Kényszerbeteg vagyok?

Minden napra megvan az itthoni munkám, és azt el kell végeznem, mert nyugtalan és feszült leszek tőle, ha nem, de a tennivalót mindig elvégzem délig. Azt mondták gyógyszerre van szükségem, de én nem szeretném ezt abbahagyni. Vannak rendszeres munkáim az adott napra (pl. kedden a mosás, hétfőn és csütörtökön nagytakarítás, szerdán kamraseprés, pénteken udvarseprés, szombaton mosás, vasárnap vasalás). Azért osztom be így, hogy ne fáradjak el nagyon. Én nem érzem ezt olyan nagy bajnak, bár igaz, hogy így kevesebb időm marad a kisfiamra, de csak délelőtt, mivel délután már ráérek.



Gyógyszert akarnak felírni, de én ettől nagyon félek, mert nem akarom, hogy mocsokban ússzon a lakás, ha én ezt a gyógyszert beszedem. Így vagyok nyugodt, ha elvégzem a feladatom, nem értem, miért zavar ez másokat, hisz nekik is jobb, ha nem vagyok feszült. Kicsit persze korlátoz abban, hogy nem tudok kimozdulni, amíg nem végzem el a dolgaimat, de ettől függetlenül szeretem csinálni. Nem szeretném abbahagyni, és nem tudom, hogy kényszeríthetnek-e a gyógyszerszedésre, bár igaz a gyerek miatt meg kell. De én foglalkozom vele így is, csak estére elfáradok, de ez engem nem zavar. Mit gondol erről? Kell szednem a gyógyszert, amit felírnak majd?