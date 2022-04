A költészet mint pszichoterápiás eszköz

A költészet erőteljes gyógyító tulajdonságait a világháborúban és az amerikai polgárháborúban is dokumentálták: verseket olvastak fel a katonáknak, hogy segítsenek nekik megbirkózni a traumákkal és a háború brutalitásaival. Valójában az orvosok verseket írtak pácienseiknek, érzelmileg kapcsolatba lépve velük. Ennek jó példája John Keats, aki szintén orvosnak készült. A költészetet a Yale Egyetem Orvostudományi Karának és a University College London School of Medicine-nek modern orvosai is használják. A Yale-en valójában van egy bizottság, amely kötelező irodalmi olvasmánylistát vezet, amely tartalmaz egyes verseket. A költészet lehetővé teszi az orvosnak és a páciensnek is, hogy megértsék a páciens érzelmeit, ami egy újabb aspektussal egészíti ki az általános ellátást. A költészet használata a terápia elismert formájaként folyamatosan növekszik. Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európában egyre több pszichoterapeuta alkalmazza gyakorlata részeként a versterápiát. Világszerte a Nemzetközi Biblio- és Költészetterápiás Szövetség, vagy például a Magyar Irodalomterápiás Társaság kiválósági szabványokat állít fel a biblio-/költészet-/irodalomterápia területén gyakorló szakemberek képzése és minősítése terén, és képesíti őket a gyakorlati alkalmazásra. Magyarországon az első akkreditált egyetemi szakirányú továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdődött, majd ezt követték a Kaposvári Egyetem biblioterápiás, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem képzései. A biblioterápia írott irodalmi szöveg, jellemzően próza, vers vagy néha mese, esetleg slam poetry szövegét használja a pszichoterápiában, melyet klasszikusan pszichológus vagy pszichoterapeuta alapvégzettségű terapeuták végezhetnek.