Dizájner drogok: több tucat vegyület a tiltó listán

Egy évig rendszeresen, havonta több alkalommal is használtam az ecstasy nevű tablettát, nem volt olyan elektronikus parti, ahol ne került volna elő a zsebből. Az interneten szereztem be, 1-2 nap alatt megérkezett, általában a belvárosban vettem át, majd kezdődhetett a pörgés. Volt hatása, órákig tartó eszméletlen ütemet éreztem a szívemben, többször mondtam a haveroknak, hogy mindjárt szétrobbanok, annyira érzem a zenét. Egy alkalommal 3-4 tablettát is bevettem, jól időzítve, hogy kitartson az adag egész éjjel.

Aztán fáradtan, leamortizálva indultam haza, nem nagyon emlékszem semmire, csak a másnap volt borzalmas, kiszáradt a szám, amelyet előző este teljesen szétrágtam, iszonyúan szomjas voltam és gyenge, nem beszélve a depresszióról, amely sokszor környékezett. Napokig ki sem mozdultam, bezárkóztam.

Mostanában nem használok szereket, elvagyok a buliban egy-két pohár sörrel. Nem akarok senkit le- és rábeszélni, tiltani pedig semmiképpen sem szeretnék, de legyünk tudatosak és óvatosak.