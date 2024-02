A TikTok András dokija: célom a videóimmal a hiteles és érthető edukáció és prevenció!

350 ezres követő tábor, többmilliós megtekintés... Hazánkban először indított egészségügyi TikTok-csatornát a már védjegyévé vált bordó orvosi ruhájában dr. Kulja András, aki májusban szakvizsgázik sebészetből.

- 2016-ban végzett a Semmelweis Egyetemen. Először pszichiáter rezidensként kezdte, majd váltott. Miért döntött így?

- Édesanyám pszichiáter, illetve engem is mindig érdekelt az emberi pszichének a működése, miért különböznek a személyiségek, milyen károsodások és torzulások lehetségesek. Az egyetemen depressziókutatásban vettem részt, a tudományos diákköri (TDK) témám is ez volt. Elkezdtem az ezirányú rezidensi éveimet, de ott motoszkált a fejemben, hogy én arra vágyom, hogy manuális szakmám legyen, a kezemmel gyógyítsak.

Már ötödévesként a nyári gyakorlaton nagyon megtetszett a sebészet, elmondhatatlanul jó érzés volt belépni a műtőbe, részt venni az ott folyó munkában, magával ragadott a műtő légköre. Ráadásul van a családban állatorvos, így többször volt alkalmam kisállatműtéteknél asszisztálni. Ott jött az elhatározás és a végső döntés, hogy sebész leszek. Jelenleg a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben sebész szakorvosjelöltként dolgozom, idén májusban szakvizsgázom.

- Mi a további terve?

- Tíz éve volt egy banális térdsérülésem, amit több kisebb műtét követett, de sajnos ezek ellenére nem történt javulás. Egy-két éve érzem, hogy újra fájdalmaim vannak, és tavaly év végén, pont karácsony előtt érkezett a nem éppen felemelő hír, hogy a kontroll MR-vizsgálat alapján nagyon súlyos előrehaladott porckárosodásom van. Ez az eredmény már csak azért is lesújtó volt, mert az állapotom befolyásolhatja a további munkáimat is: ebben a szakmában az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyi ideig tud valaki állni, hiszen egy-egy műtét több órát is igénybe vehet, ami azt jelenti, hogy folyamatosan talpon kell lenni. Térdprotézishez még fiatal vagyok, ezért keressük a legjobb megoldást.

Fél évvel a szakvizsga előtt nem ez a legjobb hír, de a legelső és legfontosabb célom most a sikeres szakvizsga, úgyhogy egyelőre erre koncentrálok.

- 2022-től oktat a Semmelweis Egyetemen, a nevéhez fűződik az Egészség- és tudománykommunikáció tantárgy elindítása.

- A Semmelweis Egyetem Innovációs Központjával közösen szerveztük meg a tantárgyat, tavaly indult az első kurzusunk. Nagyon megtisztelő volt, hogy részt vehettem a tantárgy tematikájának kialakításában, majd vendégelőadóként az oktatásban. A tervek szerint a következő tanévben is lehetőség nyílik a képzés elindítására, az első évben szabadon választható tantárgyként, de akár a jövőben beépíthető az orvosképzés tantervébe is.

Nagyon szeretek oktatni, az életemnek így van egy plusz értelme: átadni az információt, a tudást és a tapasztalatot másoknak.

Hazánkban orvostudományi képzésben még nem oktattak ilyen tantárgyat, az ELTE indított néhány éve hasonló témában képzést, de úgy tudom, megszűnt. Pedig nagyon fontos maga a téma, ugyanis a digitális térben való kommunikáció egyre nagyobb teret nyer. Ott van a világ a zsebünkben, napi szinten használjuk a közösségi médiumokat, ott beszélgetünk, ott nézünk meg egészségügyi tartalmakat, beépítjük a tanulásba és az oktatásba is, a betegek is onnan jutnak információhoz. A cél, hogy az egészségügyi dolgozók otthonosan mozogjanak ebben a világban is, képesek legyenek a minél hatékonyabb kommunikációra a páciensekkel. Óriási felelősség hárul ránk, hiszen fontos szerepünk van abban, hogy az emberek egészségtudatosabban éljenek, valamint abban is, hogy megbízható forrásból, hiteles információkat szerezhessenek az egészségükkel kapcsolatban. A COVID idején nagyon sok álhír, téves információ került fel a világhálóra, és ezt sokan ki is használták.

- Miért tartotta fontosnak, hogy elindítson egy egészségügyi csatornát az interneten?

- A legfontosabb célom az volt, hogy a lakossághoz egészséggel kapcsolatos üzeneteket és információkat tudjak eljuttatni közérthető módon, amire az orvosoknak korlátozott idejük és lehetőségük van. Gyakran még a saját betegünket is nehéz megszólítani, hiszen sajnos az a tapasztalat, hogy sokan még az ajánlott éves szűrővizsgálatok céljából sem keresik fel a háziorvosukat.

A sebészeten tapasztaltam meg én is, hogy az ideálisnál jóval kevesebb idő jut kommunikálni a betegekkel. Különösen igaz ez az ügyeletre, amikor egyszerre több beteggel foglalkozunk és elvégzünk 2-3 műtétet is akár. Eközben nincs lehetőségünk arra, hogy a legfontosabb információk átadása mellett hosszabban el tudjunk beszélgetni a betegekkel az állapotukról, betegségükről is.

A legtöbb sürgős hasi beavatkozást vakbélgyulladás miatt végezzük, ezért arra gondoltam, készítek egy tájékoztató videót, amit a betegek meg tudnak nézni és tájékozódni tudnak a betegséggel kapcsolatban. Olyan kérdésekre adtam választ, hogy miként alakul ki a gyulladás, melyek a leggyakoribb tünetek, milyen vizsgálatok várhatóak, mi a műtét menete, hogyan történik a felépülés. Az elkészült videót ezután feltöltöttem a YouTube-ra. Van olyan páciens, aki nemhogy először áll ilyen beavatkozás előtt, kórházban sem nagyon volt még, úgyhogy nagyon sokan örömmel fogadták ezeket a megosztásokat. Emlékszem, közel fél évet készültem az első videómra: vettem kamerát, utánaolvastam a témának, megszerkesztettem és megvágtam a felvett nyersanyagot.

- Az első videó 2019-ben jelent meg, amikor rezidensként tevékenykedett a sebészeten, és ennek sikerén felbuzdulva 2021-ben elindult a TikTok-csatornája is...

- Igen, innen indult el a beteg- és tudományedukációs tevékenységem. Szerettem volna több értékes és érthető információt megosztani a világhálón, hogy minél több pácienshez eljusson.

Úgy gondolom, a YouTube nehezebb műfaj, ezért platformot váltottam. Közben beiratkoztam a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser mesterképzési szakára, ennek keretében részt vehettem egy nyári egyetemen Barcelonában, ahol a digitális egészségügy volt a kiemelt témánk. Egyre jobban tudatosult bennem és született meg bennem az elhatározás, hogy van létjogosultsága és jövője egy edukációval foglalkozó egészségügyi csatornának. Azt álmomban sem gondoltam volna, hogy 2 év alatt elérem a 350 ezres követést a TikTok-csatornámon.

Emlékszem, a feleségemmel ültünk az Arénában, ahol Rúzsa Magdi adott koncertet, és ott szembesültem azzal, mekkora tömeg nézi a videóimat. Hatalmas számról van szó, és hatalmas felelősség is, ezért nagyon fontos a hitelesség.

Mindig arra törekszem, hogy hiteles és naprakész információkat osszak meg, éppen ezért elolvasom az aktuális szakirodalmat, megnézem a legfrissebb kutatásokat, adatokat, mielőtt elkészítem a videókat.

- A téma az utcán hever?

- A kollégáimtól sok témajavaslat érkezik. Nemrég az egyik volt sebész kollégám keresett meg, hogy készítenék-e egy videót szájüregi daganatokról: miként fedezhető fel még a korai stádiumban, miért fontos a rendszeres szűrővizsgálat. Ugyanis a családjában egy közeli hozzátartozóját érintette a betegség, aki laikusként nem ismerte fel a tüneteket és emiatt nagyon későn került felfedezésre a betegség.

- Mi lehet a siker titka?

- Úgy gondolom, hogy esetemben sokat számított, hogy soha nem azt üzenem a követőimnek, hogy ezt vagy azt ne csinálják: nem mondom azt, hogy ne igyanak energiaitalt vagy ne dohányozzanak és kész. Ezzel úgysem érek el semmiféle eredményt. Az emberek szeretik maguk meghozni a döntést, ezért azzal tudok a legtöbbet segíteni, ha információt adok át ahhoz, hogy meghozzák a megfelelő döntést. Amennyiben ki akar próbálni egy fiatal egy dohányterméket – most a snüssz (snus), azaz a nikotinpárna a sláger –, akkor ismerje a kockázatokat. Ezek mellett elmondom azt is, ha valaminek van rövid távú pozitív hatása, ezt nem titkolom el, de felhívom a figyelmet, hogy mi lehet ennek a hosszú távú ára. Annak külön örülök, ha tovább él egy videó és a kommentekben megosztják egymással a tapasztalataikat a fiatalok, mert ennek hatására elindul egy kommunikáció, ami mindenki számára hasznos lehet.

Nem gondolom azt, hogy képes vagyok csodát tenni, de arra törekszem, hogy segítsem a kritikus gondolkodást, hogy képesek legyünk eldönteni, mi a hiteles és mi a téves tartalom.

- A fiatalok vannak többségben a követői között?

- A legfrissebb kimutatás szerint a közönségem többsége a 18 és 35 év közötti korosztályból érkezik.

- Tudatos döntés, hogy egységes formaruhában szerepel a videókban?

- A bordó színű orvosi ruha és a fonendoszkóp viselése tudatos döntés, mint ahogyan az egységes háttér is. Fontos az állandó, fix összkép, ami meghatározza a videókat, mondhatni, védjegyemmé vált ez a viselet. A tengerentúlon használatos ez a színű öltözék, az ottani sebészek hordják. Nálunk inkább a fehér színű viselet a megszokott, bár egyre több fiatal orvos hord más színű orvosi ruhát. Próbálkoztam az elején azzal, hogy váltogattam a színeket, de ez nem nyerte el a követők tetszését, folyton azt kérdezték, miért éppen azt az adott színű ruhát vettem fel. Úgy gondolom, hogy az edukációs célú tartalmak alatt ne ez legyen a fontos kérdés, hanem a videóban szereplő téma, ezért maradt ez a bordó ruházat.

- Vannak ellenségei?

- Azt tudom, hogy fel-felszokott tűnni a nevem az oltásellenes csoportokban, illetve biztosan van olyan, akinek nem tetszik vagy nem ért egyet azokkal a videókkal, amiket megosztok. Tisztában vagyok vele, hogy a tartalomgyártás ezzel is jár, számoltam vele.

Ami számomra meglepő volt, hogy az idősebb orvoskollégák jobban támogatnak a tevékenységemben, mint a fiatalok, több pozitív visszajelzés érkezik tőlük a preventív és edukatív célú megosztásaimra.

