Milyen kapcsolat van az Omega-3 és a zöld hályog kialakulása között?

Mint ismeretes, az Omega-zsírok olyan zsírsavak, melyek kémiai szerkezetében kettős kötések találhatók. Ezek a kettős kötések teszik lehetővé, hogy a zsírsavak egyedülálló módon fejtsék ki hatásukat a szervezetünkben.

Ha nem is túl régóta, de lassan mindenkiben tudatosodik, hogy mind az Omega-3, mind pedig az Omega-6 fontos szerepet játszik a szívbetegségek, a rák, az ízületi gyulladások, a kettes típusú cukorbetegség, a depresszió, a bipoláris zavar és még számos kórkép gyógyításában. Ehhez a sok jó tulajdonsághoz társult most egy új kutatás, amely szerint az Omega-3 megfelelő szintje még a zöld hályog kialakulását is megakadályozhatja.

További vizsgálatokra lesz szükség

A kutatók Ye Elaine Wang vezetésével a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen 3885 (40 éves vagy annál idősebb) résztvevő adatait használták fel, amelyek a Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálati Felmérésben szerepeltek, hogy felmérjék a glaukóma és a napi étrend közötti összefüggést. Elemezték az összes többszörösen telítetlen zsírsav (PUFA), beleértve az Omega-3 zsírsavak bevitelét. A vizsgálatban részt vevők 3,7%-a volt glaukómás.

Megvizsgálták az eikozapentaénsav (EPA, egy többszrörösen telítetlen zsírsav) valamint a dokozahexaénsav (DHA, egy hosszú láncú többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsav, ami testünk minden sejtjének alkotóeleme, illetve elsődleges építőanyaga) bevitelét a napi étkezések alkalmával és azt állapították meg, hogy ezek csökkentik a glaukóma kialakulásának kockázatát. Ám az összes, többszörösen telítetlen zsírsav szintje már nem csökkentette a glaukóma kialakulásának esélyét. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a zöld hályog kialakulását a magas Omega-3-bevitel, egészen pontosan az EPA és DHA ellenőrzött mértékű bevitele csökkentheti. A kutatóknak azonban további és hosszabban tartó klinikai vizsgálatokra is szükségük lesz az eredményeik megerősítéséhez.

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos