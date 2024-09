Anya-magzat kapcsolatanalízis - Lélekben kapcsolódva

Az anya-magzat kapcsolatanalízis egy önismereti és pszichoedukációs technika. Relaxációs állapotban történő imagináció, mely belső képek előhívását jelenti az adott témához igazítva. Legfontosabb hatásai a leendő édesanya feszültségoldása, az anyai kompetencia erősítése, a magzattal való találkozás, első kapcsolatfelvétel, melynek segítségével a kötődés már nagyon korán kialakítható.

„Ebben a kellemesen nyugodt állapotban az anya kapcsolódik önmagával és a magzatával. A folyamat során az anya fantáziái előhozhatnak pozitív és negatív képeket, érzéseket, történéseket. Felbukkanhatnak transzgenerációs szorongások vagy a jelenben aktuális kérdések”- vezet be a témába Veisenberger Eleonóra anya-magzat kapcsolatanalitikus, perinatális szaktanácsadó és dúla, a Budai Perinatális Központ tagja.

A kapcsolatanalízis születése

A módszert a ’90-es években alapította Dr. Hidas György pszichiáter és Dr. Raffai Jenő pszichológus, akik mindketten pszichoanalitikusok is voltak. Raffai Jenőtől származik az az elképzelés, hogy a világ első megtapasztalása az érzéseken keresztül magzati korban történik. A baba először érzéseket kap a külvilágról, melyeket az édesanya közvetít számára. Szerinte nagyon sok mentális betegség alapja valamilyen magzati korban szerzett trauma.

Alkalmazásának Németországban, az USA-ban, Ausztriában és Lengyelországban is nagy múltja van, míg Magyarországon csak később fogadták el, melyben nagy szerepe volt a témában született Hidas-Raffai-Vollner: Lelki köldökzsinór (Helikon Kiadó 2005.) című könyvnek is. Az anya-magzat kapcsolatanalízis módszerét tanulni és azt alkalmazni csak orvos, pszichológus vagy perinatális szaktanácsadói előképzettséggel lehet.

Valódi kapcsolódás a magzattal

„Napjainkban a képalkotó és diagnosztikus eszközök lehetőséget teremtenek arra, hogy adott térben és időben bekukkantsunk a magzathoz. Ez a lehetőség csodálatos, de a szorongásoldást illetően csak pár pillanatra/napra ad megnyugvást. Ha egy gép helyett (vagy mellett) a kisbabánk üzeni azt, hogy "Anya, én jól vagyok!" akkor megengedjük magunknak, hogy a folyamatba vetett bizalmunk ne vizsgálattól vizsgálatig terjedjen” - avat be Veisenberger Eleonóra.

A szakember szerint a várandósság maga normatív krízis, amely ugyanakkor a módszer segítségével könnyebben viselhető, hiszen a nő maga vagy a kapcsolatanalitikus segítségével válaszokat adhat korábban nem ismert kérdésekre. "Az anya kompetenciaérzetét a módszer már a várandósság hónapjaiban növeli és segíti őt anyává érni. A jelen biztonságos ölelésében visszanyúlunk a múltba: megjelenhetnek transzgenerációs történetek, szorongások, az anya saját magzati kora és születése; és felvillan a jövő is, amikor az anya fantáziája idősebb gyereket vagy már felnőttet lát" - mondja Eleonóra.

„Sokkal adekvátabb a kapcsolódás a külvilágban is, amikor megszületik a baba. A szülők szerint az anya-magzat kapcsolatanalízist tapasztalt kisbabák magabiztosabbak, bátrabbak. Az édesanyák által megismert baba, mintegy “régi ismerős” érkezik születéskor a karjukba” - árulja el a szakértő.

Mónika története Mónikának 5 hete született meg a kisfia. Elmondása szerint, azért választotta ezt a módszert, mert szerette volna jobban megélni a várandósságát, koncentráltabban kapcsolódni a magzathoz, nem csak a mindennapok rohanásában. „Nehezen tudatosítottam magamban, hogy sikerült a gyermekvállalás és milyen ütemben halad a várandósságom. Mindig kis lemaradásban volt a feldolgozottságom a valósághoz képest, de ez a végére, az analízissel egyensúlyba került. Elég hosszú ideig próbálkoztunk, a teszten halványan jelentek meg a csíkok, ezért az első vizsgálatig nem mertem beleélni magam semmibe, a jó közérzetem és a lassú pocaknövekedésem miatt pedig nehezen tudatosítottam magamban, hogy kisbabánk lesz. Arra számítottam, hogy a gyermek megszületésének tudatosulása is időbe telik majd, de ez az analízisnek köszönhetően az első pillanattól a helyén volt” - osztja meg tapasztalatait a fiatal édesanya.

Találkozások a várandósság idején és utána

„A kapcsolatanalízis alkalmazása általában a várandósság 20. hetétől javasolt, de van, aki már a 10. héttől részt vesz a foglalkozásokon. Ennek főleg akkor van nagy jelentősége, ha előzetesen az anya vesztett már el babát” - magyarázza Veisenberger Eleonóra. „Ilyenkor sok erőt tud adni, hogy ott a kisbaba minden találkozásnál. Amikor a kapcsolatanalízis során a baba jelzi, hogy nála minden rendben van, boldog, szereti az anyukáját, szeretetet áraszt, az nagyon megerősítő élmény. Analitikusként is megható, amikor megjelenik az a bizonyos letörölhetetlen, szinte földöntúli mosoly az édesanya arcán. És hétről-hétre lehet látni, hogy alakul ki az anya és a baba között a kapcsolódás.”

A foglalkozásokat hetente, ajánlottan személyesen tartják. Javasolt ugyanabban az időben kapcsolódni, mert a babák is megtanulják, hogy akkor találkoznak az anyukájukkal ebben a helyzetben.

Vivien története Vivien a 13. héttől vett részt az anya-magzat kapcsolat analízisen, a konzultációk heti rendszerességgel, a szülést megelőző 1-2 hétig tartottak. Jelenleg 8 hónapos a kisfia. „Az elején a félelem a kisbabám elvesztésétől elég erős volt, mert sajnos előtte kétszer ezt a fájdalmat már megtapasztaltam. Az analízis során minden megélés közelebb vitt önmagamhoz és a babához is. A módszer segített, hogy jobban bízzak a testemben, és hogy meghalljam a jelzéseit. Támogatott a bizalom érzésének visszaszerzésében, az önbizalmam és a stabilitásom megerősítésében, valamint a tudatosságom növekedésében is” - meséli.

„A 32. héten megkezdünk egy elköszönéses folyamatot. Itt már fizikailag és pszichésen is elkülönül az édesanya és a magzat. Elindul a felkészülés a szülésre. Ebben az időszakban elmondjuk a magzatnak mi várható a születése alatt. Amennyiben a magzatnál valamilyen beavatkozás várható, vagy tudjuk, hogy a szülésnél például császármetszés lesz, a magzat erre felkészíthető az anyával együtt” magyarázza Veisenberger Eleonóra.

„Amikor végig kísérünk egy babát és megszületik, olyan mintha már ismernénk. Minden magzatnak megvan a temperamentuma és ez egy kicsit folytatódik méhen kívül is. A kapcsolatanalízis konzultációi során meg lehet ismerni a babánkat, és van idő feldolgozni a róla és tőle kapott információkat” - teszi hozzá a szakember.

Segítség az apának is

„Azon túl, hogy a módszer segít az anyának az anya-baba kapcsolat kialakításában, a babának és az apának is segítséget nyújthatnak bizonyos részei” - árulja el az analitikus. „Ez persze az egyéni adottságokon múlik. Vannak apák, akik csak relaxálnak egy ilyen alkalommal, mások viszont ugyanazt képesek látni, mint az anyák. Ez pedig megerősítő lehet a pár kapcsolatában is. Természetesen, amikor az apa bevonódó, az nagyon jó hatással van az anyára”.

Találkozás az apukával Mónika a várandóssága első időszakában egyedül vett részt az analízisen, majd a férje is bekapcsolódott néhány alkalommal a foglalkozásokba. „Az elengedés és szülésre való felkészülés vagy a várandósság tudatosítása témákkal egyedül foglalkoztam, a férjem olyanoknál kapcsolódott be, amikor arról beszéltünk a babának, hogy mit szeretnénk majd megmutatni a kinti világból vagy hogyan képzeljük el a közös életet” - árulja el Mónika. „Csabinak - elmondása szerint - különös élmény volt az én testemben lévő babához kapcsolódni. Nem minden esetben sikerült neki teljesen bevonódni, de összességében pozitívan élte meg ezeket a találkozásokat. Szerinte biztosan szerepet játszottak ezek az alkalmak abban is, hogy Vince nyugodt baba, és mindketten hamar meg tudjuk nyugtatni, amit már a védőnő is kiemelt”.

Sokféle alkalmazási terület

Veisenberger Eleonóra elárulja, hogy bár az anya-magzat kapcsolatanalízis főleg várandósokra lett kidolgozva, a módszer bizonyos részei mégis remekül használhatók más területen is. „Használjuk megtermékenyítési nehezítettséggel esetében, akár lombiknál, akár olyan esetekben, ahol nem derült ki a konkrét ok, amiért nem fogant meg a baba. Illetve szülésélmény feldolgozásnál is. Ilyenkor magával a méhhel vesszük fel a kapcsolatot”.

A szakember elmondása szerint a módszer alkalmazásával megelőzhetőek akár különböző csecsemőkori regulációs zavarok is, mint például az etetési nehézségek, a hasfájósság, vagy a sírósság, hiszen, ha az anya vagy mindkét szülő szorongása csökken, az a babára is kedvező hatással lesz, melyet magával hoz a külvilágba érkezésekor.

„A kapcsolatanalízis során jelezhet a baba akár problémát is. Ilyen például a farfekvés, de olyan is előfordult már, hogy egy méhen belüli sorvadás – amikor a magzat nem növekszik, veszíti a súlyát - megállt és a baba növekedni kezdett kapcsolatanalízis során. Sajnos előfordulhat, hogy olyan rendellenesség derül ki, amely összeegyeztethetetlen az élettel. Ebben az esetben egy ilyen síkon való találkozás segíti az elengedést és segíti a gyászfolyamatot is” - mondja Eleonóra.

Csökkentheti a császármetszés szükségességét a szülés alatt

Az anya-magzat kapcsolatanalízis nagyban csökkentheti a nem kívánt beavatkozások lehetőségét a szülés során, már csak azért is, mert egy sokkal relaxáltabb anya van jelen, aki sokkal kompetensebbnek érzi magát a várandósság idején és a szülés folyamatában is. Ha mégis császármetszésre kerül sor, van lehetőség felkészíteni a babát erre.

A szakember rávilágít arra is, hogy a szülés lélektani folyamat is, és nem mindegy, hogy az édesanya ebbe a hogyan engedi bele magát. „Már a szülésre való felkészülés is előnyösebb tud lenni az anya és a magzat szempontjából, ha a magzat a folyamat aktív résztvevője. Nagyon előnyös, hogy az ő kapcsolódásuk és a mentális képük azonos a szülés beindulása előtt” - teszi hozzá az analitikus.

A szakember kiemeli, hogy „egy magabiztos anya máshogy kapcsolódik a gyerekéhez. Egy olyan anya, aki segítséget kap és fel tudja dolgozni, hogy esetleg egy adott beavatkozás megtörtént - attól függetlenül, hogy mennyire volt az elfogadható számára - és egyfajta elégedettséget tud érezni, ettől kezdve már minden érzékszervét a babája felé tudja fordítani és adekvátan tud válaszolni azokra a jelzésekre, amelyek a babától érkeznek hozzá”.

Szakértő: Veisenberger Eleonóra anya-magzat kapcsolatanalitikus, perinatális szaktanácsadó, Spinning Babies® Szülőoktató, TRE® Provider, dúla, a Budai Perinatális Központ egyik alapító tagja.