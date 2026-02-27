CANVAS szindróma
Ez a szindróma egy genetikai eltérés talaján kialakult kórkép, mely a cerebelláris ataxia, neuropátia és vesztibuláris areflexia hármasából áll.
A CANVAS szindróma előfordulási gyakorisága
Előfordulása 20 000/1, de egyes források alapján még gyakoribb is lehet.
A CANVAS szindróma háttere
Igazolható genetikai eltérés áll a kórkép hátterében, az úgynevezett RFC1 (replication factor complex) génben kialakult mutációk egyike.
A CANVAS szindróma tünetei
Bár genetikailag determinált eltérés, tüneteket inkább a középkorú vagy idősebb érintetteknél okoz.
A tünetek súlyossága változó lehet, az érintettség függvényében, emiatt a prognózis sem egységes, de akár évtizedekig is teljes élet élhető, vagy korábban akár teljes mozgáskorlátozottság, rokkantság is fellép.
Tünetek:
- sok esetben elhúzódó krónikus köhögés (ez gyakran a neurológiai tüneteket is megelőzi)
- cerebellaris – kisagyi – ataxia: egyensúlyzavar, koordinációs zavar, de akár a beszédért vagy nyelésért felelős izmok koordinációs zavara is
- neuropátia: érzőidegek károsodása, mely akár a hő, tapintás, fájdalom inger nem megfelelő közvetítését okozza
- vesztibuláris areflexia: egyensúlyzavar, látászavar, akár a fej mozgásának, mozgatásának zavara.
Hogyan diagnosztizálható a CANVAS szindróma?
Diagnózist elsősorban ideggyógyász, esetleg fül-orr-gégész állít fel a panaszok, a fizikális és neurológiai, reflex vizsgálatok, képalkotó (MRI), idegműködést (ENG) elemző tesztek alapján. Ha felmerül a CANVAS szindróma, genetikai vérvétel végezhető el, természetesen ez nem rutin vizsgálat.
A CANVAS szindróma kezelése
Egyelőre nem ismert oki vagy genetikai kezelés. A terápia az életminőség megtartását, a tünetek romlásának csökkentését célozza, sok esetben gyógytornász, logopédus, rehabilitációs szakember bevonásával az ideggyógyász és fül-orr-gégész mellett.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Felhasznált irodalom: Cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular areflexia syndrome (CANVAS): a family with five affected sibs from Turkey, BMC Neurol. 2024 Sep 28;24:356. doi: 10.1186/s12883-024-03782-1, Figen Gökçay, Gülcan Neşem Baskan, Irmak Şahbaz, et al.