Nyugtalanító mértékben nő a tüdőrákos megbetegedések száma

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség becslései szerint a tüdőrák a soha nem dohányzók körében jelenleg az ötödik leggyakoribb rákos halálozási ok világszerte.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákellenes ügynöksége, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) új tanulmánya szerint egyre nő azoknak az aránya, akik soha nem dohányoztak, mégis tüdőrákban betegednek meg. A kutatók a légszennyezést jelölik meg fontos tényezőként ebben a tendenciában - számolt be a The Guardian nyomán a portfolio.hu.

Az IARC becslései szerint a tüdőrák a soha nem dohányzók körében jelenleg az ötödik leggyakoribb rákos halálozási ok világszerte. A kutatók megállapították, hogy ezeknél az embereknél a tüdőrák szinte kizárólag adenokarcinóma (mirigyhámsejtes rák) formájában jelentkezik, amely a betegség négy főtípusa közül a leggyakoribbá vált mindkét nem körében.

A tüdőrák a rákos megbetegedések és a halálozás vezető oka világszerte

2022-ben mintegy 2,5 millió embernél diagnosztizálták a betegséget. Az altípusok szerinti előfordulási minták azonban drámaian megváltoztak az elmúlt évtizedekben. Az adenokarcinóma a férfiak körében a globális tüdőrákos esetek 45,6%-át, a nők körében pedig 59,7%-át tette ki 2022-ben.

Ezek az arányok 2020-ban még 39,0% és 57,1% voltak. Az IARC szerint a soha nem dohányzók körében a tüdőrákos esetek 70%-át az adenokarcinóma teszi ki.

Míg a férfiak körében a tüdőrák előfordulási aránya az elmúlt 40 évben a legtöbb országban általában csökkent, addig a nők körében az arányok inkább tovább emelkedtek. A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy bár a legtöbb tüdőrákos esetet még mindig a férfiak teszik ki, a nemek közötti különbség csökken.

A Guardian 2023-ban mutatta be, hogy az Egyesült Királyságban a tüdőrákkal diagnosztizált nők száma először előzi meg a férfiakét. Rákszakértők szerint a számok a dohányzás elterjedtségében tapasztalható történelmi különbségeket tükrözik. Az IARC szerint a cigarettagyártásban és a dohányzási szokásokban az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások befolyásolták a tüdőrák előfordulásának altípusonkénti tendenciáit.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a légszennyezés és az adenokarcinóma fokozott kockázata között okozati kapcsolat áll fenn.

