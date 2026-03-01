Szívelégtelenség: megelőzés és gyógyítás új eljárással

Az országban először a Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinikáján alkalmazták a hagyományos pacemaker-kezelés mellett, azzal kombinálva az úgynevezett LOT-CRT műtéti technikát, amellyel olyan szívelégtelen betegeknek tudnak segíteni, akik rosszul reagáltak a korábbi eljárásra. A módszer lényege, hogy az ingerületvezető rendszer direkt ingerlésével egészítik ki az eddigi reszinkronizációs kezelést.

Az új eljárásról Dr. Kónyi Attila egyetemi docenst, a PTE Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika Pacemaker munkacsoportjának vezetőjét kérdeztük.

Amennyiben egy betegnek károsodott a szíve és éveken keresztül csak pacemaker segítségével működik, akkor egy idő után veszíteni fog az erejéből és szívelégtelenség léphet fel. Miben segít az új eljárás? Avasson be bennünket a részletekbe.

- Maga a módszer két részből áll. Volt korábban egy hagyományos műtéti technika a szívelégtelen betegek speciális pacemaker-kezelésére, amelyet 1994-ben publikáltak először (Reszinkronizációs pacemaker-kezelés - Cardiac Resynchronization Therapy). Nem arról van szó, mint egy hagyományos pacemakernél, hogy azért szükséges a készülék, mert lassú a szívműködése a betegnek, hanem kifejezetten azért kell beültetni, hogy tudjuk fokozni a szív teljesítményét. Azonban kiderült, hogy az érintett betegek 30-40 százaléka nem reagált jól erre a hagyományos CRT-kezelésre.

„Tulajdonképpen két oldalról ingereljük a szívet, és ezáltal leküzdhető a késlekedés.“

- 2020-ban kezdték el vizsgálni az új módszert, majd 2020 és 2022 között voltak az első műtétek a világon, mi 2023-ban kezdtük el bevezetni a klinikán dr. Ezer Péter kollégámmal. Ennek lényege, hogy a jobb kamrai elektródát nem csupán behelyezzük, hanem feltérképezzük a szív elektromos tevékenységét, megkeressük a beteg saját vezető rendszerét és ezen keresztül ingereljük a szívet nagyon pontosan és a megfelelő helyen.

- Hogy mennyire egyénre szabott eljárás, azt nagyon jól jelzi, hogy már az AI is kezd betörni erre a területre. A legújabb készülékek mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, folyamatosan monitorozzák a beteg szívműködését, figyelik a beteg aktivitását (nyugalmi állapotban, sportolás közben, stresszes állapotban), ezt pedig kiértékeli egy számítógépes rendszer. A beérkező információáradatból egyénre szabottan történik az optimalizálás (hasonlóan, mint az új típusú autókban a motorvezérlés).

Miért hatalmas lehetőség az új módszer?

- Az országban először a pécsi Szívgyógyászati Klinikán alkalmaztuk a hagyományos pacemaker-kezelés mellett, azzal kombinálva az új műtéti technikát, és európai képzési központtá váltunk. Ez több szempontból is presztízsértékű, egyrészt a munkacsoportnak és a benne tevékenykedő kollégáknak (a fotón) is hatalmas lehetőség, másrészt az egyetemnek is előnyös, ugyanis anyagi haszonnal jár: az eredményeinkre felfigyelt a kardiológiai profilú, berlini székhelyű európai nagyvállalat (Biotronik), ők fedezik a kurzusok költségeit és egyes esetekben az operációkhoz szükséges eszközök beszerzését, nem beszélve arról, hogy óriási tudományos előny, hiszen ezáltal nemzetközi szakmai kapcsolatokat építünk ki, szakorvosok jönnek hozzánk tanulni egyebek mellett Törökországból, Németországból, Líbiából. Havonta egy alkalommal tartunk egy háromnapos továbbképzést, a kurzus elméleti oktatásból áll, majd a részvevők élőben tekintenek meg 4-5 műtétet két nap alatt. Emellett gyakorolni tudják a módszert a MediSkillsLab tanműtőben. A kurzus befejezése után a cég tanúsítványt ad a résztvevőknek, ennek és a megszerzett tudás birtokában tudnak a saját hazájukban ilyen típusú műtéteket végezni.

Továbbá a betegeknek is előnnyel jár, akiknek ezáltal javul az életkilátásuk…

- Évről-évre egyre több szívelégtelen beteggel találkozunk, 200-300 ezer ilyen beteg él hazánkban. A szívelégtelenség egy igen súlyos, progresszív betegség, amelynek nem minden esetben tudjuk az okát, a pontos hátterét. Egyre gyakrabban szembesülünk olyan esetekkel, amelyeknél a szívkárosodás hátterében nem koszorúér-betegség áll, hanem korábbi szívizom-gyulladás vagy toxikus hatások, de a daganatos betegségek kezelése során alkalmazott kemoterápia, illetve sugárkezelés is károsíthatja a szívizom mellett az ingerületvezető rendszer sejtjeit is. Sok esetben nincs lehetőség oki terápiára, különösen igaz ez a súlyos szívelégtelen betegekre.

- Évente 40-50 beavatkozást végzünk ezzel a technikával, amelyet azoknál a betegeknél alkalmazzuk, akiknek károsodott a vezetőrendszerük, például kiterjedt infarktus utáni állapotban vannak. Mondjuk ki, ezek a betegek korábban elhunytak, hiszen nem élhették meg, hogy ilyen szintre jusson a technológia.

- Olyan betegekkel is találkoztunk, akiknél veleszületett vagy szerzett módon a pitvarról a kamrára nehezen vagy egyáltalán nem megy át az ingerület, úgynevezett teljes pitvar-kamrai blokk látható. Náluk is csak ez a technika optimális, mivel nagyon minimális vagy teljesen hiányzik a saját szívműködésük, és ez hosszú távon szívelégtelenséghez vezetne. Esetükben megelőzésként alkalmazzuk az eljárást.

„A cél az életkilátások és az életminőség javítása, csökkentve ezáltal a halálozási eseteket.“

- Enélkül az eszköz nélkül a betegek pár méter megtétele után fulladnak, képtelenek továbbmenni, extrém esetben az ágyból nem tudnak kikelni, annyira fulladnak. Az új technikával végzett beavatkozás igen eredményes, a betegek 80-90 százalékában hatásos. A műtétet követően volt rá eset, hogy a beteg felsétált a harmadik emeletre. Természetesen minden beteg más, vannak anatómiai variációk, ezért is fontos a pontos műtéti kivitelezés, amely megköveteli az alaposságot és a türelmet.

Mit kell tudni a munkacsoportról és milyen változás előtt állnak?

- Nagy múltra tekint vissza a pacemaker-kezelés hazánkban, a 70-es, 80-as években indult el több egyetemi klinikán, így itt, Pécsett is. Én 2013-ban vettem át a munkacsoport vezetését. Eleinte kevesen voltunk a csapatban, jelenleg 6 orvos végzi a speciális műtéteket, van közöttünk szakorvos, rezidens. Abban reménykedünk, hogy bővül a műtéti kapacitásunk és megoldódik az osztályi hátterünk a megvalósuló új kardiovaszkuláris centrumban, ahol modernebb körülmények között tudunk majd dolgozni. A pacemaker-terápia területén óriási az innováció, minden egyre miniatűrebb, egyre kevésbé invazív, és ahogy már említettem, teret hódít a mesterséges intelligencia.

Bővebben az eljárásról A hagyományos sebészeti módszer alkalmazásakor a pacemaker-elektródát vénásan a jobb kamra valamely pontjára helyezzük be, ami által az ingerület terjedése megtörténik ugyan, ám csak jelentős késéssel, akadályozva ezzel a szinkronban történő összehúzódásokat. Ha egy betegnek éveken át így működik a szíve, akkor egy idő után veszíteni fog az erejéből és szívelégtelenség léphet fel. Rosszabbak a kilátások, ha a szív már eleve károsodott. Az új technika abban segít, hogy az elektródával közvetlenül a vezetőrendszert ingereljük, kiküszöbölve ezzel a késleltetett ingerületterjedést. Több anatómiai ponton lehet ingerelni a szívet: az ún. His-kötegben, ami a pitvar-kamrai csomóból ered és a pitvarokból a kamrákba továbbítja az ingerületet, valamint lehet lejjebb, az ún. bal Tawara-szárban, ami a pitvar-kamrai csomóból a kamraizomzathoz továbbítja az impulzusokat. Ez utóbbit alkalmazzák Pécsett, mert ez technikailag egyszerűbb és kevesebb szövődménnyel jár. Az országban elsőként használták a korábbi úgynevezett reszinkronizációs kezelés (Cardiac Resynchronization Therapy) mellett, azzal kombinálva az új, ún. LOT-CRT- technikát, amit a világon 2020-ban kezdtek el bevezetni. Úgy kell elképzelni, hogy az elektródának van egy kis dugóhúzóra hasonlító, fémből készült rögzítőrésze (a hélix), ami segít abban, hogy mélyen becsavarhassák a két kamra közötti sövénybe, ahol a vezetőrendszer elhelyezkedik. Közben elektromosan és röntgenkészülékkel monitorozzák, hogy elérték-e a megfelelő anatómiai pozíciót. (Forrás: Pécsi Tudományegyetem ÁOK)

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Kép forrása: Pécsi Tudományegyetem