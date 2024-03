Egyetlen kérdés az alkoholfogyasztási szokások szűrővizsgálatához

A háziorvos egyetlen, jól megfogalmazott kérdéssel sokat megtudhat betegének alkoholfogyasztási szokásairól. A kérdést az amerikai Alkohol Túlfogyasztás és Alkoholizmus Nemzeti Intézete határozta meg.

A kezelőorvos számára fontos, hogy tisztában legyen betegeinek életmódjával, esetleges szenvedélyeivel. A kórtörténetben az orvos összefoglalja páciensének esetleges dohányzási szokásait, a naponta elfogyasztott kávé, tea és alkohol mennyiségét. Az alkohol hatása azonban csak ritkán szembeötlő. Van olyan szesz, amelynek szinte nincs szaga, a rendszeres italfogyasztók egy része pedig nem szívesen vallja be, hogy gyakran nyúl a pohár után, ezért nem válaszol a kérdésre. Az orvos ezért gyakran sokszor nem tudja, milyen kérdést tegyen föl új betegének, hogy az alkoholfogyasztásról megbízható adatokat szerezzen.

Hirdetés

A jó kérdés a kulcs

Az amerikai Alkohol Túlfogyasztás és Alkoholizmus Nemzeti Intézete orvosi várószobában ülő felnőttek vizsgálatát végezte el. Ennek során találtak egy olyan kérdést, amely alkalmas volt arra, hogy az esetek döntő többségében jó képet adjon arról, hogy a beteg túl sok alkoholt fogyaszt-e vagy sem. Több oldalról ellenőrizve, az egyszerű, bár csalafintán megfogalmazott kérdésre adott válasz 82 százalékban pontosan fedte a valós helyzetet. Az eredmény jól tükrözte az esetleges alkohol-túlfogyasztással összefüggő, kóros állapotok gyakoriságát.

A kérdést napjainkban is alkalmazzák az Egyesült Államokban, és az erre vonatkozó statisztikák elérhetőek például az Országos Rákkutató Intézet (National Cancer Institute) adatbázisában is.

A feltett kérdés férfiak esetében a következő: "Az utóbbi évben hány alkalommal fordult elő, hogy ön egy napon öt vagy annál több italt fogyasztott?". A nők esetében az alkoholadagok számát négyben határozták meg.

Erős alkoholfogyasztásnak már az egynél többszöri előfordulás minősült.

Az alkoholfogyasztás szintjei

A kérdéstermészetesen nem az alkoholfüggőség diagnosztizálására irányult, hanem az úgynevezett alkalmi erős alkoholfogyasztás felmérésére. Egy ilyen alkalom még nem jelenti azt, hogy az érintett nagyivó, de az egynél többszöri előfordulás esetén ugyanakkor az esetek többségében már számolni kell kisebb-nagyobb mértékben az alkoholfogyasztás egészségre gyakorolt ártalmas hatásával, ezért is javasolják ennek a kérdésnek az alkalmazását orvosok számára. Az is megfigyelhető, hogy akinek évente több ilyen nap is van az életében, annál nagyobb eséllyel akalulhat ki a későbbiekben súlyosabb alkoholprobléma, válik rendszeresebbé az alkoholfogyasztás.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) a rendszeresség értékelésére az alábbi fogalommeghatározásokat alkalmazza:

Absztinens – Kevesebb, mint 12 ital élete során.

Korábban ritkán ivó – Kevesebb, mint 12 ital egy évben korábban, és egyáltalán nem ivott az elmúlt 12 hónapban.

Korábbi rendszeres ivó – Élete során egy év alatt legalább 12 italt fogyasztott, de az elmúlt évben egyetlen italt sem.

Jelenlegi ritkán ivó – 1-11 ital az elmúlt évben.

Jelenlegi enyhe ivó – Legalább 12 ital az elmúlt évben, de hetente 3 vagy kevesebb ital az elmúlt évben.

Jelenlegi mértékletes ivó – Több mint 3 ital, de legfeljebb 7 ital hetente nőknél, illetve több mint 3 ital, de legfeljebb heti 14 ital az elmúlt évben férfiaknál.

Jelenlegi nagyivó – Több mint 7 ital hetente nőknek; több mint 14 ital hetente férfiaknál az elmúlt év során.

Az alkoholfüggőség meghatározása nem csupán az elfogyasztott alkohol mennyiségén alapszik, emellett az életvezetéssel kapcsolatos tényezőket is figyelembe vesznek az orvosok.

(WEBBeteg - MTI; CDC)