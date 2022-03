Robotsebészeti gyógyítás indulhat Debrecenben

Az első robotsebészeti beavatkozást hazánkban idén januárban végezték el az Országos Onkológiai Intézetben (OOI), ahol egy prosztataeltávolító operációnál segített az orvosoknak a da Vinci robot. Más esetekben legfőbb indikációi a méheltávolításban vannak. Ehhez az orvosi szakterülethez sorolhatók azok a nőgyógyászati állapotok, mint a súlyos vérzés, mióma, a kismedencei prolapsus kezelései. A beavatkozás lehetőséget jelent arra, hogy ha méheltávolítás válik indokolttá, nem szükséges a hagyományos, nyílt feltárással végzett műtét, mely után, a tapasztalat alapján, a felépülési idő is sokkal hosszabb, mint a korszerű robotsebészeti eljárás után. A minimális invazív myomectomia új kategóriája, a da Vinci ötvözi a nyitott és a laporoszkópos műtéteket. Ennek az új beavatkozásnak számos, eddig nem ismert előnyét tapasztalhatják az ilyen jellegű nőgyógyászati operáción átesett nők. Lehetőséget teremt arra, hogy a sebész mértani pontossággal végzett operációs beavatkozása után ne kerüljön veszélybe a későbbi teherbeesés, és a terhességek kihordása sem. Kevesebb, csekélyebb fájdalommal jár a beavatkozás. Lényeges szempont, hogy a betegek vérvesztesége minimálisra csökken, a hegesedés esélye és száma is elenyésző. S ami szintén fontos szempont: minimalizálja a műtéti szövődmények kockázatát. Rövidebb ideg kell kórházban tartózkodni, így az ottani ápolást igénybe venni, s a felépülés is könnyebb, gyorsabb. Így az orvosi konzultációt követő nyolcadik héten, jó esetben, munkába lehet állni. Ennek folyamatát életveszélyes önkényesen felgyorsítani vagy megkerülni.