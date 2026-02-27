CANVAS szindróma

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

Ez a szindróma egy genetikai eltérés talaján kialakult kórkép, mely a cerebelláris ataxia, neuropátia és vesztibuláris areflexia hármasából áll.

A CANVAS szindróma előfordulási gyakorisága

Előfordulása 20 000/1, de egyes források alapján még gyakoribb is lehet.

A CANVAS szindróma háttere

Igazolható genetikai eltérés áll a kórkép hátterében, az úgynevezett RFC1 (replication factor complex) génben kialakult mutációk egyike.

A CANVAS szindróma tünetei

Bár genetikailag determinált eltérés, tüneteket inkább a középkorú vagy idősebb érintetteknél okoz.

A tünetek súlyossága változó lehet, az érintettség függvényében, emiatt a prognózis sem egységes, de akár évtizedekig is teljes élet élhető, vagy korábban akár teljes mozgáskorlátozottság, rokkantság is fellép.

Tünetek:

  • sok esetben elhúzódó krónikus köhögés (ez gyakran a neurológiai tüneteket is megelőzi)
  • cerebellaris – kisagyi – ataxia: egyensúlyzavar, koordinációs zavar, de akár a beszédért vagy nyelésért felelős izmok koordinációs zavara is
  • neuropátia: érzőidegek károsodása, mely akár a hő, tapintás, fájdalom inger nem megfelelő közvetítését okozza
  • vesztibuláris areflexia: egyensúlyzavar, látászavar, akár a fej mozgásának, mozgatásának zavara.

Hogyan diagnosztizálható a CANVAS szindróma?

Diagnózist elsősorban ideggyógyász, esetleg fül-orr-gégész állít fel a panaszok, a fizikális és neurológiai, reflex vizsgálatok, képalkotó (MRI), idegműködést (ENG) elemző tesztek alapján. Ha felmerül a CANVAS szindróma, genetikai vérvétel végezhető el, természetesen ez nem rutin vizsgálat.

A CANVAS szindróma kezelése

Egyelőre nem ismert oki vagy genetikai kezelés. A terápia az életminőség megtartását, a tünetek romlásának csökkentését célozza, sok esetben gyógytornász, logopédus, rehabilitációs szakember bevonásával az ideggyógyász és fül-orr-gégész mellett.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Felhasznált irodalom: Cerebellar ataxia, neuropathy and vestibular areflexia syndrome (CANVAS): a family with five affected sibs from Turkey, BMC Neurol. 2024 Sep 28;24:356. doi: 10.1186/s12883-024-03782-1, Figen Gökçay, Gülcan Neşem Baskan, Irmak Şahbaz, et al.

Frissítve: 2026.02.27. 04:03, Megjelent: 2026.02.27. 04:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Neurológia téma, Neuropátia téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Nagy Tamás Gergely

Dr. Nagy Tamás Gergely

Pszichoterapeuta, Neurológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Gyomorfekély
Gyomorfekély

Hogyan diagnosztizálható? Hogyan kezelhető?
Diabéteszes neuropátia
Diabéteszes neuropátia

Önsegítő technikák.
A neuroendokrin rendszer betegségeinek szájtünetei
A neuroendokrin rendszer betegségeinek szájtünetei WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Dr. Ficzere Andrea:
Dr. Ficzere Andrea: "az egyetlen járható út a gyors és hiteles kommunikáció" WEBBeteg - Tóth András, újságíró
A cukorbetegség kialakulása előtt már jelei lehetnek egy gyakori szövődménynek
A cukorbetegség kialakulása előtt már jelei lehetnek egy gyakori szövődménynek Semmelweis Egyetem
A Parkinson-kór tünetei
A Parkinson-kór tünetei WEBBeteg - Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító
Hogyan fáj? A fájdalom típusai
Hogyan fáj? A fájdalom típusai Oxygen Medical - Dr. Pál Mónika, Dr. Nagy Ildikó
Diabéteszes neuropátia: önsegítő technikák
Diabéteszes neuropátia: önsegítő technikák WEBBeteg - Cs. K., fordító