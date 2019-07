Szexszomnia: szex öntudatlanul

Ebben a ritka betegségben szenvedő betegek alvás közben létesítenek szexuális viszonyt, ám másnap nem emlékeznek a történtekre. A betegség viszonylag jól kezelhető különböző generikus antidepresszánsokkal.

A betegség tulajdonképpen az alvajárásnak egy sokkal „fejlettebb” változata, mely magába foglalja a teljes szexuális aktust (előjátéktól az utójátékig), egyetlen fontos kivétellel: a betegek nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek, és felébredve nem emlékeznek a történtekre.

Noha már korábban is találkoztak az alvás közbeni szex esetével, az Amerikai Alvástudományi Akadémia csak 2005-ben kezdett el a szexszomniával foglalkozni. A betegség felismerését megnehezíti, hogy annak kényes volta miatt a betegek, illetve partnereik szégyellik megemlíteni. Az orvosok által nyilvántartott esetek mennyisége csak töredéke a szexszomniával foglalkozó internetes lapok névtelenségbe burkolózó betegeinek regisztrációs számának.

Az alvás fázisai 1. éber alvás (amikor álomba merül az ember),

2. könnyű alvási periódus (az a szakasz, melyben a legtöbbet töltjük),

3. mély alvás (rendkívül lassú agyhullámok jellemzik),

4. legmélyebb alvási fázis (ebből a legnehezebb felébreszteni valakit, ezen a szinten fordul elő az alvajárás),

5. REM, álom fázis (itt fordul elő az alvás közbeni szex).

Szexuális fantáziálás és szexszomnia

A szexszomnia nem összekeverendő a szexuális álmokkal. Az álmok az alvási fázis olyan szakaszában jönnek létre, mikor a test nagyrészt tehetetlen, míg az alvás közbeni szex a mélyalvást követő fázisban, mikor a test már szabadabban mozog.

Az álmokra általában vissza tudunk emlékezni, ám az alvás közbeni szexre akkor kerül sor, mikor az agy azon része, mely a magasabb rendű gondolatokért, tetteink elbírálásáért felelős, inaktív, de a primitív életfunkciókat (evés, szex) irányító rész éber. Olyan ez, mintha valahol ébrenlét és alvás között történne.

Az alvásnak öt szakaszát különböztetik meg a szakemberek. Az egészséges ember minden fázison átesik, ám a szexszomniások megrekednek egy időre az ötödik fázisnál. Problémás esetekben az alvajárás keveredik a szexszomniával. Ilyenkor bármi, ami mély alvást válthat ki (alkohol, altató) csak tovább ront a helyzeten.

Noha a betegség komikusan hangzik, és rengeteg komikus esetet is von magával, veszélyes. Nemcsak a beteg, hanem partnetre számára is, hiszen őt a beteg fél akaratán kívül is bántalmazhatja, megerőszakolhatja.

„Minden csak álom volt...”

Általában a beteg ugyan érzi, hogy valami nincs rendben, ám meg van győződve arról, hogy minden csak álom volt. Nem is ébrednek fel egészen addig, míg valami olyan nem történik, ami nem illik bele ebbe az erotikus „álomba” (pl: kutyaugatás, vekkercsörgés).

A szexszomnia jól kezelhető a különböző generikus antidepresszáns készítményekkel, noha a betegség kutatása még gyerekcipőben jár, s az orvosok sincsenek teljesen tisztában a kiváltó okokkal. Úgy tűnik, a szexszomnia genetikai úton öröklődik, de stressz, depresszió és alkoholizmus is kiválthatja.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Newsweek

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika