A hemofiltráció (HF)

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
Mi az a hemofiltráció? Milyen betegségek esetén kerülhet sor az alkalmazására? Hogyan zajlik?

Mi a hemofiltráció és mikor lehet rá szükség?

A HF is a vesepótló kezelések közé tartozik, de jellemzően nem krónikus veseelégtelenségben és tartós kezelésként, hanem akut vesekárosodás, többszervi elégtelenség, szepszis vagy veseelégtelenség esetén, kórházi bentfekvés és intenzív ellátás során kerül rá sor. A kezelés formája lehet intermittáló vagy folyamatos is.

Használható instabil keringésű betegek esetén a többlet folyadék lassú eltávolítására, de akár mérgezés esetén is.

Hogyan történik a hemofiltráció?

A beteg vérét egy speciális szűrő- vagy membránrendszert tartalmazó gépen keresztül áramoltatják át, alapvetően nem dializáló folyadékot és nem a dialízis elvét használják erre.

A szűrő hidrosztatikus nyomás révén tud folyadékot és adott molekulasúlyú összetevőket átszűrni. Ez a szűrő összetétele révén alkalmas salakanyag, mérgek, folyadék eltávolítására.

A vér nagyobb alkotóelemei, pl. a sejtek nem kerülnek szűrésre.

A HF során katéteren keresztül áramlik ki a páciens vére egy speciális hemofilter egységen keresztül.

Az eltávolított folyadék mennyiségét természetesen meghatározott mennyiségű és összetételű elektrolit oldattal pótolni szükséges.

