Életem első szeretkezése előtt állok, mire számítsak? - Az orvos válaszol

"19 éves lány vagyok, és még szűz. Most tervezzük a barátommal, hogy első alkalommal fogunk szeretkezni. Milyen az első alkalom, mire kell felkészülni?" Válogatás a WEBBeteg Orvos Válaszol rovatának kérdéseiből.

Kedves Kérdező!

Az első szex nem egy „kötelező mérföldkő”. Az első szexuális együttlétnél az a legfontosabb, hogy önmagunk, saját döntésből álljunk rá készen, a partner vagy a baráti társaság nyomása nélkül, előre átgondoltan, józanul.

Mi számít „elsőnek”?

Az első együttlét sokféle lehet: nem feltétlenül csak a hüvelyi behatolást sorolhatjuk ide. Lehet orális vagy más intim érintkezés is, mindez attól függ, hogyan definiálják ezt a kapcsolatban.

Nagyon fontos a beleegyezés és a megfelelő kommunikáció, tulajdonképpen ezek alapfeltételek

A beleegyezés azt jelenti, hogy mindkét fél szabadon, nyomás nélkül igent mond az aktusra, képes bármikor nemet mondani, és szabadon nemet is mondhat, és az intim együttlét során folyamatosan kérdezik egymástól, hogy minden rendben van-e. Ez a legfontosabb része a szexnek, már az első alkalommal is.

Mit mond a törvény? Magyarországon (Btk. 198. §) a beleegyezési korhatár 14 év, ami azt jelenti, hogy 14 éven aluli személlyel való szexuális kapcsolat mindig bűncselekménynek – szexuális erőszaknak vagy visszaélésnek – számít. 14-18 év között pedig a bűncselekmény minősítése az idősebb fél hatalmi helyzetétől függ. A 12 és 14 év közötti fiatalokkal szigorúan 18 év alattiak létesíthetnek szexuális aktust, és természetesen ők is csak akkor, ha abba a másik fél beleegyezett. Ha viszont egy 18. életévét betöltött személy teszi ugyanezt, az szexuális visszaélésnek számít akkor is, ha ez nem erőszakkal történt. A szexuális aktusok abszolút korhatára tehát 12 év, ennél fiatalabb személlyel senki, még egy hozzá hasonló korú fél sem léphet szexuális kapcsolatba. Ha ez megtörténik, abban az esetben szexuális erőszakról beszélünk, ami 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető.

Fontos a felkészülés a biztonság és az egészség miatt is

A megfelelő védekezés nemcsak a nem kívánt terhesség, de a nemi betegségek elkerülése miatt is elengedhetetlen. A szifilisz például újra terjed, és Magyarországon is egyre nő a fertőzöttek száma.

Mindig érdemes ezért óvszert használni, főleg ha nem ismert a partner előélete. Az óvszer tehát a nemi betegségek ellen is véd, de ahhoz minden egyes alkalommal helyesen kell felhúzni. Ha egy hosszabb, és megbízható kapcsolatban kerül sor az első együttlétre, ahol bizonyítottan nem áll fenn a nemi betegség valószínűsége, ott más megbízható fogamzásgátló módszer (pl. fogamzásgátló tabletta) is megfelelő, hogy elkerülhető legyen a nem kívánt terhesség.

Kommunikáció a fogamzásgátlásról

Érdemes előre megbeszélni, hogy ki mit szeretne használni, a közös megegyezés segít elkerülni a félreértéseket.

Fizikai és érzelmi felkészülés

Az első behatolás nem mindig „tökéletes” és néha enyhe fájdalom vagy kényelmetlenség is előfordulhat. A megfelelő előjáték és síkosító használata csökkentheti a fájdalmat és növeli a komfortérzetet. Nincs „egyetlen pozíció, ami mindenkinek jó”, érdemes azt választani, amelyik mindkét fél számára kényelmes, próbálkozni szabad, és javasolt.

Az érzelmi oldallal is fontos foglalkozni. Az izgalom, idegesség vagy akár kis bizonytalanság teljesen normális – nem kell, hogy a „filmekhez hasonlóan” menjen minden. Az első alkalom nem kötelezően tökéletes, mindez egy tanulási folyamat része, ami ha a kommunikáción és kölcsönös tiszteleten alapul, végül mindkét fél számára kielégítő tud lenni. Sok fiatal a megfelelő felvilágosítás híján a pornóból tájékozódik, és parterétől is sokszor hasonlóan túlzó jeleneteket várna el. Azonban ez sokszor inkább elrettentő a partnernek, mintsem bármelyik fél kielégülésének kulcsa. Praxisomban találkoztam már túlzott pornóhasználat, irreális elvárások miatti merevedési zavarral, korai magömléssel csakúgy, mint a partner túlzó elvárásai miatt kialakuló vaginizmussal. Egy kölcsönösen kielégítő aktushoz nagyon fontos ezért a relaxált állapot, a biztonságos környezet megteremtése, a sok beszélgetés, arról, hogy ki mit szeretne, mi a fantáziája, vágyai, és a kölcsönösen megfelelő izgalmi szint egyaránt.

Tények és tévhitek

1.„Mindenkinél fáj, és mindenkinek véreznie kell.”

Nem igaz. A vérzés nem automatikus és nem mindenkinél történik meg, sok egyéb tényező is befolyásolja.

2. „A pornóban látott dolgok egyenlőek a valósággal.”

Nem. A pornó sok esetben idealizált vagy irreális kép. Más filmekhez hasonlóan a jelenetek megkonstruáltak, összevágottak. A valós szexben a kommunikáció és a kényelem a fontosabb, nem a „hosszú állóképesség vagy a teljesítmény”.

3. „Ha nem sikerül tökéletesen, az baj.”

Egyáltalán nem! Az első együttlét nem mérvadó arról, milyen lesz a későbbiekben a szex, de egy jó első élmény valóban inkább pozitív prediktor.

Mi számít normálisnak az első együttlétkor?

Kényelmetlen érzés vagy enyhe fájdalom, ami az izgalommal és feszültséggel együtt csökken.

Erős fájdalom, sok vérzés, nem múló kellemetlenség viszont nem normális, ilyenkor érdemes nőgyógyásszal beszélni!

Összefoglalva – az első együttlétről

Mindig saját döntés legyen, ne legyen nyomás.

A partnereknek javasolt, hogy kommunikáljanak nyíltan egymással.

A beleegyezés, védekezés és egészségtudatosság legyen minden alkalom alapja.

A fizikai élmény és az érzelmi intimitás együtt adja az együttlét valódi értékét.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: essexsexualhealthservice.org.uk