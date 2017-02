A cukorbetegség szemészeti szövődményei

A cukorbetegség a lakosság jelentős részét érintő krónikus betegség, aminek szemészeti szövődményei az életminőséget nagymértékben rontják.

A szemet érintő következményeket két csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe tartoznak az ingadozó, vagy emelkedett vércukorszint miatti szövődmények. A másodikba a cukorbetegség miatti érkárosodás következtében kialakult keringési zavarhoz társuló elváltozásokat soroljuk.

Az emelkedett vércukorszint miatt a szövetek cukor koncentrációja is megváltozik, ami kihat az adott szövet vagy szerv víztartalmára. Gyakran előfordul, hogy huzamosabb ideig fennálló emelkedett vércukorszint miatt megemelkedik a szemlencse víztartalma és ezzel az alakja is. Mivel a szemlencse domborúbbá válik, a törőereje, vagyis a dioptria értéke is nőni fog, aminek a következtében a beteg rövidlátóbbá válik. Ez az elváltozás a vércukorszint normalizálódása után néhány hét alatt általában rendeződik.

Az érfalak károsodásának először látható jelei az úgynevezett mikroaneurizmák. Ezek az értágulatok a kapillárisereken jönnek létre.

Érfalkárosodás

Az érfalalkárosodás egyik következménye az érfalak áteresztőképességének (permeabilitásának) megváltozása. Ez a folyamat ahhoz vezet, hogy folyadék, fehérjék és zsírok lépnek ki az erekből. Jelenlétükkel részben közvetlenül károsítják a látóhártyát, részben pedig jelentősen rontják az idegsejtek oxigénhez jutását. Az oxigénhiánnyal küzdő sejtek különböző kémiai anyagokat kezdenek termelni az oxigénellátás javítása érdekében. Ezeket az anyagokat növekedési faktoroknak nevezzük, és hatására a szervezet újabb ereket kezd növeszteni. Ezek az új erek korántsem működnek annyira jól, mint a szervezet eredeti erei, aminek az eredménye vérzés lehet a retinában vagy közvetlenül előtte.

Az újonnan képződött erek kezdetben a látóhártya síkjában növekednek, majd az üvegtesti térbe is betörhetnek, a belőlük kiinduló vérzéseket üvegtesti vérzéseknek nevezzük. Az üvegtestbe törő erek körül fibrotikus kötetek alakulnak ki, amelyek a látóhártyához tapadva zsugorodva azon szakadást, akár a teljes retinának a leválását is okozhatják.

Fontos a megelőzés

A fenti elváltozások nem megfelelően karban tartott betegség esetén törvényszerűen egymás után következnek. Mivel a kialakult elváltozások még lézerkezeléssel sem visszafordíthatók, sajnos az egyetlen hatásos megoldás a megelőzés. Az életminőséget is jelentősen befolyásoló szövődmények megelőzésének pedig a legfontosabb eszköze a vércukorszint lehető legjobb beállítása és a rendszeres szükség esetén szembogártágításban végzett szemészeti vizsgálat.



Orvos szerzőnk: Dr. Juhász Levente Ákos, szemész, látszerész