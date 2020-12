Okozhat-e koraszülést az alkohol?

A terhesség alatti alkoholfogyasztás a terhesség alatt ellentmondásos véleményeket szült. Amíg egyes irányelvek szerint az alkohol tilos a terhesség alatt, addig vannak olyan tudósok, akik szerint a terhesség alatt a kis mennyiségű alkohol fogyasztása valószínűleg nem okoz semmilyen károsodást a fejlődő magzatban.

A terhesség korai szakaszában a túlzott alkoholfogyasztás koraszüléshez vezethet, állapították meg legutóbb ausztrál kutatók. Valószínűleg a nők ekkor még nem is tudják, hogy terhesek.

A közel 5000 ausztráliai nő bevonásával végzett vizsgálat során majdnem 80 százalékos kockázatnövekedést találtak azoknál a nőknél, akik a terhességük első trimesztere alatt túl sok alkoholt fogyasztottak. A kutatók figyelmeztettek, hogy az eredmények lehet, hogy csak egy statisztikai hiba következményeként jelentek meg.

A British Journal egyik tanulmánya ugyanakkor nem talált semmilyen problémát a terhességük alatt végig kis mennyiségű alkoholt fogyasztó terhesek körében.

Meglepő eredmények

A legutóbbi tanulmány alapján a tivornyázásnak, és sok alkohol fogyasztásának az első trimeszter idején van a legnagyobb hatása. A terhességek mintegy 40 százaléka nem előre tervezett, így van egy olyan, néhány hétből álló időszak, amíg a nők nincsenek tudatában annak, hogy gyermeket hordanak a szívük alatt.

A meglepő eredmény szerint a legszorosabb összefüggést az alkoholfogyasztás és a koraszülés között azon terhesek esetében találták, akik az első trimeszter alatt mérsékelten, vagy túlzottan fogyasztottak alkoholt, majd a terhesség további időszakában teljesen felhagytak azzal.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az lenne, hogy a hirtelen történő alkoholmegvonás következtében felléphet egy gyulladásos reakció, ami ismeretlen módon károsíthatja a fejlődő magzatot. A felmérés alatt erre vonatkozó teszteket viszont nem végeztek.

Csak óvatosan!

Dr. Colleen O''Leary, aki a Nyugat- Ausztráliai Egyetemen a kutatást vezette, elmondta, hogy a legnagyobb kockázatot a koraszülésre a túlzott alkoholfogyasztóknál és a tivornyázóknál találták. "Fel kell hívni a nők figyelmét arra, hogy a kicsit is több alkoholfogyasztásnak milyen következményei lehetnek a babára nézve, ezért az a legbiztonságosabb döntés, ha egyáltalán nem isznak alkoholt."

Professzor Phillip Steer, a British Journal Szülészeti- és Nőgyógyászati kiadásának szerkesztője szerint a tanulmány olyan, mint egy figyelmeztetés a nők számára. "Ha figyelembe vesszük az előre nem tervezett terhességek számát, nagyon valószínűnek tűnik, hogy mire egy nő észreveszi azt, hogy terhes, már túl késő lesz, és a károsodás addigra már kialakul."

Az eredmények még mindig nem egyértelműek

Az eredményeket mindezek miatt óvatosan kell értelmezni. Előfordulhat, hogy a felmérésben részt vevők száma relatívan alacsony volt, így az eredmények csak egy statisztikai csavart tükröznek. Több kutatást kell végezni, hogy megismerhessük a valós kockázatot, amit a terhesség alatti alkoholfogyasztás okozhat.

Mindenesetre azoknak a nőknek, akiknél fennáll a teherbeesés kockázata, elővigyázatosnak kellene lenniük. A tivornyára indulóknak gondolniuk kellene erre is, és kihasználhatnák azt is, hogy manapság már olyan terhességi teszteket is lehet kapni, amik segítségével a terhesség már a menses kimaradása előtt is kimutatható.

(WEBBeteg - Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógász; Forrás: news.bbc.co.uk)