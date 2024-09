Ennyit ér egy paralimpiai aranyérem

Aranyérem: 5 Pap Bianka elképesztő úszással védte meg paralimpiai bajnoki címét 100 háton; a duplázó Konkoly Zsófia is aranyérmet szerzett az S9-es sérültségi kategória 200 méter vegyes számában, illetve 400 méter gyorsúszásban; a kajakos Kiss Péter Pál paralimpiai rekorddal védte meg címét KL1 200 méteren; Ekler Luca Tokió után Párizsban is a dobogó legfelső fokára távolugrott. Ezüstérem: 6 A címvédőként úszó Konkoly Zsófia ezüstérmet szerzett az S9-es sérültségi kategória 100 méter pillangó számában; a friss aranyérmes Pap Bianka az SM10-es kategória 200 méter vegyes számában kapott elismerést; Illés Fanni az SB4-es kategória 100 méteres mellúszó számában kapott érmet; Luterán Petra a T47-es kategória távolugró számában érdemelte ki az ezüstöt. Az aranyérmes Ekler Luca Európa-csúccsal szintén ezüstérmet szerzett 400 méteres síkfutásban. A női tőrcsapat - Veres Amarilla, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka és Hajmási Éva - öröme leírhatatlan, hiszen ezüstérmet ért küzdelmük. Bronzérem: 4 Az asztaliteniszező Szvitacs Alexa a WS9-es kategóriában szerzett bronzérmet; Pap Bianka is bronzérmet érdemelt az S10-es kategória 400 méter gyors számában; Major Endre asztaliteniszben (MS8) érdemelte ki a paralimpiai bronzérmet; szintén az asztaliteniszező Pálos Péter az MS11 kategóriájában hozta el a bronzot.