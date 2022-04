Hogyan függnek össze a szívpanaszok a pajzsmirigy működésével?

A pajzsmirigy a tiroxin (T4) és a trijódtironin (T3) hormonokat termeli, amelyek nélkülözhetetlenek a szív-, izom- és emésztőrendszer-működés szabályozásához, az agy fejlődéséhez és a csontok fenntartásához.

A következőkben arról lesz szó, hogyan függnek össze a pajzsmirigy működésével a szívpanaszok.

"Mind a pajzsmirigy túlműködésnek, mind az alulműködő pajzsmirigynek rossz szívműködési következményei lehetnek" - mondta Dr. Anne Cappola endokrinológus, a philadelphiai Pennsylvaniai Egyetem Perelman Orvostudományi Karának professzora.

Hirdetés

Fontos mindkettőt felismerni és kezelni

A kóros pajzsmirigy által okozott változások enyhék lehetnek – mondta Dr. Robert Carey endokrinológus, a charlottesville-i Virginia Egyetem Orvostudományi Karának dékánja. Majd hozzátette: "Olyan fokozatosan fejlődnek, hogy a betegek gyakran nem is észlelik, amíg nem fordulnak orvoshoz.”

Ha a szervezet túl sok pajzsmirigyhormont termel, az eredmény pajzsmirigy-túlműködés, ami szabálytalan szívverést okozhat, ami viszont vérrögképződéshez, szélütéshez és szívelégtelenséghez vezethet. A kezelések közé tartozik a gyógyszeres kezelés és ritkábban a műtét.

A hypothyreosis, amikor a szervezet nem termel elegendő hormont, sokkal gyakoribb. Ez lassabb szívveréshez, a vérerek összehúzódásához, megnövekedett vérnyomáshoz, a folyadékvisszatartáshoz és a koleszterinszint emelkedéséhez vezethet. Olyan gyógyszerrel kezelik, amely helyettesíti a szervezet természetes pajzsmirigyhormonjait, ezáltal a normal pajzsmirigy funkció fenntartható.

Az Amerikai Pajzsmirigy Szövetség szerint az Egyesült Államokban 8-ból 1 embernél alakul ki pajzsmirigy-betegség valamikor élete során és a becslések szerint jelenleg 20 millió emberről van szó. A pajzsmirigy-problémák a nőknél ötször-nyolcszor nagyobb eséllyel lépnek fel.

Mit tehetünk a pajzsmirigy-problémák ellen?

Dr. Cappola szerint az a baj, hogy a pajzsmirigy-vizsgálatok általában nem részei a rutin egészségügyi szűréseknek, amelyek során a tünetmentes embereket tesztelik, mint a mammográfiás és a kolonoszkópiás szűrés. Ezért olyan fontos a tünetekre való odafigyelés – mondta. A hypothyreosis tünetei közé tartozik a fáradtság, súlygyarapodás, hidegintolerancia, ízületi és izomfájdalom, székrekedés és a száraz, törékeny haj.

Pajzsmirigy-túlműködés esetén a tünetek közé tartozik a súlycsökkenés a fokozott étvágy ellenére, a szapora vagy szabálytalan szívverés, az idegesség vagy ingerlékenység, izomgyengeség és hőintolerancia.

“Mindenkinek rendesen működő pajzsmirigyre van szüksége” – összegezte a tanácsait Dr. Coppola.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: A healthy thyroid can be key to a healthy heart (MedicalXpress)