist segíti az ultrahang vizsgálat is, amelynek segítségével a pajzsmirigy felépítésére (göbös jellegére), a gyulladás fennállására, daganatok jelenlétére lehet következtetni. A vizsgálat nem csak fájdalommentes és gyorsan elvégezhető, de a pajzsmirigy egészének állapotáról is képet ad – ismerteti dr. Szabó Andrea ultrahang-specialista.

A vizsgálat alkalmas arra, hogy segítségével vékony tűvel végzett biopszia (mintavétel) révén eldönthessük a folyamat jó- vagy rosszindulatúságát. Az idejében felismert elváltozások az esetek többségében gyógyszeres kezeléssel hatékonyan orvosolhatóak.

(Az orvostkeresek.hu kérdőíve alapján)

(Oxygen Medical)