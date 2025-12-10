Pajzsmirigybetegségek izotópkezelése

Bizonyos pajzsmirigybetegségek esetén a választandó terápia részét képezi az izotópkezelés.

Milyen pajzsmirigy-eltérésekben kerülhet sor izotópos kezelésre?

Mivel pajzsmirigyünk sejtjei közel az összes bevitt jódot felveszik, ezért jódizotóp adott dózisban történő (J-131) bejuttatásával célzott sugárkezelést indíthatunk a pajzsmirigy bizonyos eltéréseiben. Ezek elsősorban:

bizonyos pajzsmirigyeredetű daganat (medulláris és anaplasztikus esetén nem), ha nem történhet pl. általános állapot miatt műtét, recidiva – kiújulás – esetén, vagy elsősorban műtét után az esetlegesen bent maradt rákos sejtek pusztítására

golyva, vagyis struma esetén, ha műtét ellenjavalt, nagy a kockázata, pl. időskorban, vagy kiújult, ilyenkor a golyva kissebbítése a cél (biztosan tudni kell, hogy a göb nem rosszindulatú)

pajzsmirigy-túlműködés, Basedow-kór esetén, de nem elsőként választandó, inkább pl. ha a gyógyszeres – thyreosztatikus – kezelés nem hatásos, vagy többször kiújul a túlműködés, egy góc termel túl, műtét után újrakezdődik

bizonyos esetben neuroendokrin daganatokban pajzsmirigy érintettsége során

Mi várható és mire kell figyelni a kezelés után?

A pajzsmirigysejtek felveszik a bejuttatott jódot, ezért nagyon erős mellék- és utóhatásra nem számítunk. A béta- és gamma-sugárzás a pajzsmirigy sejtjeiben fejti ki leginkább hatását. Ugyanakkor a pácienst mindig tájékoztatni kell, jelentkezhet szájszárazság, hányinger, hányás, fáradtság, gyulladásos tünet, melyek pár napon belül a kiürüléssel párhuzamosan oldódnak. Esetlegesen kialakuló pajzsmirigy-alulműködés esetén gyógyszeres kezelés szükséges.

A többi panasz tüneti kezelést, folyadék pótlását, citrom adását szájszárazság esetén, illetve pihenést igényel.

Ritkán, 5-10%-ban, de megfigyelték egyes szolid másodlagos daganat (pl. emlő) gyakoribb előfordulását jód izotóppal való kezelést követően.

A jód izotóppal való kezelés mindig egyénileg személyre szabottan, jól előkészítve kell történjen. Magasabb TSH-szint esetén a sejtek nagyobb arányban veszik fel, halmozzák fel a jódot. Adható direkt TSH, vagy ha valaki hormonpótló kezelésben részesül, azt el szokták hagyni.

Fontos megelőzően a magasabb jódtartalmú élelmiszerek, étrend-kiegészítők kerülése, pl. tenger gyümölcsei, tejtermék, alga, jódozott só, tojás, csokoládé elhagyása.

A jódizotópot tartalmazó folyadék vagy kapszula beadása mindig kórházi körülmények között, izoláltan, látogatóktól mentesen történik, lehetőleg pár napos ott tartózkodás javasolt.

Bent izoláltan, külön kórteremben, külön mosdót használva csökkentik a személy sugárzása okozta környezeti ártalmat.

Hazaengedés után indokolt a várandósok, gyermekek kifejezett kerülése.

Nem javasolt továbbá senkivel testkontaktus, érintkezés, intim kapcsolat, együtt alvás pár napig. Javasolt lehetőleg külön mosdó, zuhanyzó, étkészlet használata.

A gyermekvállalás mindkét nem esetén ilyenkor később, 1 év elteltével javasolt.

Magának a kezelésnek a hatásához hetek akár hónapok elteltére is szükség lehet. Folyamatos orvosi ellenőrzés (vérvétel, képalkotó vizsgálatok) segítik szakorvosát a sikeresség megítélésében.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus